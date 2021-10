Niềm vui bất ngờ của vợ chồng già nấu cơm 0 đồng

TP HCMMột tuần nay, hơn 100 hộp cơm chay mỗi ngày của vợ chồng bà Nguyễn Thị My bất ngờ hết veo từ 10 giờ sáng sau khi nhờ được người thông báo trên mạng xã hội.

Bà My đảo nhanh rồi nêm nếm lại nồi bí đỏ kho. Trong lúc đó, chồng bà, ông Trần Văn Hồng, 86 tuổi, múc từng vá cơm nóng từ chiếc nồi lớn ra sẵn từng hộp. Cặp vợ chồng cứ cặm cụi làm việc như thế từ rạng sáng để đủ hơn 100 phần cơm chay vào lúc 9 giờ. Họ mang ra đặt trước nhà ở số 203 đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh để những người cần tự ghé qua lấy.

Bà Nguyễn Thị My, 70 tuổi và chồng, ông Trần Văn Hồng, 86 tuổi, đang chuẩn bị cơm chay, phát miễn phí cho người gặp khó khăn, sáng 2/10. Ảnh: Diệp Phan.

Sáng nay, ông Thành, làm nghề ve chai có mặt sớm nhất. Ông không vội lấy cơm mà lôi chai nước rửa tay nhỏ mang theo thoa đều. Sau khi đã cất cẩn thận hộp cơm vào giỏ, ông Thành nói lớn vọng vào bên trong nhà cám ơn vợ chồng bà My rồi mới đạp xe đi.

"Hôm qua nghe mấy người bảo chỗ này có cơm chay nên đã đến lấy một lần, thấy ngon nên nay tôi quay lại. Mấy tháng thất nghiệp, có cơm trưa miễn phí như thế này đỡ cho tôi lắm", ông Thành nói.

Chưa đến 10 giờ, những phần cơm đã hết. Bà My vui mừng thở phào vì không còn phải ngồi chờ đến chiều như trước.

Ông Thành, làm nghề mua ve chai ghé lấy cơm lần thứ hai trưa 2/10: Ảnh: Diệp Phan.

Vợ chồng bà My vốn là người ở huyện Ô Môn, Cần Thơ. Bốn năm trước, ông bà lên Sài Gòn để chữa bệnh đau lưng. Ở thành phố một thời gian, bà My nảy ra ý định thuê mặt bằng mở một quán bán đồ ăn chay kiếm thêm thu nhập để khỏi phải xin tiền con cái. Vừa chữa dứt bệnh, quán chay của ông bà cũng bắt đầu khai trương. Vừa bán, bà My vừa giúp đỡ người khó khăn theo cách riêng của mình. Thấy người nghèo khổ đến ăn, bà lấy ít tiền, có khi thì tặng miễn phí

Biết bà hay giúp người, nhiều khách quen mang thực phẩm tới tặng. Ông bà lại dùng để nấu thêm cơm rồi bỏ vào hộp mang ra trước cửa tiệm tặng miễn phí.

Nhiều hôm chưa kịp chuẩn bị đã có người đến hỏi, bà mời họ vào tiệm ngồi ăn như khách mua bình thường. Có nhân viên buột miệng bảo: "Sáng sớm còn chưa mở hàng mà đã gặp người đến xin". Bà My căn dặn: "Dù người ta xin những mình vẫn phải mời đàng hoàng họ mới ăn được".

Trong những ngày giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường nhưng ông bà vẫn nấu vài chục suất cơm để trước cửa vì "sợ có ai quen đến lấy không có cơm thì tội người ta". Nhiều ngày liên tục, đôi vợ chồng già phải ngồi đến chiều, có khi cơm canh đã nguội ngắt nhưng vẫn ế. Rút kinh nghiệm, mấy hôm sau cứ quá bữa trưa là bà My nhờ những người quen trong xóm chở cơm mang đi tặng ở những con hẻm có nhiều người lao động nghèo.

Ít hôm trước, có người đi ngang hỏi thăm: "Ông bà tặng cơm sao ‘ế’ quá vậy, ở ngoài kia con thấy nhiều shipper không có cơm ăn vì quán xá đóng cửa hết". Nghe thế, bà cụ nhờ vả luôn: "Nhờ chú đăng lên Facebook để những người cần họ biết mà tới lấy".

"Tôi không biết dùng Facebook, nhưng tôi biết nhiều người trước đây biết đến quán chay của tôi mà đến ăn ủng hộ là cũng nhờ thế", bà My giải thích.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, những ngày gần đây cơm chay miễn phí của vợ chồng bà My bất ngờ hết từ sớm. Ông bà không còn phải ngồi mong từng người đến như trước, cơm canh cũng không lo bị nguội.

Sáng 1/10, khi người dân thành phố được ra đường dễ dàng hơn, hơn 100 phần cơm đã hết sạch từ 9 giờ sáng. Càng bất ngờ khi có nhiều người mang gạo, dầu ăn, bột ngọt và cả vài gói mì đến tặng ông bà để hùn thêm nấu cơm. Một người vừa biết bà thường dùng than nấu nướng để tiết kiệm nên đã chủ động đổi bình gas mới để bà đỡ vất vả.

Lan Anh, 25 tuổi ở quận Bình Thạnh đã mang đến góp với bà My hơn chục ký gạo trong sáng 1/10. "Em biết bà mấy năm rồi nhưng thỉnh thoảng mới phụ thêm chút ít, nhà có gì ủng hộ nấy. Hơn ba tháng rồi em mới quay lại, thấy mừng vì ông bà vẫn còn khỏe và còn nấu cơm từ thiện", cô nói.

Sáng 2/10, bà Nguyễn Thị Đẹp, 57 tuổi (áo hoa) đến đến phụ vợ chồng bà My chuẩn bị hơn 100 suất cơm miễn phí. Bà Đẹp làm nghề dọn nhà thuê nhưng đang thất nghiệp vì dịch nên mấy tháng nay đến giúp việc cho quán. Ảnh: Diệp Phan.

Hơn bốn tháng không thể buôn bán, bà My được chủ nhà miễn tiền thuê mặt bằng. Nhờ thế, dù không có thu nhập nhưng bà vẫn duy trì việc nấu cơm 0 đồng. Nhiều người quen gọi điện đến ngỏ ý muốn hỗ trợ ông bà nhưng bà My từ chối hết. "Thời dịch, ai cũng khó khăn vì không làm ăn được mình nhận quyên góp của người ta không đành", bà giải thích.

Người phụ nữ quê Cần Thơ cho biết thêm, ông bà gắn bó với Sài Gòn là vì những ngày đầu lên khám bệnh đã được cộng đồng giúp đỡ. Họ cũng thích cuộc sống nhộn nhịp ở đây.

"Nhiều người hỏi tôi tại sao già rồi không ‘về vườn’ mà lại bon chen kiếm tiền ở thành phố chi cho cực. Năm đứa con, đứa nào cũng cản nhưng tôi nói: ‘Để ba mẹ làm thì người mới khỏe, ngồi một chỗ mới sinh bệnh’. Nếu ở quê, tôi sẽ hàng ngày đi chùa rồi sống bằng tiền con cái cho. Bằng chi mình tự kiếm tiền rồi muốn giúp ai thì giúp. Mình cứ làm việc phải thì ắt sẽ có nhiều người làm cùng mình có gì mà lo", bà My nói.

Diệp Phan