Những triệu chứng ung thư phổi thường bị bỏ qua

Khàn giọng, khó thở, ho kéo dài, đau vai có thể là dấu hiệu của ung thư phổi, dễ bị nhầm lẫn với đau khớp hoặc cảm lạnh thông thường.

Ung thư phổi thường phát triển âm thầm bên trong cơ thể, ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng hoặc dễ nhầm lẫn với các bệnh khác.

Ho kéo dài hơn ba tuần

Ho dai dẳng kéo dài hơn ba tuần mà không cải thiện là dấu hiệu chính của ung thư phổi. Ho không giảm sau khi điều trị cảm lạnh hoặc dị ứng thông thường. Ho do khối u phổi gây kích ứng đường thở, dẫn đến kéo dài. Người bị ho trên ba tuần nên đến bác sĩ khám để được chẩn đoán nguyên nhân, điều trị phù hợp.

Giảm cân, mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Sụt cân và mệt mỏi dai dẳng là hai triệu chứng phổ biến mà mọi người thường bỏ qua vì nghĩ do lão hóa bình thường hoặc căng thẳng. Giảm cân không rõ nguyên nhân là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý, trong đó có ung thư phổi. Nguyên nhân là do cơ thể cần thêm năng lượng để chống lại ung thư, dẫn đến sụt cân đột ngột. Mặt khác, các tế bào ung thư trong cơ thể làm cạn kiệt năng lượng, cản trở việc thực hiện những hoạt động hàng ngày.

Khàn giọng hoặc thay đổi giọng nói

Giọng khàn, thay đổi giọng kéo dài mà không kèm theo triệu chứng nhiễm trùng họng hoặc cảm lạnh có thể cảnh báo ung thư phổi. Sự phát triển của khối u làm tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh kiểm soát chức năng dây thanh quản, dẫn đến thay đổi giọng nói vĩnh viễn. Khi khàn giọng kéo dài kèm ho hoặc đau ngực, người bệnh nên đi khám.

Đau vai kéo dài cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi. Ảnh minh họa: AI

Hụt hơi

Khối u phổi phát triển có thể gây tắc nghẽn đường thở, làm suy giảm chức năng phổi, dẫn đến khó thở. Triệu chứng này cũng có liên quan đến tuổi già, hen suyễn hoặc ít vận động nên bị nhầm lẫn. Người bị khó thở không rõ nguyên nhân cần được đánh giá, điều trị sớm.

Đau ngực hoặc vai

Đa số trường hợp đau vai thường do căng cơ hoặc ngủ sai tư thế. Dấu hiệu đau ngực cũng gây nhầm lẫn về sức khỏe tim mạch, không phải do phổi. Tuy nhiên, khối u ác tính ở phổi có thể chèn ép vào dây thần kinh và cấu trúc ngực dẫn đến đau, khó chịu liên tục ở ngực, vai. Cơn đau rõ hơn khi người bệnh cười, ho hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào đòi hỏi phải thở sâu. Đau ngực cũng là dấu hiệu của căng thẳng, các tình trạng bệnh lý nhẹ khác. Người có triệu chứng đau ngực, vai trong thời gian dài, kèm ho, sụt cân nên đi khám sức khỏe để tìm nguyên nhân chính xác.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)