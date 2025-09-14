Những trang phục ấn tượng tại Kun Marathon Cần Thơ 2025

Chặng đua dài gần 1 km được thiết kế sinh động với loạt chướng ngại vật như nhà bóng, nhà phao, vách leo, hầm chui… tạo nên không gian vận động hấp dẫn. Dù phải liên tục vượt qua thử thách, các Kun runner vẫn tỏ ra hào hứng. Nhiều em nhỏ vừa chạy vừa nô đùa cùng bạn bè, khuôn mặt luôn ánh lên nụ cười.