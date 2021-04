Những ưu điểm của người độc thân

Người độc thân có nhiều thời gian hơn những người đã kết hôn và họ thường không bỏ phí để tạo ra những thứ giá trị cho cuộc đời mình cũng như cho xã hội.

Người độc thân dễ giúp đỡ người khác hơn

Nhà xã hội học người Mỹ Eric Klinenberg đã chứng minh rằng, những người độc thân tham gia nhiều hơn vào các sự kiện xã hội và có sức khỏe tinh thần tốt hơn. Trong cuốn sách "Going Solo: The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone" (Tạm dịch: Đi một mình: Sự trỗi dậy phi thường và sự hấp dẫn đáng ngạc nhiên của việc sống một mình), Eric đã tiết lộ những lợi ích của việc sống một mình.

Tờ Psychology Today từng đưa ra kết quả của một nghiên cứu trên hàng nghìn người tham gia, cho thấy người độc thân có nhiều khả năng giúp đỡ bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp hơn những người trưởng thành đã kết hôn. Một nghiên cứu khác trên 10.000 phụ nữ Australia ở độ tuổi 70 cũng cho thấy phụ nữu độc thân có nhiều khả năng cung cấp các dịch vụ tình nguyện hơn bất kỳ nhóm nào khác.

Người độc thân có mối liên lạc với bạn bè, gia đình chặt chẽ hơn những người đã kết hôn. Ảnh minh họa: Waner Bros.

Liên kết xã hội của người độc thân chặt chẽ hơn

Những người độc thân giữ liên lạc với bạn bè và gia đình của họ thường xuyên và chặt chẽ hơn so với người có gia đình. Lý do đơn giản vì họ có nhiều thời gian và điều kiện hơn những người đã kết hôn. Các nhà khoa học xã hội phát hiện, người độc thân nhận được nhiều sự giúp đỡ từ mạng xã hội hơn. "Với những người độc thân, các mối quan hệ bạn bè vô cùng quan trọng, đặc biệt khi chúng ta già đi", William Chopik - phó giáo sư tâm lý học tại Đại học bang Michigan, Mỹ trên kết quả nghiên cứu với gần 280.000 người tình nguyện.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng nuôi dưỡng tình bạn là chìa khóa để "già đi trong hạnh phúc". Nghiên cứu được công bố vào năm 2008 trên Tạp chí Y học Anh cho thấy những người thường xuyên tiếp xúc với 10 người khác trở lên sẽ hạnh phúc hơn đáng kể so với những người không hoặc ít tiếp xúc bạn bè.

Người độc thân sống theo 'chủ nghĩa độc lập'

Người độc thân dành nhiều thời gian mà họ có để phát triển bản thân. Họ ý thức về việc chăm sóc bản thân, tập thể dục nhiều hơn, ít suy nghĩ tiêu cực do ý thức tự giác của họ lớn.

Thêm vào đó, người độc thân cũng ít hối tiếc hơn vì họ có quyền tự do lựa chọn và không cần thảo luận về những thay đổi với người bạn đời của mình.

Thùy Linh (Theo Brightside)