Những trào lưu ẩm thực Việt gây 'sốt' năm qua

Mực cuốn rau muống

Món ăn gây sốt khoảng đầu tháng 5/2025, chỉ riêng trên nền tảng Tiktok, từ khóa "mực hấp cuốn rau muống" đã có hàng chục video với hàng triệu lượt xem.

Mực cuốn rau muống được cho có nguồn gốc từ vùng biển miền Trung. Người dân sử dụng rau muống biển tự trồng, bánh tráng vừng đen cuốn với mực tươi hấp chín, cuộn cùng xoài xanh, chấm với mắm gừng hoặc mắm nêm. Món ăn gây nhiều tranh cãi vì cuốn với rau muống sống, có thể chứa chất kích thích, thuốc trừ sâu, nguy cơ gây ngộ độc. Ảnh: Bích Trâm