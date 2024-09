Nicole Kidman thắng Nữ chính xuất sắc LHP Venice 2024

Italy"Thiên nga Australia" Nicole Kidman giành cúp Volpi cho Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong phim "Babygirl", tại Liên hoan phim Venice lần thứ 81.

Hôm 7/9 (giờ địa phương), Brady Corbet, người nhận giải Sư Tử Bạc cho đạo diễn xuất sắc với phim The Brutalist, công bố Nicole Kidman chiến thắng hạng mục diễn xuất. Tuy nhiên, diễn viên vắng mặt ở lễ trao giải vì mẹ của cô, Janelle Ann Kidman, qua đời đột ngột, theo Hollywood Reporter. Đạo diễn Babygirl - Halina Reijn - thay Kidman nhận giải.

Nicole Kidman ở buổi công chiếu "Babygirl" tại Liên hoan phim Venice 2024. Ảnh: AFP

Trên sân khấu, nhà làm phim đọc một bức thư của Kidman: "Hôm nay tôi đến Venice và sau đó biết được người mẹ xinh đẹp và dũng cảm của tôi, Janelle Ann Kidman, vừa qua đời. Tôi bị sốc, tôi phải đến gặp gia đình mình. Giải thưởng này dành cho mẹ tôi. Bà đã định hình và dẫn dắt con đường tôi chọn".

Babygirl được giới chuyên môn nhận xét tích cực. Trên chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes, phim nhận 94% điểm "tươi" từ 31 bài đánh giá. Deadline bình luận: "Halina Reijn để lại nhiều chi tiết để khán giả suy ngẫm về thân phận con người". Cây bút Owen Gleiberman của Variety nhận xét: "Babygirl có nhiều chi tiết mà khán giả không ngờ tới, nắm bắt tâm lý phụ nữ trong thời đại ngày nay".

Nhiều chuyên trang điện ảnh nhận xét Kidman có thể giành chiến thắng trong mùa giải thưởng năm sau. Looper cho rằng nghệ sĩ có diễn xuất táo bạo, còn trang Screen International viết: "Nicole Kidman và Harris Dickinson xuất sắc trong vai chính. Ý tưởng của đạo diễn sẽ không thể bùng nổ nếu không có sự kết hợp của hai nghệ sĩ này".

Theo AP, Kidman và Dickinson tìm hiểu và trao đổi phương pháp diễn xuất với nhau trước khi ghi hình ở New York (Mỹ). Êkíp cũng thuê điều phối viên thân mật để hướng dẫn hai diễn viên đóng một số phân đoạn tình cảm. Sau Liên hoan phim Venice, Babygirl dự kiến công chiếu tại Liên hoan phim Toronto (Canada) vào tháng 9, ra rạp ở Bắc Mỹ tháng 12.

Nicole Kidman (trái) và Harris Dickinson trong phim "Babygirl". Ảnh: Niko Tavernise

Trước đó, trong buổi công chiếu hôm 30/8, phim nhận về tràng vỗ tay hơn sáu phút, theo Variety. Kịch bản kể về giám đốc điều hành cấp cao tên Romy (Nicole Kidman đóng), ngoại tình với thực tập sinh trẻ hơn cô nhiều tuổi, Samuel (Harris Dickinson). Phim còn có sự góp mặt của Antonio Banderas, Sophie Wilde trong vai phụ.

Nicole Kidman, 57 tuổi, sinh ra trong gia đình gốc Australia ở Hawaii. Cô được nhiều trang điện ảnh đánh giá là một trong những sao nữ viên mãn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Theo thống kê của IMDb, Kidman từng nhận 258 đề cử, đoạt 111 giải thưởng điện ảnh, trong đó có một tượng vàng Oscar và năm giải Quả Cầu Vàng. Nghệ sĩ là gương mặt quen thuộc tại Liên hoan phim Venice. Năm 2004, cô đóng chính trong bộ phim tranh giải Sư Tử Vàng - Birth - của đạo diễn Jonathan Glazer.

Diễn viên có hai con gái với ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban, kết hôn năm 2006. Trước đó, Kidman có cuộc hôn nhân với Tom Cruise nhưng ly dị năm 2001, có hai con nuôi Isabella và Connor. Nghệ sĩ chọn sống ở Nashville, bang Tennessee vì sự riêng tư. Minh tinh thường cùng các con theo chồng lưu diễn khắp nước Mỹ.

Giải Sư Tử Vàng cho phim hay nhất thuộc về The Room Next Door của Pedro Almodóvar. Trong buổi ra mắt hôm 2/9, bộ phim tiếng Anh đầu tiên của đạo diễn người Tây Ban Nha nhận tràng pháo tay 17 phút, dài nhất liên hoan phim lần thứ 81. Trong bài phát biểu, Almodóvar cho biết muốn dành tặng giải thưởng này cho gia đình và êkíp làm phim.

