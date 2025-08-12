4 dấu hiệu bất thường trước đột quỵ

Đột quỵ gây chóng mặt, lú lẫn, đôi khi còn có các triệu chứng cảnh báo khác như đau đầu bất thường, buồn nôn.

Các triệu chứng cảnh báo đột quỵ không phải lúc nào cũng rõ ràng, dễ nhầm lẫn nên bị bỏ qua. Song một số trường hợp có những dấu hiệu sớm đáng lưu ý.

Cơn đau đầu bất thường

Không phải tất cả cơn đau đầu đều chỉ liên quan đến căng thẳng, mất ngủ hoặc mất nước. Cơn đau đột ngột và dữ dội, đặc biệt là cảm giác khác thường, có thể báo hiệu sự hình thành cục máu đông trong não hay kết quả của tăng áp lực trong não. Điều này đáng lo ngại khi kèm theo buồn nôn hoặc rối loạn thị giác. Triệu chứng này dễ nhầm lẫn với đau nửa đầu hoặc đau đầu do căng thẳng cảm xúc gây ra. Ngoài tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh, duy trì lượng đường trong máu ở mức khỏe mạnh cũng giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Nấc cụt dai dẳng không rõ nguyên nhân

Nấc cụt kéo dài đôi khi có thể là dấu hiệu đột quỵ tiềm ẩn. Điều này xảy ra khi đột quỵ ảnh hưởng đến tủy sống, một vùng não kiểm soát hô hấp và nuốt. Những cơn nấc cụt này bình thường có vẻ vô hại, nhưng khi kéo dài hàng giờ hoặc hàng ngày mà không giảm có thể không phải là vấn đề tiêu hóa. Nếu nấc cụt bất thường và kèm theo cảm giác khác lạ như yếu, khó nói, hãy đi khám sớm.

Đau ngực

Loại đau ngực này không phải là cảm giác đè ép liên quan đến đau tim. Thậm chí cơn đau ngực này còn dễ nhầm lẫn với chứng ợ nóng hoặc khó tiêu. Trong một số trường hợp, nó liên quan đến việc giảm cung cấp oxy do cục máu đông hình thành trong các mạch máu não. Mọi người không nên bỏ qua những cơn đau ngực không rõ nguyên nhân, đặc biệt là khi cơn đau mới xuất hiện hoặc không giảm. Sức khỏe tim mạch và mạch máu não có mối liên hệ chặt chẽ, một trong hai gặp vấn đề có thể ảnh hưởng lẫn nhau.

Buồn nôn không rõ nguyên nhân khi căng thẳng

Căng thẳng giải phóng hormone cortisol và adrenaline khiến mạch máu co lại. Điều này có thể làm tăng nguy cơ đông máu ở người bị mất cân bằng đường huyết từ trước. Trong trường hợp này, buồn nôn không phải do ngộ độc thực phẩm hay virus mà là do não phản ứng với áp lực nội tạng đột ngột. Người bị buồn nôn ít khi nghĩ đến đột quỵ nên dễ bỏ qua.

Kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách hạn chế đường, tinh bột có thể làm giảm nguy cơ này. Người bị buồn nôn tái phát khi căng thẳng cần trao đổi với bác sĩ, đặc biệt khi kèm đau đầu hoặc mờ mắt.

Bảo Bảo (Theo Times of India)