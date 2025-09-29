Những thói quen thời trẻ giúp giảm đau xương khớp tuổi già

Tập thể dục thường xuyên, uống đủ nước, giữ đúng tư thế học tập và làm việc còn trẻ có thể giảm cơn đau khớp khi về già.

Đau khớp có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Cảm giác cứng khớp, nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, cọt kẹt ở khuỷu tay, đầu gối là những dấu hiệu cho thấy xương khớp cần được chăm sóc. Bảo vệ sức khỏe xương khớp từ sớm có thể nâng cao chất lượng cuộc sống lúc về già.

Đừng bỏ qua cơn đau

Bỏ qua các dấu hiệu ban đầu như đau, cứng khớp hoặc sưng tấy có thể dẫn đến nhiều biến chứng lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp. Mức độ hoạt động, tư thế, chế độ ăn uống và thói quen hàng ngày quan trọng đối với xương khớp. Chẩn đoán sớm, tư vấn chỉnh hình, vật lý trị liệu giúp bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Duy trì hoạt động thể chất

Hoạt động thể chất thường xuyên sẽ cải thiện sức khỏe xương khớp. Mỗi người hãy đặt mục tiêu tập thể dục vừa phải 30 phút mỗi ngày, ít nhất ba lần một tuần. Bạn thực hiện các hoạt động đơn giản như đi bộ, đạp xe, tập yoga, chơi thể thao hoặc khiêu vũ. Mỗi người nên bắt đầu buổi tập bằng cách khởi động và kết thúc bằng các động tác thả lỏng, giãn cơ.

Tập yoga giúp xương khớp chắc khỏe. Ảnh: AI

Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Chế độ ăn uống cân bằng và hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp duy trì chỉ số khối cơ thể (BMI) trong giới hạn bình thường. Thừa cân làm tăng áp lực lên các khớp, gây khó khăn cho việc vận động. Tắm nắng 15 phút mỗi ngày vào buổi sáng sớm và bổ sung một bữa ăn giàu canxi vào chế độ ăn uống để đảm bảo cơ thể hấp thụ đủ canxi, vitamin D cần thiết cho xương.

Giữ đủ nước

Nước giữ cho sụn xương mềm mại, được bôi trơn. Mỗi người nên uống 8-10 cốc nước mỗi ngày. Người vận động thể thao cường độ mạnh có thể uống nhiều hơn. Tránh thức uống có nhiều đường bổ sung để bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Duy trì tư thế tốt

Tư thế xấu thường dẫn đến các vấn đề về cột sống và khớp lâu dài. Bạn hãy tập tư thế đúng khi đứng, đi, ngồi, nâng vật nặng, thậm chí cả khi ngủ. Gù lưng ảnh hưởng xấu đến cột sống. Mỗi người hãy duy trì thói quen ngồi thẳng, giữ cho vai cân bằng, thả lỏng.

Tránh chuyển động mạnh đột ngột

Các chuyển động hàng ngày như nhấc túi đồ, cúi xuống nhặt đồ đều có thể ảnh hưởng đến khớp. Tránh các chuyển động mạnh đột ngột làm hại xương khớp. Sử dụng đầu gối, không phải lưng, khi nâng đồ vật, mang giày phù hợp, nâng tạ tùy theo thể trạng góp phần bảo vệ xương khớp.

Thay đổi lối sống

Duy trì thói quen lành mạnh từ khi còn trẻ thúc đẩy nâng cao sức khỏe. Bởi hút thuốc và uống rượu đều ảnh hưởng xấu đến mật độ xương, quá trình lành xương. Ăn uống lành mạnh để duy trì cân nặng hợp lý.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)