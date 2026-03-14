Nicole Kidman: Tôi ổn sau ly hôn

Minh tinh Nicole Kidman nói mình vẫn ổn sau một năm ly hôn ca sĩ Keith Urban, muốn dành thêm thời gian cho hai con gái.

Ngày 11/3, tạp chí Variety có cuộc phỏng vấn Nicole Kidman dịp hai bộ phim mới của cô - Practical Magic 2, Scarpetta - sắp ra mắt. Ngoài công việc, cô đề cập cuộc sống cá nhân, bao gồm chuyện ly hôn Keith Urban năm ngoái. Đầu tháng 1, cả hai hoàn tất thủ tục ly dị sau khoảng ba tháng đệ đơn, khép lại cuộc hôn nhân dài gần 20 năm.

Khi phóng viên hỏi Nicole Kidman liệu cô có ổn sau khi chia tay, nghệ sĩ cho biết vẫn sống tốt vì luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Trước đó, cô nhận xét năm 2025 là giai đoạn khó khăn khi cô sống thu mình, lặng lẽ hơn trước, nhưng hiện sẵn sàng "bước khỏi vỏ bọc".

Nicole Kidman trong bộ ảnh mới nhất. Ảnh: Variety

"Tôi biết ơn gia đình, cố gắng giữ gìn tình cảm như hiện tại và tiến về phía trước. Chỉ vậy thôi. Tôi không bàn tới những điều khác vì muốn dành cho mọi người sự tôn trọng. Tôi vẫn giữ quan điểm: 'Chúng tôi là một gia đình'. Mọi thứ tiếp tục như thế. Các cô con gái xinh đẹp của tôi bỗng chốc đã trưởng thành", minh tinh nói thêm.

Nicole Kidman và Keith Urban có hai con gái - người mẫu Sunday Rose, 18 tuổi, và Faith Margaret, 16 tuổi. Cũng trong buổi trò chuyện, diễn viên bày tỏ mong muốn dành thêm thời gian cho các con. Nghệ sĩ tiết lộ bản thân còn nhiều điều muốn làm nhưng hiện tại chưa phải lúc vì cần chăm sóc Sunday và Faith. "Đó là kế hoạch trong tương lai của tôi. Tôi phải lấp đầy mùa hè này bằng nhiều hoạt động làm cùng tụi nhỏ", cô nói thêm.

Diễn viên và hai con gái trong chuyến đi đến Nam Cực hồi tháng 1. Ảnh: Instagram/ Nicole Kidman

Lần đầu Nicole Kidman nhắc việc ly hôn kể từ khi có thông tin hôn nhân rạn nứt. Trang People cho biết cô đã nộp đơn ly dị vào ngày 30/9/2025 với lý do "vợ chồng đã trải qua những khó khăn, bất đồng không thể hòa giải". Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin cặp sao sống ly thân từ mùa hè cùng năm. Keith Urban được cho chuyển khỏi tổ ấm ở Nashville (Mỹ), mua một ngôi nhà khác trong cùng thành phố.

Theo tài liệu từ tòa án, hai nghệ sĩ đạt thỏa thuận phân chia tài sản. Về con cái, Nicole Kidman là người nuôi chính, sống cùng con tại nhà riêng ở Nashville. Ngoài ra, cô và Urban cùng chịu trách nhiệm về các quyết định quan trọng liên quan hai con trong tương lai.

Nicole Kidman - Keith Urban thuở còn mặn nồng. Ảnh: Instagram/ Nicole Kidman

Trước khi chuyện tình kết thúc, cả hai nổi tiếng là đôi vợ chồng đồng cam cộng khổ, trải qua nhiều sóng gió để gìn giữ tình yêu suốt 20 năm. Họ gặp nhau lần đầu tại gala G'Day USA tháng 1/2005, kết hôn vào tháng 6/2006. Bốn tháng đầu của hôn nhân, Kidman hỗ trợ chồng vượt qua chứng nghiện rượu và cocaine. Trong ba tháng đi cai nghiện, Urban cho biết từng thấy bất an do không biết liệu vợ có còn bên mình, cảm động khi thấy cô bỏ qua mọi điều tiếng để tiếp tục yêu anh.

Nicole Kidman sinh năm 1967, là con gái của gia đình gốc Australia ở Hawaii. Cô hiện là một trong những minh tinh hàng đầu Hollywood. Theo IMDb, Kidman từng nhận 281 đề cử, đoạt 119 giải thưởng điện ảnh, trong đó có một tượng vàng Oscar và sáu giải Quả Cầu Vàng. Trước Keith Urban, cô có cuộc hôn nhân 11 năm với Tom Cruise, ly hôn năm 2001.

Keith Urban sinh năm 1967, là ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar Australia nổi tiếng với phong cách nhạc đồng quê. Anh từng nhận bốn kèn vàng Grammy và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác trong sự nghiệp.

Trailer phim "Scarpetta " của Nicole Kidman

