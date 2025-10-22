Niềng răng mất bao lâu?

Thời gian niềng răng trung bình mất khoảng 18-36 tháng, nhưng có thể ngắn hơn (6-12 tháng) hoặc lâu hơn (3-7 năm) tùy từng trường hợp.

Ths.BS.CK2 Ngô Ngọc Hồng Liên, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM, cho biết thời gian chỉnh nha phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, mức độ sai lệch răng - xương hàm, phương pháp niềng, tay nghề bác sĩ và sự hợp tác của bệnh nhân.

Độ tuổi

Ở trẻ em, sự di chuyển răng nhanh hơn do sự tiêu xương và tạo xương thuận lợi cho di chuyển răng và ổn định răng tại vị trí mới. Vì vậy, nên niềng răng cho trẻ em thường nhanh hơn niềng răng cho người trưởng thành.

Mức độ sai lệch răng, sai lệch xương hàm, phương pháp niềng

Một số trường hợp phức tạp như hô, móm, lệch khớp cắn sang bên, răng bị bệnh nha chu có thể kéo dài do cơ học di chuyển răng, hàm phức tạp và chuyên biệt. Trường hợp răng lệch lạc nhẹ, bệnh nhân vệ sinh răng miệng tốt và tăng trưởng (ở trẻ em) thuận lợi, điều trị có thể hoàn thành sớm hơn.

Trường hợp nặng, sai lệch xương, bác sĩ cũng có thể chỉ định chỉnh nha kết hợp với phẩu thuật cắt hàm. Những trường hợp này có sự phối hợp và lên kế hoạch chặc chẽ giữa bác sĩ chỉnh nha, bác sĩ phẫu thuật và bệnh nhân.

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh trước khi niềng răng. Ảnh: Thảo Vân

Sự tuân thủ lịch hẹn

Bệnh nhân chỉnh nha được tái khám định kỳ để bác sĩ thay đổi dây, tác động lực... phục vụ điều trị. Việc tái khám và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, cũng như vệ sinh răng miệng sạch sẽ rất quan trọng để đảm bảo quá trình niềng răng diễn ra hiệu quả và đúng kế hoạch.

Kỹ thuật và chuyên môn bác sĩ

Người điều trị là bác sĩ răng hàm mặt, được đào tạo và có chứng chỉ, bằng chỉnh hình răng mặt mới được duyệt và cấp phép điều trị chỉnh nha cho bệnh nhân. Bác sĩ có kinh nghiệm, làm việc lâu năm trong nghề sẽ có kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị, ứng dụng kỹ thuật thích hợp đảm bảo được thời gian điều trị và kết quả ổn định.

Theo bác sĩ Liên, quy trình niềng răng chuẩn gồm các bước thăm khám, chụp phim chẩn đoán, lập phác đồ điều trị, gắn khí cụ, tái khám định kỳ, tháo niềng, đeo hàm duy trì để giữ kết quả. Người bệnh nên chọn cơ sở uy tín, bác sĩ được đào tạo chỉnh nha, phối hợp điều trị các vấn đề răng miệng như sâu răng, viêm nướu trong quá trình niềng. Đồng thời cần tuân thủ lịch tái khám và hướng dẫn đeo hàm duy trì sau khi tháo niềng để răng ổn định ở vị trí mới.

Lê Phương