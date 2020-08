Những tấm ván lướt sóng xa xỉ

Năm 2013, nhà thiết kế Virgil Abloh của Off White và Pyrex đã bắt tay Chris Julian của Fruition tạo ra một bộ sưu tập ván lướt sóng phiên bản giới hạn in hình ảnh mô tả sự phân đôi giữa trời và đất. Ảnh: Fruition x Off white x Pyrex.