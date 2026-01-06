Những ứng viên kế nhiệm Amorim ở Man Utd

HLV Crystal Palace, Oliver Glasner đang đứng đầu danh sách tìm kiếm HLV mới của Man Utd, thay cho Ruben Amorim vừa bị sa thải.

Glasner gây ấn tượng mạnh tại Crystal Palace kể từ khi được bổ nhiệm tháng 2/2024. Khi ông tiếp quản, đội bóng thành London đứng thứ 15 Ngoại hạng Anh, thua 10 trong 17 trận đầu mùa. Dưới trướng HLV người Áo, Palace tạo nên cột mốc lịch sử khi đoạt Cup FA - danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử CLB, sau khi thắng Man City trong trận chung kết. Palace còn đoạt Siêu Cup Anh sau khi thắng Liverpool, rồi dự UEFA Conference League mùa này.

HLV Oliver Glasner sau trận Crystal Palace gặp Arsenal ở Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 26/10/2025. Ảnh: Reuters

Hợp đồng hiện tại của Glasner với Crystal Palace sẽ hết hạn cuối mùa giải 2025-2026. Theo Telegraph, ban lãnh đạo Man Utd đã theo dõi sát sao công việc của ông trong thời gian dài, thậm chí từng thảo luận về khả năng mời Glasner làm HLV trong tương lai. Vì thế, việc Amorim bị sa thải khiến Glasner nhanh chóng trở thành mục tiêu số một của "Quỷ Đỏ".

Glasner 51 tuổi, từng giúp Frankfurt vô địch Europa League 2022, nhưng chưa từng giúp đội đứng trong Top 6 Bundesliga qua hai mùa giải. Tương tự, Crystal Palace cũng chỉ đứng thứ 12 mùa trước, và thứ 14 mùa này. Vì thế, ông được nhiều người coi là chuyên gia đấu cup.

Tuy vậy, Palace không muốn mất HLV giữa mùa giải. Họ sẽ làm mọi cách để giữ Glasner ít nhất đến hết mùa, đồng thời hy vọng ông ký hợp đồng mới. Điều này khiến Man Utd có thể phải chờ đến hè 2026, khi Glasner trở thành HLV tự do.

Trước mắt, cựu tiền vệ gắn bó hơn 20 năm với Man Utd, Darren Fletcher sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền. Fletcher dự kiến dẫn đội trong chuyến làm khách ở Burnley tối 7/1, và có thể cả trận đấu vòng ba Cup FA gặp Brighton ngày 11/1. Sau đó, Man Utd muốn bổ nhiệm thêm một HLV tạm thời đến hết mùa, rồi đưa ra quyết định HLV chính thức vào mùa hè. Ryan Giggs, Ole Gunnar Solskjaer, Ruud van Nistelrooy hay Michael Carrick đều là cựu cầu thủ "Quỷ Đỏ" từng tạm quyền dẫn đội, nay rảnh việc.

Bên cạnh Glasner, Roberto De Zerbi cũng được nhiều lãnh đạo Man Utd ngưỡng mộ. HLV người Italy hiện dẫn dắt Marseille, từng để lại dấu ấn khi còn làm việc tại Brighton. De Zerbi đã được Man Utd phỏng vấn hè 2024, thời điểm CLB cân nhắc sa thải Erik ten Hag, trước khi gia hạn hợp đồng với HLV người Hà Lan. Dù vẫn được đánh giá cao, De Zerbi hiện được xem là phương án kém khả thi hơn Glasner.

De Zerbi (thứ hai từ trái sang) reo mừng sau khi Marseille thắng PSG trên sân Velodrome, thành phố Marseille, Pháp, tại Ligue 1 ngày 22/9/2025. Ảnh: Reuters

Một số ứng viên khác cũng được nhắc tới. Enzo Maresca vừa rời Chelsea sau khi không hài lòng với cấu trúc quản lý và quyền kiểm soát chuyển nhượng. Dù đã giành hai danh hiệu trong thời gian ngắn tại Stamford Bridge, việc Maresca có những bất đồng với ban lãnh đạo khiến ông trở thành lựa chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Man Utd vừa chia tay Amorim cũng vì mâu thuẫn với thượng tầng.

Carrick là cái tên mang tính "lãng mạn" với người hâm mộ Man Utd. Cựu tiền vệ này từng làm HLV tạm quyền ba trận cuối năm 2021, trước khi Ralf Rangnick được bổ nhiệm. Carrick vừa bị Middlesbrough sa thải tháng 6/2025, sau khi không thể giúp đội thăng hạng. Dù có mối liên hệ chặt chẽ với CLB, khả năng Carrick chấp nhận một vai trò tạm thời vẫn còn bỏ ngỏ.

Gareth Southgate cũng xuất hiện trong danh sách cân nhắc. Ông từng đưa tuyển Anh vào hai trận chung kết Euro (2021 và 2024), cùng bán kết World Cup 2018, được đánh giá cao ở khả năng xây dựng văn hóa đội bóng. Tuy nhiên, Southgate gần đây cho biết có thể không quay lại công tác huấn luyện cấp CLB, và ông có thể cũng không được toàn bộ lãnh đạo Man Utd ủng hộ.

HLV Fulham Marco Silva được xem là ứng viên tiếp theo. Ông từng làm việc tại Everton và Hull City, hiện giúp Fulham duy trì sự ổn định với ngân sách hạn chế. Trong khi đó, cựu trợ lý HLV Man Utd dưới thời Jose Mourinho, Kieran McKenna đã gây ấn tượng tại Ipswich Town và từng được phỏng vấn cho vị trí HLV Man Utd. Ipswich cũng đang đứng thứ ba giải hạng Nhất, cách suất lên hạng chỉ hai điểm, và chơi ít hơn một trận.

Những cái tên khác trong danh sách là Julian Nagelsmann (HLV tuyển Đức), Mauricio Pochettino (tuyển Mỹ), Eddie Howe (CLB Newcastle) và Thomas Tuchel (tuyển Anh). Tuy nhiên, điểm chung của các phương án này là vấn đề thời điểm và cấu trúc quản lý tại Old Trafford. Quyền lực chuyển nhượng nằm trong tay Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và CEO Omar Berrada, trong khi những HLV này muốn có nhiều tiếng nói hơn trong khâu chuyển nhượng.

Trong số các ứng viên, Glasner được đánh giá cao không chỉ vì thành tích, còn bởi sự linh hoạt chiến thuật. Dù ưa thích sơ đồ 3-4-2-1 như Amorim, HLV 51 tuổi không bị ràng buộc vào một hệ thống cố định, điều từng gây tranh cãi lớn dưới thời Amorim tại Man Utd. Đây được xem là điểm cộng lớn trong mắt ban lãnh đạo "Quỷ Đỏ".

Glasner cũng đang đứng đầu theo lựa chọn của các nhà cái, tỷ lệ 4/1 (đặt 1 ăn 4), sau đó đến Maresca 6/1, Fletcher 10/3, Southgate 10/1 và Silva 12/1.

Xuân Bình (theo Telegraph)