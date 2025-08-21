Lần đầu mở cửa di tích cách mạng hầm Cơ yếu

Di tích cách mạng hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu trong khu di sản hoàng thành Thăng Long lần đầu tiên mở cửa đón khách tham quan.

Công trình được khởi công ngày 10/2/1966, hoàn thành 30/6 cùng năm, với diện tích hơn 37 m2. Hầm có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp Tổng hành dinh Quân đội nhân dân Việt Nam duy trì sự chỉ đạo, điều hành, chỉ huy các quân binh chủng và mặt trận trong điều kiện Hà Nội bị không quân Mỹ đánh phá. Hầm được sử dụng nhiều nhất vào tháng 12/1972 - thời điểm không quân Mỹ đánh phá Hà Nội, Hải Phòng.