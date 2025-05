Những thói quen người lái xe máy cần biết khi đi cạnh xe tải

Những người lái xe máy cần hiểu rõ điểm mù của xe tải, mặc đồ sáng màu, tránh càng xa xe tải càng tốt và xi-nhan khi chuyển hướng.

Theo các nghiên cứu khoa học trên thế giới, xe máy khi tham gia giao thông có tỷ lệ tai nạn, và mức độ nghiêm trọng lớn hơn rất nhiều lần so với ôtô. Thống kê của cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA vào 2023 cho thấy người đi xe máy có nguy cơ tử vong do tai nạn giao thông cao hơn người ngồi trên ôtô 28 lần. Có hai nguyên nhân chính cho rủi ro này, đó là ít sự bảo vệ của phương tiện và kích thước nhỏ hơn các phương tiện khác, ví dụ như ôtô hay xe tải.

Để phòng tránh và giảm thiểu rủi ro tai nạn, cả tài xế xe tải lẫn người lái xe máy cần chú ý kỹ một số điều sau khi tham gia giao thông.

Những lưu ý cho người lái xe máy

Điều đầu tiên những người đi xe máy cần biết là những điểm mù trên ôtô, là những vị trí mà tầm nhìn của tài xế bị che khuất. Những điểm này bao gồm cột A, cột B, cột C, hai gương hậu phía ngoài, khoảng không gian phía trước mũi xe, sau đuôi xe. Trong đó, tài xế có thể quan sát điểm mù ở các cột trên xe bằng cách thay đổi góc nhìn (vươn tới/lui, quay đầu trái/phải), còn điểm mù ở trước và sau mũi xe không thể thay đổi tầm nhìn để có thể quan sát.

Điểm mù (vùng màu vàng) trên xe tải, container thường lớn hơn nhiều so với các loại ôtô khác. Ảnh: Onmyside

Đối với những xe kích thước lớn, ví dụ xe tải hoặc container, điểm mù sẽ lớn hơn. Như vậy, những phương tiện kích thước nhỏ như xe máy dễ bị lọt vào vùng điểm mù của các xe cỡ lớn. Ngoài ra, xe máy có thể tăng tốc nhanh, và dễ lách vào những khoảng không gian hẹp hơn so với ôtô. Vì thế nếu tài xế xe tải không quan sát kỹ các điểm mù khi tham gia giao thông, tai nạn rất dễ xảy ra.

Mấu chốt chính để người lái xe máy tránh các tai nạn với xe tải là hạn chế đi vào vùng điểm mù khi lưu thông trên đường, và luôn đi đúng làn đường. Khi phải đi cùng làn đường với những phương tiện lớn, người lái xe máy cần tăng tốc để vượt một cách dứt khoát, hoặc giảm tốc để tránh đi song song hoặc quá gần với xe tải, đặc biệt là khi đang di chuyển tốc độ cao hoặc xe tải đang thực hiện chuyển hướng.

Bên cạnh đó, khi đi trời tối, ở những đoạn đường nhiều xe container, xe tải, người lái xe máy có thể mặc đồ bảo hộ sáng màu, phản quang. Nếu chuyển hướng, cần đảm bảo sử dụng xi-nhan và ở ngoài vùng điểm mù.

Lợi thế chính của những người đi xe máy là có tầm quan sát bao quát hơn tài xế ôtô, do đó nên tận dụng tối đa ưu điểm này để quan sát kỹ đường đi, nhất là khi rẽ, chuyển hướng hoặc tăng tốc vượt xe.

Xe container và xe tải trên tuyến đường QL51. Ảnh: Hồ Tân

Những lưu ý cho tài xế xe tải, container

Để tránh tai nạn với xe máy, tài xế cần tập thói quen kiểm tra điểm mù thường xuyên, đặc biệt là khi chuyển hướng (rẽ, chuyển làn). Ngoài ra cần chỉnh gương sao cho hạn chế tối đa điểm mù của xe.

Cần chừa nhiều khoảng trống và giữ khoảng cách xa hơn khi tham gia giao thông chung làn với xe máy. Cuối cùng là luôn xi-nhan báo hiệu ý định chuyển hướng và giảm tốc độ, trước khi thực hiện đánh lái.

