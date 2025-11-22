Những triệu chứng phổ biến và ít gặp của đột quỵ

Đột quỵ thường gây yếu cơ mặt, không thể giơ cả hai tay lên, khó nói, còn các dấu hiệu ít gặp hơn như mờ mắt, đau đầu dữ dội, đột ngột.

Đột quỵ xảy ra khi nguồn cung cấp máu đến một phần não ngừng đột ngột hoặc khi một mạch máu trong não bị vỡ. Điều này có thể dẫn đến tổn thương não, tàn tật lâu dài, thậm chí tử vong. Phần lớn đột quỵ xảy ra ở người lớn tuổi song người trẻ cũng có nguy cơ. Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến và ít gặp của đột quỵ. Nhận biết những dấu hiệu này có vai trò quan trọng để kịp thời cấp cứu, mang lại cơ hội phục hồi cao.

Dấu hiệu thường gặp của đột quỵ

Các dấu hiệu thường gặp của đột quỵ bao gồm yếu cơ mặt, khiến người bị đột quỵ không thể cười, mắt hoặc miệng có thể sụp xuống. Một triệu chứng phổ biến khác là yếu tay, khiến người mắc không thể giơ cả hai tay lên. Dấu hiệu nhận biết khác là các vấn đề về lời nói, không thể nói rõ ràng hoặc có thể sử dụng sai từ do khó khăn về ngôn ngữ hoặc giọng nói. Khi gặp các biểu hiện này gọi cấp cứu ngay lập tức để được xử lý kịp thời. Thời gian "vàng" để cấp cứu là khoảng từ 3 đến 4,5 giờ đầu tiên sau khi xuất hiện triệu chứng. Nếu được cấp cứu và điều trị kịp thời sẽ giúp giảm thiểu tổn thương não, tăng cơ hội sống sót.

Dấu hiệu ít phổ biến

Ngoài những triệu chứng phổ biến trên, một số dấu hiệu đột quỵ ít gặp hơn nhưng vẫn có thể xảy ra bao gồm:

Thay đổi thị lực

Đột quỵ có thể gây ra nhiều thay đổi về thị lực, bao gồm mờ mắt, mất thị lực một phần hoặc toàn bộ trường nhìn, nhìn đôi và khó theo dõi các vật thể chuyển động. Những thay đổi này xảy ra do đột quỵ ảnh hưởng đến các vùng não xử lý thị lực cũng như điều khiển chuyển động của mắt.

Đau đầu dữ dội, đột ngột

Người bị đột quỵ xuất huyết não có thể đau đầu dữ dội, đột ngột. Đột quỵ xuất huyết não xảy ra khi một mạch máu trong não bị vỡ, thường do huyết áp cao gây ra. Một loại đột quỵ khác, phổ biến hơn, là đột quỵ thiếu máu cục bộ, xảy ra khi dòng máu lên não bị cắt đứt. Loại đột quỵ này thường do tắc nghẽn hoặc cục máu đông, thường phát triển do cholesterol cao hoặc huyết áp cao.

Các dấu hiệu ít gặp khác

Các triệu chứng khác của đột quỵ có thể bao gồm tê, ngứa ran hoặc mất cảm giác ở một bên cơ thể. Người bệnh cũng có thể bị mất khả năng phối hợp vận động, dáng đi loạng choạng kèm theo chóng mặt. Một số khác còn gặp triệu chứng buồn nôn và nôn đột ngột do đột quỵ. Vì những dấu hiệu này không trực tiếp chỉ ra nguyên nhân là do đột quỵ, dễ nhầm với các tình trạng khác, do đó bạn không nên bỏ qua mà nên đi khám để được chẩn đoán chính xác.

Nhiều thay đổi lối sống giúp giảm nguy cơ đột quỵ chẳng hạn bỏ thuốc lá, ăn uống lành mạnh, duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, tránh hoặc giảm uống rượu bia. Kiểm soát các tình trạng như huyết áp cao, cholesterol cũng góp phần giảm nguy cơ đột quỵ thiếu máu cục bộ.

Bảo Bảo (Theo Times of India)