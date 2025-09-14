Những trang phục ấn tượng tại Kun Marathon Cần Thơ 2025

Sáng 13/9, hơn 2.000 vận động viên nhí cùng phụ huynh có mặt tại Công viên sông Hậu. Các em nhỏ đến sớm tranh thủ khởi động, giao lưu cùng các bạn đồng trang lứa, làm quen không khí cuộc đua.
Các em nhỏ xuất phát trong tiếng cổ vũ, hò reo của cha mẹ. Nhiều em tỏ ra háo hức, mong muốn sớm về đích để chứng tỏ khả năng, nhưng cũng có em bỡ ngỡ, không quen với những cuộc chơi vận động mang tính cộng đồng.
Chặng đua dài gần 1 km được thiết kế sinh động với loạt chướng ngại vật như nhà bóng, nhà phao, vách leo, hầm chui… tạo nên không gian vận động hấp dẫn. Dù phải liên tục vượt qua thử thách, các Kun runner vẫn tỏ ra hào hứng. Nhiều em nhỏ vừa chạy vừa nô đùa cùng bạn bè, khuôn mặt luôn ánh lên nụ cười.
Nhiều phụ huynh chia sẻ, Kun Marathon đã mang đến cho con cơ hội vận động, giao tiếp và trở nên mạnh dạn, hòa đồng hơn. Trên đường chạy, không ít em nhỏ vừa sải bước, vừa vui vẻ giao lưu cùng linh vật Kun.
Một bé gái được bố, mẹ chuẩn bị trang phục Na Tra. Đây là nhân vật thần thoại Trung Quốc, gần đây được nhiều em nhỏ yêu mến qua bộ phim hoạt hình cùng tên.
Một bé trai được phụ huynh chuẩn bị kỹ lưỡng với giày thể thao và tất cao cổ. Chuẩn bị trang phục cho trẻ là khâu quan trọng nhưng bị nhiều phụ huynh bỏ qua.
Trang phục phù hợp giúp trẻ vận động tốt hơn, trong khi các bộ đồ đặc sắc lại tạo cho con kỷ niệm đẹp, tăng sự tự tin. Trong ảnh, một bé trai hóa thân thành khủng long, tạo điểm nhấn thú vị tại giải.
Hai Kun runner hóa trang thành nông dân miền Tây, cầm theo nhạc cụ truyền thống. Được biết, hai bé là người Cần Thơ, thường xuyên được bố, mẹ đưa đi tham gia các giải Kun ở nơi khác.
Hai em nhỏ tạo dáng với huy chương hoàn thành cuộc đua. Động tác cắn huy chương thường được các vận động viên đỉnh cao thực hiện ở Olympic hay Asiad.
Kun Marathon không chỉ là hành trình vận động của hàng nghìn em nhỏ mà còn là dịp để gia đình kết nối, lưu lại những khoảnh khắc con trưởng thành.
Tình nguyện viên hỗ trợ chỉnh lại giày cho em nhỏ trên đường chạy. Ban tổ chức luôn đồng hành sát sao, hỗ trợ kịp lúc khi có sự cố trên đường chạy như tuột giày, hay khi các bé khóc vì ngợp.
Nội dung: Hoàng Đan
Ảnh: VnExpress Marathon