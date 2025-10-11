Những VĐV Việt Nam lập kỷ lục thế giới

Trước thành tích của cơ thủ Bao Phương Vinh ở môn billiards, thể thao Việt Nam từng ghi nhận nhiều kỷ lục thế giới, với những gương mặt nổi bật như Hoàng Xuân Vinh hay Nguyễn Tiến Minh.

Hoàng Xuân Vinh (giữa) giành HC vàng và phá kỷ lục thế giới tại Cup bắn súng thế giới ở Fort Benning, bang Georgia, Mỹ ngày 29/3/2014. Ảnh: ISSF

Năm 1962, khi thể thao Việt Nam còn trong giai đoạn sơ khai, xạ thủ Trần Oanh đã mở ra trang sử đầu tiên cho những kỷ lục quốc tế. Tại giải bắn súng quân đội các nước Xã hội Chủ nghĩa, ông giành HC vàng nội dung súng ngắn ổ quay với 587 điểm, vượt qua kỷ lục thế giới thời bấy giờ là 586 điểm.

Dù giải không thuộc hệ thống của Liên đoàn Bắn súng Thế giới (ISSF), thành tích ấy vẫn được xem là kỷ lục thế giới. Trần Oanh được coi là người đặt viên gạch đầu tiên cho nền bắn súng thể thao hiện đại của Việt Nam, mở đường cho thế hệ đàn em chinh phục đỉnh cao sau này.

Hơn nửa thế kỷ sau, một xạ thủ khác tiếp nối di sản ấy bằng thành tích khiến cả thế giới nể phục. Cũng là một người lính mang khẩu súng hơi trên tay, Hoàng Xuân Vinh đã trở thành biểu tượng của thể thao Việt Nam khi lập kỷ lục thế giới ở vòng chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại Cup Bắn súng Thế giới 2014, với 202,8 điểm, vượt qua kỷ lục cũ 202,3 điểm của VĐV Trung Quốc Pang Wei (Bàng Vỹ). ISSF đã ghi nhận kỷ lục này của anh.

Hai năm sau, Hoàng Xuân Vinh viết tiếp lịch sử khi giành HC vàng Olympic đầu tiên cho Việt Nam, tại Rio 2016. Xạ thủ khi đó 42 tuổi cũng lập kỷ lục Olympic, và đến nay đó vẫn là HC vàng Olympic duy nhất của thể thao Việt Nam.

Trong môn cầu lông, Nguyễn Tiến Minh cũng được xem là biểu tượng của sự bền bỉ. Anh không nổi bật ở số danh hiệu, mà giữ kỷ lục dự nhiều giải vô địch cầu lông thế giới nhất (13 lần), các năm 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 và 2021, vượt qua kỷ lục cũ của tay vợt Trung Quốc Lin Dan (Lâm Đan).

Ở tuổi 42, Tiến Minh không còn thi đấu quốc tế thường xuyên, nhưng vẫn đánh các giải quốc gia và tiến sâu tới bán kết, thậm chí chung kết. Anh đang giữ kỷ lục 15 lần vô địch quốc gia, gần nhất là khi đã 40 tuổi.

Tiến Minh thi đấu tại Olympic Tokyo, Nhật Bản năm 2021. Ảnh: BWF

Ở một lĩnh vực khác, sức mạnh của nghị lực và tinh thần thép được thể hiện rõ qua Lê Văn Công. VĐV cử tạ người khuyết tật này đã nhiều lần khiến khán giả quốc tế thán phục khi liên tục phá kỷ lục của bản thân. Tại Paralympic 2016, anh giành HC vàng và phá kỷ lục thế giới với thành tích 183 kg.

Tại giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2017, anh nâng thành công mức tạ 183,5 kg ở hạng cân 49kg, lập kỷ lục thế giới mới. Đằng sau mỗi lần anh bước lên bục thi đấu là hàng nghìn giờ luyện tập trong đau đớn, là hành trình vượt qua giới hạn thể chất để khẳng định rằng sức mạnh tinh thần có thể làm được những điều phi thường.

Trước Văn Công, thể thao người khuyết tật cũng có nữ VĐV Trần Nguyên Thái phá kỷ lục nội dung 50m ếch, tại ASEAN Para Games 2001 ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Thể thao Việt Nam còn có những kỷ lục ở những nội dung biểu diễn. Ở biểu diễn bóng đá đường phố, Vũ Ngọc Nam từng lập kỷ lục Guinness với thành tích tâng bóng bằng hai chân trong một phút nhiều nhất, với 210 lần, phá kỷ lục trước đó của Jang Woo-sung (Hàn Quốc).

Còn ở bóng bàn, Nguyễn Hoàng Long cũng đã lập kỷ lục Guinness về nhiều cú đánh vào tường nhất trong 30 giây, với 115 cú đánh. Anh cũng giữ kỷ lục này trong thời gian một phút, với 234 cú đánh.

Bao Phương Vinh trong trận gặp David Pennor ở World Cup carom 3 băng tại Antwerp, Bỉ ngày 9/10/2025. Ảnh: Kozoom

Kỷ lục thế giới gần nhất của thể thao Việt Nam thuộc về Bao Phương Vinh khi anh chỉ mất 4 lượt cơ để ghi trọn 40 điểm trong một trận đấu tại World Cup carom 3 băng ở Bỉ. Thành tích ấy tương đương hiệu suất trung bình 10 điểm mỗi lượt, con số gần như không tưởng trong lịch sử môn này và được Liên đoàn Billiard Thế giới (UMB) công nhận.

Kỷ lục cũ tại các giải UMB thuộc về Dick Jaspers với 40 điểm trong 6 lượt cơ, hiệu suất 6,7 điểm mỗi lượt. Jaspers cũng từng ghi 40 điểm trong 4 lượt đánh tại giải vô địch Đức, nhưng không thuộc hệ thống UMB và cũng không có video.

Phương Vinh cũng là VĐV hiếm hoi của Việt Nam từng vô địch thế giới, tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023. Ngoài ra, Lại Lý Huynh cũng vừa vô địch cờ tướng thế giới, phá thế độc tôn 35 năm của Trung Quốc. Lê Quang Liêm thì từng vô địch cờ chớp thế giới ở cờ vua.

