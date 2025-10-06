MỹMinh tinh Nicole Kidman được khen duyên dáng, tỏa sáng khi dự sự kiện sau ly hôn ca sĩ Keith Urban.

Diễn viên tới buổi đấu giá của Quỹ nghiên cứu bệnh AIDS amFAR tại Texas, hôm 4/10. Nicole Kidman, 58 tuổi, là người trao giải Truyền cảm hứng (Award of Inspiration) cho nhà sản xuất loạt phim Yellowstone - Taylor Sheridan. Cả hai từng hợp tác trong series Lioness.

Video cô phát biểu hiện thu hút khoảng 1,7 triệu lượt xem trên Instagram, hơn 800.000 view từ Facebook sau nửa ngày đăng tải. Trang ABC News nhận xét diễn viên trông tỏa sáng khi diện đầm trễ vai trên sân khấu trao giải.

Nicole Kidman lần đầu dự sự kiện sau ly hôn Nicole Kidman phát biểu tại sự kiện của amFAR ngày 4/10. Video: People

Lần đầu Nicole Kidman xuất hiện trước công chúng sau bốn ngày đệ đơn ly hôn ca sĩ nhạc Keith Urban, 58 tuổi. Nhiều khán giả khen cô vẫn giữ sự thanh lịch, duyên dáng dù trải qua biến cố hôn nhân. Một số fan chúc cô mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tuần qua, thông tin Nicole Kidman và Keith Urban chia tay sau 19 năm chung sống là chủ đề thu hút nhiều quan tâm. Trước đó, họ nổi tiếng là một trong những cặp sao đẹp nhất Hollywood, trải qua nhiều sóng gió để gìn giữ tình yêu. Cả hai kết hôn năm 2006, có hai con gái - Sunday, 17 tuổi, và Faith, 15 tuổi.

Diễn viên Nicole Kidman và ca sĩ Keith Urban. Ảnh: FilmMagic/ WireImage

Ngày 29/9, báo chí Mỹ xác nhận cả hai ly thân, sống riêng từ đầu mùa hè. Một ngày sau, Nicole Kidman nộp đơn lên tòa án Quận Davidson ở Nashville, bang Tennessee, xin chấm dứt cuộc hôn nhân vì vợ chồng "có những khác biệt không thể hòa giải". Trong thỏa thuận ly hôn, diễn viên yêu cầu làm người nuôi dưỡng chính của các con. Theo đó, hai con sẽ sống cùng mẹ 306 ngày mỗi năm, ở với bố 59 ngày còn lại.

Nguồn tin của People cho biết trước đây Nicole từng căng thẳng vì biết thế nào chuyện vợ chồng ly thân cũng bị lộ, lo sợ việc này xảy ra. Nhưng hiện tại, cô lấy lại sự bình tĩnh. "Bây giờ, cô chỉ tập trung cho tương lai và hai con gái của mình", người này nói. Hôm 1/10, nghệ sĩ lần đầu lộ diện sau ly hôn, đi dạo cùng em gái Antonia tại khu vực không xa căn biệt thự của cô và Keith Urban ở Nashville. Antonia được cho là người hỗ trợ tinh thần chị gái suốt thời gian qua.

Nicole Kidman sinh năm 1967, là con gái của gia đình gốc Australia ở Hawaii. Theo thống kê của IMDb, Kidman từng nhận 258 đề cử, đoạt 111 giải thưởng điện ảnh, trong đó có một tượng vàng Oscar và năm giải Quả Cầu Vàng. Trước Keith Urban, cô có cuộc hôn nhân 11 năm với Tom Cruise, ly hôn năm 2001.

Phương Thảo (theo People)