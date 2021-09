Những thói quen gây hại cho gan

Ăn uống thiếu lành mạnh, uống nhiều rượu bia, lạm dụng thuốc là những thói quen khiến gan làm việc quá tải, phát sinh nhiều bệnh tật nguy hiểm đến tính mạng.

Tỷ lệ mắc các bệnh lý về gan mật ở Việt Nam có xu hướng ngày càng gia tăng, nhất là trước vấn nạn lạm dụng rượu bia. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vào năm 2019, Việt Nam có khoảng 7,8 triệu người mắc viêm gan B mạn tính, hơn 13.000 người bị xơ gan mất bù, gần 6.000 người bị ung thư tế bào gan và hơn 6.400 người tử vong do bệnh gan gây nên. Hội Gan Mật Việt Nam cảnh báo ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nước ta. Vì vậy, bảo vệ và phục hồi chức năng gan là việc làm cấp thiết.

Tầm quan trọng của gan

Trong cơ thể, gan là cơ quan nội tạng lớn nhất và thực hiện tới 500 chức năng khác nhau. Chức năng chính của cơ quan này là đào thải độc tố nên nó được ví như "nhà máy lọc" của cơ thể. Hằng ngày, cơ thể tiếp nhận và tiêu hóa thức ăn, nhưng có một số độc tố lẫn trong đó mà mắt thường không thấy và cơ quan tiêu hóa cũng không thể sàng lọc. Lúc này, các độc tố sẽ được tế bào gan phân giải thành những chất kém nguy hiểm hơn cho cơ thể.

Bên cạnh đó, tế bào gan còn là nơi sản sinh dịch mật và dự trữ chúng trong các túi mật. Dịch mật giúp ruột hấp thụ dễ dàng các chất béo cùng một số loại vitamin để nuôi dưỡng cơ thể. Gan cũng là nơi dự trữ rất nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, D, E, K, B12 cho cơ thể.

Hãy đối xử thật "tử tế" với gan để có một cuộc sống khỏe mạnh dài lâu. Ảnh: Shutterstock

Gan lưu trữ carbohydrate dưới dạng glycogen và chuyển hóa chúng thành glucose khi cơ thể cần để hấp thu vào máu, cân bằng lượng đường huyết, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động. Ngoài ra, gan còn có chức năng chuyển hóa protein, lipid...

Gan là bộ phận duy nhất có khả năng tái tạo, có nghĩa là gan có thể tự phục hồi hoàn toàn nếu khối lượng hao hụt mô dưới 25%. Chính vì thế, những người có vấn đề về gan thường ít được phát hiện, do cơ thể không cảnh báo bằng các triệu chứng rõ ràng. Đó là nguyên nhân khiến chúng ta đôi lúc vô tình hoặc cố ý đối xử tệ với lá gan của mình.

Những thói quen gây hại cho gan

Những nguyên nhân chủ yếu gây tổn thương gan. Ảnh: Shutterstock

Rượu bia là nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương gan. Uống rượu bia nhiều gây ra bệnh gan nhiễm mỡ, làm suy giảm chức năng gan, dần dần hình thành xơ gan hoặc viêm gan. Khi gan bị tổn thương đến mức không thể phục hồi được là lúc cơ thể gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe, có thể nguy hiểm tới mạng sống. Theo các chuyên gia, khoảng 33,5% dân số Việt Nam sử dụng bia rượu và 10% nam giới 50-69 tuổi tử vong do ung thư gan vì bia rượu, cao gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu.

Ăn uống thiếu lành mạnh, dùng nhiều thức ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn, quá nhiều thịt mỡ, thiếu rau xanh, nghiện đồ ngọt... dẫn đến thừa cân béo phì, gây bệnh gan nhiễm mỡ. Khi gan bị nhiễm mỡ, các hạt mỡ lẫn trong gan làm suy giảm chức năng gan và về lâu dài gây ra xơ gan mãn tính không thể khôi phục được.

Thói quen quên uống nước, nhất là ở dân văn phòng, khiến cơ thể gặp vấn đề về chuyển hoá, thải độc, lâu dần hại gan và thận.

Ngoài ra, nhiều người sử dụng quá nhiều loại thuốc một cách tuỳ tiện, không qua tham vấn của bác sĩ cũng làm gan bị tổn thương do gan phải làm việc quá mức để chuyển hóa và thải trừ ra khỏi cơ thể.

Làm gì để bảo vệ gan?

Việc thay đổi lối sống đóng vai trò quan trọng giúp bảo vệ gan và phòng tránh bệnh tật, nhất là trong thời gian giãn cách chống dịch Covid-19, các hoạt động thể chất giảm đi khiến việc thải độc cho cơ thể phụ thuộc nhiều hơn vào lá gan. Theo các chuyên gia, để tránh tổn thương gan nên áp dụng chế độ dinh dưỡng lành mạnh với nhiều rau xanh, ít mỡ động vật, không ăn thức ăn nhanh và đồ hộp, hạn chế đồ ngọt. Tập thói quen uống nước đúng và đủ, tránh lạm dụng thuốc và quan trọng nhất là từ bỏ rượu bia.

Thay đổi lối sống, áp dụng chế độ dinh dưỡng lành mạnh giúp lá gan khỏe mạnh. Ảnh: Shutterstock

Một trong những biện pháp hiệu quả khác để bảo vệ gan đang được nhiều người tin dùng hiện nay đó là sử dụng sản phẩm hỗ trợ có nguồn gốc thiên nhiên như Liverton. Thuốc có chứa hoạt chất Silymarin chiết xuất từ cây kế sữa (Silibum marianum L. Gaertn), là một loại thảo dược bảo vệ gan đã được y học sử dụng từ lâu đời ở Mỹ và châu Âu. Trong 50 năm trở lại đây, các nhà khoa học ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu, chứng minh tác dụng của hoạt chất Silymarin.

Hoạt chất này có thể ngăn chặn các chất độc, bảo vệ tế bào gan khỏi bị phá hủy. Ngoài ra, Liverton còn giúp bảo tồn tình trạng xơ hoá, đồng thời tăng cường chức năng gan, giúp tái tạo và kích thích sự phát triển của các tế bào chưa bị xơ hóa, giúp chúng hoạt động một cách có hiệu quả.

Liverton chứa hoạt chất Silymarin chiết xuất từ cây kế sữa, có tác dụng ngăn chặn các chất độc vào bên trong tế bào gan.

Những người bị suy giảm chức năng gan, viêm gan cấp và mạn tính, loạn dưỡng gan, xơ gan, nhiễm siêu vi đang trong quá trình điều trị đều có thể dùng Liverton. Sản phẩm cũng giúp cải thiện tình trạng chán ăn, chậm tiêu do giảm chức năng gan, các tổn thương gan do thuốc, do rượu hay do nhiễm độc.

Ngoài ra, một nhóm đối tượng nữa cũng rất cần đến sự hỗ trợ của Liverton đó là những người thừa cân, béo phì, vì có tới 80% người béo phì có gan bị nhiễm mỡ. Dùng Liverton sẽ giúp tăng cường tính hấp thụ của gan, ngăn chặn và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ.

Anh Ngọc