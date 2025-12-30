Những trải nghiệm du lịch mới lạ ở Việt Nam năm 2025

Đoàn tàu hai tầng "Hà Nội 5 cửa ô"



Khai trương dịp 2/9, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" lấy cảm hứng từ hình kinh thành Thăng Long xưa. Các toa tàu được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác.

Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi hai tầng và hai toa dành riêng cho du khách check in. Các toa xe có nội thất được thiết kế theo chủ đề riêng, từ 40 đến 60 chỗ ngồi. Mỗi ngày, hai chuyến xuất phát từ ga Hà Nội, chạy qua Gia Lâm, Yên Viên đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) rồi quay đầu, với các khung giờ 8h và 13h30 (từ Hà Nội) và quay lại lúc 11h30 và 17h.

Giá vé người lớn từ 550.000 đến 750.000 đồng một khách. Du khách lên tàu được thưởng thức nghệ thuật, đồ ăn nhẹ, có xe trung chuyển phục vụ hai chiều từ ga Từ Sơn đến Đền Đô. Tại Bắc Ninh, du khách tham quan đền Đô, thưởng thức dân ca quan họ, trải nghiệm nghề làm tranh Đông Hồ, gói bánh phu thê.

