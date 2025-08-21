Lần đầu mở cửa di tích cách mạng hầm Cơ yếu

Di tích cách mạng hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu trong khu di sản hoàng thành Thăng Long lần đầu tiên mở cửa đón khách tham quan.
Công trình được khởi công ngày 10/2/1966, hoàn thành 30/6 cùng năm, với diện tích hơn 37 m2. Hầm có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp Tổng hành dinh Quân đội nhân dân Việt Nam duy trì sự chỉ đạo, điều hành, chỉ huy các quân binh chủng và mặt trận trong điều kiện Hà Nội bị không quân Mỹ đánh phá. Hầm được sử dụng nhiều nhất vào tháng 12/1972 - thời điểm không quân Mỹ đánh phá Hà Nội, Hải Phòng.
Lối xuống hầm là bậc cầu thang có lan can tay vịn bằng sắt. Căn hầm được nghiên cứu phục hồi trên nguyên tắc tôn trọng, không can thiệp vào di tích gốc.
Cánh cửa và khung được làm bằng sắt kiên cố ở hai lối lên xuống hầm.
Phòng thông hơi, lọc độc, lọc sạch, thông gió tự nhiên. Hệ thống thông hơi đảm bảo lượng không khí cần thiết khi đóng cửa, chống thẩm thấu hơi độc từ bên ngoài vào và chống lọt khí từ trong ra, tạo được áp suất dư bên trong công sự.
Phòng tiêu sóng đá sỏi thoát hơi. Hệ thống thông hơi gồm: Phòng tiêu sóng đá sỏi hơi vào, thùng lọc bụi tinh, thùng lọc độc, khóa kín phóng độc, quạt gió, lá điều chỉnh gió, hộp tiêu âm, lưu lượng kế, cửa tự động thoát hơi và phòng tiêu sóng đá sỏi thoát hơi.
Hầm gồm hai phòng riêng biệt có cửa thông, trần cao khoảng 2 m.
Các phòng đang được trưng bày nhiều hiện vật liên quan đến thời kỳ chiến tranh chống Mỹ.
Cán bộ, nhân viên Phòng Mã dịch, Cục Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu chụp ảnh trước phòng Mã dịch tháng 2/1972.
Nhiều con dấu, công điện đến có dấu "Mật" được sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ.
Đồ dùng sinh hoạt của các cán bộ phòng Mã dịch từ năm 1968 đến 1992.
Việc thuyết minh được ứng dụng công nghệ tạo dấu ấn thu hút khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.
Hầm có một lối lên và một lối xuống cách nhau 50 m. Hầm Cơ yếu mở cửa đón khách tham quan nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Thanh Hải