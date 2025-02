Những trường hợp được cấp, đổi bằng lái xe ở TP HCM từ 18/2

Để giải quyết nhu cầu cấp bách cho người dân và hạn chế quá tải, Sở Giao thông Vận tải trước mắt chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe cận ngày hết hạn.

Theo thông báo của Sở Giao thông Vận tải thành phố, từ hôm nay các đơn vị thuộc cơ quan này chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại (bị mất) đối với bằng lái ôtô còn hạn dưới 15 ngày, gồm cả hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Riêng các điểm cấp đổi trực tiếp ở thành phố, mỗi ngày sẽ chỉ tiếp nhận giải quyết 250 hồ sơ.

Đối với xe môtô, Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết các đơn vị sẽ chỉ ưu tiên giải quyết cho những trường hợp cấp lại giấy phép lái xe khi bị mất hoặc hư hỏng không thể sử dụng. Các trường hợp có thể nộp hồ sơ trực tiếp sau khi đăng ký qua tổng đài 1081.

Người dân làm thủ tục đổi giấy phép lái xe ở Trường trung cấp giao thông Tiến Bộ, quận Tân Phú, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Sở Giao thông Vận tải lưu ý người dân có thể làm các thủ tục đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia tại các tỉnh, thành trong phạm vi cả nước. Đồng thời, người có bằng lái nếu chưa đến cận ngày hết hạn thì không nhất thiết phải chuyển đổi sang hạng mới.

Phương án trên tạm thời được Sở Giao thông Vận tải đưa ra nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách cho những người có giấy phép lái xe sắp hết hạn, giảm quá tải ở các điểm cấp đổi trên địa bàn những ngày qua do nhu cầu nộp hồ sơ tăng vọt. Trong đó, nhiều người giấy phép lái xe còn giá trị sử dụng 1-2 năm, hoặc môtô không quy định thời hạn vẫn đến cấp đổi. Lý do là nhiều người lo bị xử phạt theo quy định mới hoặc xáo trộn quy trình xử lý hồ sơ khi sắp tới lĩnh vực này chuyển quản lý từ Bộ Giao thông Vận tải sang Công an.

Ngoài lượng hồ sơ đăng ký mới tăng cao, trước đó TP HCM gặp vướng mắc liên quan đến thiếu phôi, vật tư in, dẫn đến tồn đọng hơn 170.000 giấy phép lái xe cần cấp đổi cho người dân. Điều này càng dẫn đến tình trạng quá tải ở nhiều cơ sở. Do đó, ngoài phương án xử lý như trên, ngành giao thông thành phố cũng đang tập trung giải quyết lượng số lượng tồn đọng cũ, dự kiến cuối tháng 3 sẽ hoàn tất.

Gia Minh