Teaser 'The Room Next Door' Teaser "The Room Next Door". Video: Sony Pictures Classics

Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết What Are You Going Through của Sigrid Nunez, về Ingrid (Julianne Moore) và Martha (Tilda Swinton). Hai người thân thiết khi từng làm việc tại một tạp chí. Trong khi Ingrid trở thành tiểu thuyết gia, Martha là phóng viên chiến trường. Sau nhiều năm mất liên lạc, họ lại gặp nhau khi Martha bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Hai người chuyển vào sống trong một ngôi nhà, nối lại tình bạn năm xưa.

Đạo diễn Pedro Almodóvar nổi tiếng với lối kể chuyện về phụ nữ bằng cách khai thác tâm lý và cuộc sống của họ, thể hiện qua phim Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988), All About My Mother (1999), Talk to Her (2002), Julieta (2016).

Với lần trở lại màn ảnh rộng lần này, tác phẩm của ông được giới chuyên môn đánh giá cao. Tạp chí Time viết: "The Room Next Door nhắc nhở giá trị của việc được sống. Nếu có thể làm một bộ phim tích cực về cái chết, Almodóvar làm được điều đó". Trang Vulture nhận xét: "Tác phẩm là sự chiêm nghiệm giữa niềm hân hoan và nỗi đau của con người".

Giải Đạo diễn xuất sắc được trao cho Brady Corbet, với dự án dài hơn ba tiếng - The Brutalist. Kịch bản về kiến trúc sư Do Thái László Toth (Adrien Brody) và vợ Erzsébet (Felicity Jones) khi họ trốn khỏi châu Âu sau Thế chiến II và xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ. Ban đầu, gia đình Toth phải làm việc quần quật trong cảnh nghèo đói, nhưng sau đó Toth gặp Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), người giao cho anh thiết kế một dự án kiến trúc.

Diễn viên Adrien Brody (phải), nổi tiếng với phim "The Pianist", trong tác phẩm "The Brutalist". Ảnh: Andrew Lauren Productions

Giải thưởng của ban giám khảo thuộc về Vermiglio của Maura Delpero. Vincent Lindon thắng giải Nam chính xuất sắc cho vai diễn trong The Quiet Son, về mối quan hệ của cha và trai, bị chia cắt bởi hệ tư tưởng chính trị của họ. Giải đặc biệt của ban giám khảo được trao cho April, do Dea Kulumbegashvili đạo diễn.

* Danh sách các giải thưởng ở Liên hoan phim Venice 2024

Theo Hollywood Reporter, sự kiện năm nay có nhiều phim về sắc dục tham gia như Babygirl, Queer (có Daniel Craig đóng), hay series Disclaimer, do Alfonso Cuarón, đạo diễn xuất sắc Oscar 2014 chỉ đạo. George Clooney và Brad Pitt khiến khán giả trở nên cuồng nhiệt với buổi công chiếu dự án Wolfs mà cả hai tham gia. Ngoài ra, liên hoan phim còn đánh dấu sự trở lại của Joaquin Phoenix với vai Joker trong Joker: Folie à Deux, đóng chung Lady Gaga.

"Alberto Barbera, giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim Venice, đã chọn ra những cái tên hàng đầu cho sự kiện lần thứ 81", trang này viết.

Trailer 'Joker: Folie À Deux' 2 Trailer "Joker 2" (Joker: Folie À Deux), dự kiến công chiếu trong nước ngày 4/10. Hôm 4/9, phim nhận tràng pháo tay 11 phút ở Liên hoan phim Venice. Video: Warner Bros. Vietnam

Liên hoan phim Venice diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 7/9. Sự kiện khai mạc với buổi công chiếu phim Beetlejuice Beetlejuice của đạo diễn Tim Burton, L'Orto Americano - do nhà làm phim Italy Pupi Avati chỉ đạo - bế mạc liên hoan. Ban giám khảo phim quốc tế năm nay do minh tinh Pháp Isabelle Huppert làm trưởng ban, cùng đạo diễn James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz và diễn viên Trung Quốc Chương Tử Di.

Hôm 6/9, phim Việt Mưa trên cánh bướm của đạo diễn Dương Diệu Linh nhận hai giải tại Tuần lễ phê bình phim quốc tế Liên hoan phim Venice, trong đó có giải Phim hay nhất trị giá 10.000 euro (hơn 270 triệu đồng).

Quế Chi (theo Hollywood Reporter)