Xu hướng sắm túi hiệu cho con

Cardi B, chị em Kardashian - Jenner... mua túi Birkin, Louis Vuitton hàng chục nghìn USD cho con gái.

Hôm 16/7, rapper Offset - chồng Cardi B - đăng video tặng túi Birkin màu hồng cho con gái nhân sinh nhật bé hai tuổi. Theo SCMP, video nhận được nhiều phản ứng, trong đó có người thắc mắc một chiếc túi 10.000 USD có phải món quà thích hợp cho một đứa trẻ mới biết đi.

Con gái Cardi B được tặng túi Birkin Con gái Cardi B được tặng túi Birkin của Hermes. Video: Offset. Cardi B không phải là người nổi tiếng đầu tiên tặng túi xách hàng hiệu cho con gái. Nhà Kardashian - Jenner nổi tiếng với việc mua đồ xa xỉ cho các con. Con gái hai tuổi của Kylie Jenner - Stormi - từng nhận được một chiếc túi Louis Vuitton.

Ngày càng có nhiều bà mẹ tặng cho con gái những chiếc túi xách sang trọng phiên bản mini của các nhà mốt lớn. Nhà thiết kế thời trang Azeeza Khan cũng từng tặng túi Louis Vuitton cho con gái. Cô rất thích phối đồ và mặc cho con những chiếc váy giống mình, thiết kế các mẫu túi đôi dành cho hai mẹ con. Khan nói trên SCMP: "Những đứa trẻ giống như những con búp bê ngoài đời thực. Nếu một người mẹ thích những chiếc túi hàng hiệu, điều đó có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn của cô ấy cho con gái mình".

Con gái Kylie Jenner bên túi xách Louis Vuitton. Ảnh: Kylie Jenner.

Với Khan, việc vung tiền mua những chiếc túi kinh điển là cách lưu giữ các giá trị, câu chuyện thời trang đằng sau mỗi thiết kế. Nhà tạo mốt đến từ Chicago (Mỹ) mua túi không chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân mà còn để lưu truyền cho con gái. Sabrina Kwong - bà mẹ hai con người Hong Kong - cho rằng trẻ em lớn rất nhanh, trong khi quần áo chỉ mặc được theo từng mùa, túi hiệu là một khoản đầu tư xứng đáng hơn vì có độ bền cao, được làm bằng da thật.

Một số người mua chúng như một khoản đầu tư, số khác nhảy vào cuộc đua hoàn toàn vì lý do thẩm mỹ. Sự phát triển của mạng xã hội chứng kiến sự gia tăng các cặp mẹ con ăn mặc đẹp, tạo dáng rồi đăng ảnh trên Instagram. Lối sống này trở nên phổ biến đến mức các thương hiệu xa xỉ như Chanel, Louis Vuitton và Fendi ngày càng tạo ra các phiên bản mini của dòng túi bán chạy nhất. Năm ngoái, Balenciaga hợp tác với Hello Kitty cho ra bộ sưu tập túi mini in hình nhân vật hoạt hình Nhật Bản.

Thảo Mai (theo SCMP)