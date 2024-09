LHP Venice 2024 tràn ngập phim sắc dục

Nicole Kidman đóng phụ nữ hẹn hò người tình trẻ trong "Babygirl", Daniel Craig thủ vai người yêu đồng giới, ở Liên hoan phim Venice lần thứ 81.

Theo Hollywood Reporter, danh sách phim công chiếu tại sự kiện năm nay có nhiều tác phẩm "nóng bỏng". Hai trong số những dự án - Babygirl của đạo diễn Halina Reijin và series Disclaimer từ Alfonso Cuarón - mở đầu bằng cảnh tình dục.

Nicole Kidman (trái) và Harris Dickinson trong phim "Babygirl". Ảnh: Niko Tavernise

Trong Babygirl, Nicole Kidman vào vai giám đốc điều hành cấp cao tên Romy, ngoại tình với thực tập sinh trẻ hơn cô nhiều tuổi, Samuel (do Harris Dickinson thủ vai). Trong khoảng thời gian đó, cô phát hiện sở thích BDSM (là tên viết tắt tiếng Anh của nô lệ, thống trị, bạo dâm và khổ dâm).

Theo AP, Kidman và Dickinson tìm hiểu và trao đổi phương pháp diễn xuất với nhau trước khi ghi hình ở New York (Mỹ). Êkíp cũng thuê điều phối viên để hướng dẫn hai diễn viên đóng một số phân đoạn tình cảm.

Phim nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Deadline bình luận: "Halina Reijn mang đến nhiều chi tiết khiến khán giả suy ngẫm về thân phận con người". Còn trang Screen International viết: "Nicole Kidman và Harris Dickinson xuất sắc trong vai chính - những nhân vật tranh giành quyền kiểm soát. Ý tưởng của đạo diễn sẽ không thể bùng nổ nếu không có sự kết hợp của hai nghệ sĩ này".

Một bộ phim về sắc dục khác được giới phê bình khen ngợi là Queer của đạo diễn Luca Guadagnino. Daniel Craig thủ vai William Lee, một kẻ nghiện ma túy theo đuổi chàng trai trẻ tên Eugene Allerton (Drew Starkey đóng). Tác phẩm có nhiều cảnh miêu tả quá trình William tìm một loại thuốc giúp anh giao tiếp với Eugene bằng thần giao cách cảm.

Phim 18+ của Daniel Craig nhận tràng vỗ tay chín phút tại LHP Venice Tài tử Daniel Craig và êkíp phim "Queer" nhận tràng pháo tay chín phút từ khán giả ở Liên hoan phim Venice 2024. Video: X Chris Gardner

Guardian bình luận: "Craig làm chủ nhân vật đến nỗi đôi khi bạn diễn của anh trở nên lu mờ". Còn Financial Times nhận xét: "Craig thể hiện sự chuyển biến phức tạp về tâm lý, đồng thời chứng minh đủ khả năng đảm nhiệm vai diễn. Thật thú vị khi thấy anh ấy trở lại sau 15 năm đóng Điệp viên 007. Nghệ sĩ đã có vai diễn hay nhất từ trước đến nay".

Love của đạo diễn người Na Uy - Dag Johan Haugerud - không có cảnh táo bạo nhưng gây chú ý khi hai nhân vật chính thẳng thắn đề cập đến tình dục trong những cuộc trò chuyện. Nội dung về Marianne và Tor, tình cờ gặp nhau trên một chuyến phà. Sau khi thân thiết, họ cởi mở đối thoại về quan điểm sống của cả hai. Nhưng sau đó, Marianne băn khoăn khi nhận thấy Tor phóng khoáng trong chuyện yêu đương.

Hollywood Reporter nhận định các tác phẩm trình chiếu năm nay khác biệt so với những phim mang tình tiết khiêu dâm của những thập niên trước như Last Tango in Paris (1972), Don't Look Now (1973), The Night Porter (1974), cũng không lặp lại làn sóng phim kinh dị, gợi dục vào cuối những năm 1980 - đầu những năm 1990. Thay vào đó, nhà làm phim đưa những chi tiết nóng bỏng để phân tích tính cách nhân vật, cho thấy tác động của xã hội hiện đại đến đời sống con người.

Các phân đoạn Disclaimer của Alfonso Cuarón không chỉ gây chú ý với khán giả mà thể hiện những mâu thuẫn trong hành vi con người. Với Queer, phim chỉ ra tình dục không phải cách duy nhất để bày tỏ tình cảm.

Còn hai cảnh nhạy cảm trong The Brutalist của Bradley Corbet được dùng để bộc lộ nỗi đau của kiến trúc sư người Do Thái Hungary László Tóth (Adrien Brody) và vợ - Erzsébet (Felicity Jones). Họ chạy trốn khỏi châu Âu sau Thế chiến II để cố gắng tìm việc mới ở Mỹ.

Cate Blanchett trong phim "Disclaimer". Ảnh: Apple TV+

Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, đạo diễn Babygirl - Halina Reijin - cho biết ở vị trí khán giả, đôi khi cô chỉ muốn xem một bộ phim gợi cảm. Còn khi chỉ đạo một dự án, Reijin muốn tác phẩm đóng vai trò là cuộc đối thoại với người xem, cho thấy khát khao của phụ nữ, trong tình cảm lẫn công việc. Cô lấy cảm hứng từ Fatal Attraction (1987), lồng ghép góc nhìn tích cực về nữ quyền.

Đạo diễn Dag Johan Haugerud cho rằng ông muốn để khán giả suy ngẫm về những vấn đề xã hội, thay vì chú trọng vào chi tiết tình dục. "Tôi hy vọng cuộc trò chuyện trong phim khơi gợi nhiều điều về cuộc sống hiện nay", Haugerud nói.

Đạo diễn Halina Reijin (trái) cùng minh tinh Nicole Kidman trong buổi họp báo trước giờ công chiếu phim "Babygirl", tại Liên hoan phim Venice 2024. Ảnh: ANP

Liên hoan phim Venice diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 7/9. Sự kiện khai mạc với buổi công chiếu phim Beetlejuice Beetlejuice của đạo diễn Tim Burton, L'Orto Americano - do nhà làm phim Italy Pupi Avati chỉ đạo - bế mạc liên hoan. Ban giám khảo phim quốc tế năm nay do minh tinh Pháp Isabelle Huppert làm trưởng ban, cùng đạo diễn James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz và diễn viên Trung Quốc Chương Tử Di.

Cát Tiên (theo Hollywood Reporter)