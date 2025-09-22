5 động tác yoga giúp thận, gan khỏe mạnh

Tư thế bánh xe

Lợi ích: Mở rộng vùng bụng, kích thích tuần hoàn máu ở vùng bụng dưới và hỗ trợ hệ thống đào thải độc tố, có lợi cho chức năng thận.

Cách thực hiện: Nằm ngửa, gập chân tại đầu gối và đảm bảo bàn chân đặt chắc chắn trên sàn.

Gập tay tại khuỷu tay. Xoay tay tại vai và đặt lòng bàn tay xuống sàn ở hai bên cạnh đầu.

Hít vào, ấn lòng bàn tay và chân, đồng thời nâng toàn bộ cơ thể lên tạo thành hình vòm.

Nhìn về phía sau và thư giãn cổ khi đầu ngả nhẹ ra sau.

Phân bổ đều trọng lượng cơ thể giữa 4 chi, giữ tư thế này một lúc.