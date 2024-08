Julianne Moore và Tilda Swinton đóng chung phim mới

Julianne Moore và Tilda Swinton vào vai hai người bạn trong phim nói tiếng Anh đầu tiên của Pedro Almodóvar - đạo diễn Tây Ban Nha từng thắng Oscar.

Teaser 'The Room Next Door' Teaser "The Room Next Door", ra mắt tại Liên hoan phim Venice 2024. Video: Sony Pictures Classics

Hôm 20/8, nhà sản xuất tung teaser giới thiệu tác phẩm tranh giải Sư Tử Vàng Liên hoan phim Venice năm nay. Nội dung về Ingrid (Julianne Moore) và Martha (Tilda Swinton), thân thiết khi từng làm việc tại một tạp chí. Trong khi Ingrid trở thành tiểu thuyết gia, Martha là phóng viên chiến trường.

Sau nhiều năm mất liên lạc, họ lại gặp nhau khi Martha bị bệnh nặng. Hai người chuyển vào sống trong một ngôi nhà, nối lại tình bạn năm xưa.

Đạo diễn Pedro Almodóvar nổi tiếng với lối kể chuyện về phụ nữ bằng cách khai thác tâm lý và cuộc sống của họ, thể hiện qua phim Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988), All About My Mother (1999), Talk to Her (2002), Julieta (2016). Với lần trở lại màn ảnh rộng năm nay, người hâm mộ mong chờ màn diễn xuất của minh tinh Julianne Moore và Tilda Swinton trong dự án của ông.

The Room Next Door là tác phẩm tiếp theo của Almodóvar sau Parallel Mothers (2021), ra mắt tại Liên hoan phim Venice và giành cúp Volpi cho nữ diễn viên chính xuất sắc - Penelope Cruz. Bộ phim sẽ cạnh tranh giải cao nhất liên hoan - diễn ra từ ngày 28/8 đến 7/9 - với Queer của Luca Guadagnino, Maria của Pablo Larrain, Joker: Folie à Deux do Todd Phillips đạo diễn, cùng nhiều phim khác.

Từ trái qua: Đạo diễn Pedro Almodóvar, diễn viên Julianne Moore và Tilda Swinton trên phim trường "The Room Next Door". Ảnh: Sony Pictures Classics

Julianne Moore, 64 tuổi, là một trong những minh tinh hàng đầu Hollywood. Trong hơn 40 năm sự nghiệp, cô thắng một tượng vàng Oscar, hai Quả Cầu Vàng, một giải BAFTA và hai giải Emmy. Ngoài diễn xuất, cô viết sách cho trẻ em. Năm 2015, tạp chí Time vinh danh nghệ sĩ là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới". Năm 2020, New York Times đánh giá cô là một trong những diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ 21. Hiện người đẹp sống cùng chồng - đạo diễn Bart Freundlich - và hai con.

Tilda Swinton bằng tuổi Julianne Moore, sinh tại London (Anh), bắt đầu sự nghiệp năm 26 tuổi với phim Caravaggio. Nghệ sĩ được đánh giá cao qua các vai diễn nặng tâm lý trong những phim như Burn After Reading, The Curious Case of Benjamin Button, I Am Love.

Swinton cũng được biết đến nhiều qua vai diễn mụ phù thủy trong loạt phim thần thoại The Chronicles of Narnia hay vai Sal trong phim The Beach, đóng cùng tài tử Leonardo DiCaprio. Năm 2008, Tilda Swinton giành giải Nữ phụ xuất sắc ở Oscar lẫn BAFTA với phim Michael Clayton. Bên cạnh khả năng diễn xuất, Swinton là biểu tượng thời trang, luôn nằm trong danh sách sao mặc đẹp ở các sự kiện.

Quế Chi (theo Variety)