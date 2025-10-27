Những thói quen buổi sáng tốt cho thận

Một số thói quen đơn giản mỗi sáng như nạp đủ nước, ăn uống cân bằng, tập thể dục có thể giúp duy trì sức khỏe thận trong nhiều năm.

Thận hoạt động liên tục để lọc máu, loại bỏ chất thải và dịch thừa khỏi cơ thể, đồng thời cân bằng điện giải, ổn định huyết áp, sản xuất hormone thiết yếu. Duy trì thói quen lành mạnh vào buổi sáng hỗ trợ chức năng thận trong suốt cả ngày.

Uống nước ngay sau khi thức dậy

Duy trì đủ nước là yếu tố thiết yếu cho sức khỏe của thận. Bắt đầu ngày mới với một ly nước để bổ sung chất lỏng cho cơ thể, loại bỏ độc tố và hỗ trợ chức năng thận hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước có thể gây phản tác dụng, nên duy trì trong khoảng 1,8-2 lít mỗi ngày.

Một cách để biết lượng nước uống nạp vào là quan sát màu nước tiểu. Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt hoặc trong suốt thì bình thường còn màu vàng đậm có thể bạn cần thêm nước.

Chạy bộ

Tập thể dục thường xuyên, vừa phải có thể giúp duy trì chức năng thận và làm chậm sự tiến triển của bệnh thận bằng cách giảm áp lực lên các cơ quan. Chạy bộ có lợi cho thận bằng cách cải thiện lưu lượng máu, kiểm soát cân nặng, giảm áp lực cho thận và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của thận. Nó cũng hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh có thể gây tổn thương cơ quan này như tiểu đường, tăng huyết áp.

Ăn sáng lành mạnh

Các bữa sáng giàu dinh dưỡng bao gồm trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh để nuôi dưỡng thận, cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho thận duy trì chức năng suốt cả ngày. Ưu tiên các thực phẩm có lợi như quả mọng, rau xanh và dầu ô liu. Chúng giàu vitamin, chất chống oxy hóa, hợp chất thực vật giúp giảm viêm và cung cấp nền tảng dinh dưỡng lành mạnh giúp thận hoạt động tối ưu. Tránh các thực phẩm có hàm lượng natri cao vào buổi sáng như xúc xích, thực phẩm chế biến sẵn... để ngăn giữ nước, giảm áp lực cho cơ quan này.

Chọn đồ uống phù hợp

Các loại trà thảo mộc như trà tầm ma hoặc trà rễ bồ công anh có công dụng hỗ trợ giải độc thận, giảm viêm và tăng cường chức năng thận. Nước dừa cũng là lựa chọn đồ uống buổi sáng tốt cho thận. Nó cung cấp nước và chất điện giải tự nhiên. Chọn nước dừa nguyên chất, không đường để tốt cho sức khỏe. Hạn chế nạp quá nhiều lượng caffeine vào buổi sáng để ngăn ngừa mất nước, giảm gánh nặng cho thận và duy trì tình trạng đủ nước.

Thực hành yoga

Các tư thế yoga có lợi cho sức khỏe thận bằng cách cải thiện tuần hoàn, giảm căng thẳng và hỗ trợ quá trình thải độc. Luyện tập thường xuyên cũng có thể giúp điều hòa huyết áp, giữ lượng đường trong máu ổn định, tất cả đều quan trọng với chức năng thận.

Ngồi gập người về phía trước: Bạn ngồi trên thảm, hai chân duỗi thẳng về phía trước. Vươn hai tay lên cao, thẳng qua đầu và hít vào. Thở ra, cúi người về phía trước càng nhiều càng tốt, tránh khom lưng tiếp tục kéo người về phía trước sao cho trán chạm vào đầu gối. Dùng các ngón tay nắm chặt ngón chân. Thở ra và giữ ở tư thế này trong 3-5 nhịp, hít vào và trở lại tư thế bạn đầu. Lặp lại tổng 4-5 lần.

Tư thế chó úp mặt: Bắt đầu với tư thế quỳ trên thảm, hai tay đặt ngay dưới vai, đầu gối mở rộng bằng hông, các ngón tay xòe rộng và ấn chặt xuống sàn. Nâng hông lên sàn nhà, duỗi thẳng đầu gối và điều chỉnh bàn chân tạo thành hình chữ V ngược với đỉnh chữ V tại hông. Giữ hai tay rộng bằng vai. Cố gắng để gót chân chạm sàn. Giữ tư thế trong vài giây.

Bảo Bảo (Theo Times of India, Healthline)