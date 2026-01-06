Những trào lưu ẩm thực Việt gây 'sốt' năm qua

Mực cuốn rau muống
Món ăn gây sốt khoảng đầu tháng 5/2025, chỉ riêng trên nền tảng Tiktok, từ khóa "mực hấp cuốn rau muống" đã có hàng chục video với hàng triệu lượt xem.
Mực cuốn rau muống được cho có nguồn gốc từ vùng biển miền Trung. Người dân sử dụng rau muống biển tự trồng, bánh tráng vừng đen cuốn với mực tươi hấp chín, cuộn cùng xoài xanh, chấm với mắm gừng hoặc mắm nêm. Món ăn gây nhiều tranh cãi vì cuốn với rau muống sống, có thể chứa chất kích thích, thuốc trừ sâu, nguy cơ gây ngộ độc. Ảnh: Bích Trâm
Khúc bạch vải thiều
Món tráng miệng khúc bạch vải thiều từng trở thành ngôi sao mùa hè 2025. Món ăn ra đời khi vải thiều vào vụ chín rộ. Sự kết hợp giữa vải thiều, loại trái cây đặc sản Bắc Giang (cũ) với khúc bạch truyền thống xuất phát từ miền Nam mang vị béo nhẹ và mềm của khúc bạch hòa cùng độ giòn, thanh ngọt tự nhiên của vải.
Món ăn xuất phát từ một thí sinh nữ từng nổi tiếng trong chương trình The Face. Công thức và hình ảnh món ăn đẹp mắt cô chia sẻ khiến nhiều người học làm theo, được coi là phiên bản nâng cấp của món chè khúc bạch quen thuộc.
Bánh mì sốt cua
Món ăn ra đời ở TP HCM vào khoảng giữa năm 2025, thành đồ ăn "triệu view" trên TikTok và gây sốt với giới trẻ. Mỗi phần bánh gồm nửa ổ bánh mì truyền thống cắt dọc, nướng giòn, phết nhân là thịt băm xào với hành mỡ, phủ thêm thịt cua và trứng cút nướng trong mai cua, sau đó chan đều sốt gạch cua và một lớp sốt mayonnaise hoặc phô mai tùy yêu cầu thực khách.
Món ăn nhận nhiều ý kiến trái chiều vì cho rằng "quá béo" và phần nhân chưa đã, chỉ phù hợp nhâm nhi để ăn vặt, bánh mì truyền thống vẫn hợp khẩu vị hơn. Ảnh: Phan Anh
Bánh mì dép phô mai
Món bánh làm từ bột đánh đều cùng đường trứng và sữa tươi, thêm phô mai khi đổ khuôn. Chủ quán còn thử nghiệm nhân trứng muối, bắp, chà bông... nhưng nguyên liệu chính vẫn phải có phô mai. Bánh được nướng ở 180 độ C trong bốn phút. Quán có hai khuôn, mỗi lần nướng 8 cái. Bánh nặng gần 400 gr, giữ được hai ngày ở điều kiện bình thường.
Mỗi ngày tiệm bán từ 1.000 đến 1.500 chiếc, phần lớn khách đều mua một cặp. Do đông nên nhiều người phải đặt trước hoặc chờ nửa tiếng để mua được bánh. Ảnh: Trần Quỳnh
>> Xem thêm: Tiệm bánh mì dép ngày bán 1.500 chiếc
Trà sữa cốm dẻo
Cũng xuất phát từ TP HCM, món tráng miệng kết hợp trà sữa với cốm, thức uống của mùa thu Hà Nội. Màu sắc bắt mắt, hương vị thơm ngon khiến món ăn nhanh chóng thu hút giới trẻ.
Trà trong loại đồ uống này có thể là trà đen, trà nhài, trà xanh hay ô long ủ với nước sôi trong 5-7 phút, lọc bỏ bã, hòa tan bột kem béo và đường, khuấy đều. Phần cốm là sự kết hợp bột năng, đường, thêm nước ấm đến khi dẻo mịn, nặn thành viên nhỏ, luộc chín. Lớp topping cốm tươi xào mềm vừa để trang trí, vừa tăng thêm hương vị. Ảnh: Cao Giang
Cà phê kem affogato
Đầu tháng 10/2025, từ khóa "Affogato" bất ngờ trở thành xu hướng trên TikTok với hàng loạt video. Sự lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng kéo theo hiệu ứng ngoài đời thực. Nhiều quán cà phê tại TP HCM và Hà Nội ghi nhận lượng khách tăng vọt.
Affogato phổ biến ở Việt Nam từ khoảng năm 2015 trong cộng đồng cà phê specialty. Nhiều quán sử dụng kem dừa, cà phê trứng hoặc robusta pha phin rót trực tiếp lên kem, tạo ra phiên bản phù hợp khẩu vị địa phương. Theo công thức cổ điển của Italy, một phần affogato chỉ gồm ba yếu tố: một shot espresso, 1-2 viên gelato vani, không thêm đường hay topping.
>> Xem thêm: Khách xếp hàng cả tiếng chờ ăn kem cà phê
Tiramisu Douyin
Món ăn có vẻ ngoài bắt mắt, nhiều vị trái cây tươi, thu hút giới trẻ nhờ "ăn ảnh" và hương vị béo ngậy. Lấy cảm hứng từ các video triệu lượt xem trên Douyin (phiên bản video ngắn dành riêng cho Trung Quốc), món bánh sau đó được chia sẻ rộng rãi ở Việt Nam.
Miếng bánh tương tự tiramisu truyền thống nhưng được làm lớn hơn, bày trong ly thủy tinh hoặc các loại khay khác nhau. Cốt bánh mềm, có kem béo, dâu, nho, xào... Món ăn có giá vài chục nghìn đồng, bán ở quầy bánh nhỏ, các quán vỉa hè.
Tâm Anh tổng hợp