Những tác phẩm được trông đợi tại LHP Venice 2023

ItalyPhim của Emma Stone, Adam Driver hay Sofia Coppola được khán giả và giới phê bình mong đợi tại Liên hoan phim Venice 2023.

Liên hoan phim lần thứ 80 diễn ra từ ngày 30/8 đến 9/9. Trong số 4.061 cái tên dự tuyển, ban tổ chức chọn ra 23 tác phẩm tranh giải Sư Tử Vàng. 19 phim điện ảnh, hai phim truyền hình và một phim ngắn tham gia mục Out of Competition, trong đó có sự góp mặt của hai đạo diễn từng vướng nhiều lùm xùm gây tranh cãi, Woody Allen và Roman Polanski.

Priscilla

Teaser Priscilla Teaser phim "Priscilla". Video: A24

Tác phẩm do Sofia Coppola đạo diễn và viết kịch bản, xoay quanh Priscilla Presley (Cailee Spaeny thủ vai), vợ của "ông hoàng nhạc Rock and Roll" Elvis Presley (Jacob Elordi đóng). Nội dung dựa trên quyển hồi ký Elvis and Me (1985), nói về cuộc đời và tình yêu của Priscilla. Phim là một trong 23 dự án tranh giải Sư Tử Vàng.

Trên Instagram cá nhân, Priscilla Presley khen đạo diễn: "Tôi hào hứng với cách Sofia Coppola lý giải cuốn sách của tôi. Cô ấy có quan điểm táo bạo và khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi chắc chắn tác phẩm sẽ đưa mọi người vào hành trình đầy cảm xúc".

Maestro

Tạo hình của Bradley Cooper trong vai Leonard Bernstein, ở phim "Maestro". Ảnh: Amblin Entertainment

Phim thứ hai của Bradley Cooper với vai trò đạo diễn kiêm diễn viên, tranh giải cao nhất Liên hoan phim Venice. Nội dung về câu chuyện của nhạc trưởng, nghệ sĩ dương cầm người Mỹ Leonard Bernstein (Bradley Cooper đóng). Ngoài ra, tác phẩm còn nhắc về mối tình của Leonard và Felicia Montealegre (Carey Mulligan), từ lần đầu gặp nhau tại một bữa tiệc năm 1946 đến cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm.

Đội ngũ sản xuất đều là tên tuổi "nặng ký" trong làng điện ảnh, gồm Steven Spielberg, Martin Scorsese và Todd Phillips. Harper's Bazaar nhận xét Cooper ứng viên hàng đầu cho giải Nam chính xuất sắc Oscar năm sau.

Ferrari

Adam Driver thủ vai Enzo Ferrari, trong phim "Ferrari". Ảnh: Lorenzo Sisti

Tác phẩm tranh giải Sư Tử Vàng do Michael Mann đạo diễn, bấm máy ở Italy tháng 10 năm ngoái. Dựa theo sách Enzo Ferrari: The Man and the Machine (1991) của nhà báo Brock Yates, phim lấy bối cảnh Italy năm 1957, khi Enzo Ferrari (Adam Driver đóng) đối mặt với tình hình bế tắc trong việc kinh doanh lẫn hôn nhân, đồng thời phải giải quyết vấn đề pháp lý sau tai nạn chết người trong cuộc đua tranh giải Mille Miglia.

Theo Deadline, đạo diễn phát triển dự án trong hơn 15 năm. Ban đầu, vai chính thuộc về Christian Bale, nhưng tài tử rời dự án vì lo ngại không đáp ứng các yêu cầu về cân nặng. Năm 2017, nhân vật được giao cho Hugh Jackman phụ trách nhưng cũng bỏ dở sau đó. Năm 2022, Adam Driver tiếp nhận vai diễn, nhà sản xuất tiến hành quá trình tiền kỳ từ tháng 4 cùng năm.

The Killer

Một cảnh trong phim "The Killer". Ảnh: Plan B

Dự án phát triển trong 10 năm của đạo diễn David Fincher do Netflix sản xuất. Phim dựa trên loạt tiểu thuyết đồ họa Pháp cùng tên của Alexis Nolent, do Luc Jacamon minh họa, xoay quanh một sát thủ (Michael Fassbender) phải chiến đấu với ông chủ của mình.

Trang The Up Coming nhận xét tác phẩm hứa hẹn mang đến sự pha trộn giữa ly kỳ và giật gân, giữa vẻ đẹp và cái ác. David Fincher là đạo diễn đứng sau bom tấn như Se7en (1995), Fight Club (1999), The Social Network (2010) và Gone Girl (2014). Tài tử Michael Fassbender nổi tiếng qua vai dị nhân Magneto trong series X-Men. The Killer cũng là một trong những tác phẩm tranh giải cao nhất ở Venice 2023.

Poor Things

Trailer 'Poor Things' Trailer phim "Poor Things". Video: Searchlight Pictures

Dự án tranh cúp Sư Tử Vàng của đạo diễn Yorgos Lanthimos có Emma Stone và Mark Ruffalo thủ vai chính. Nội dung xoay quanh Bella, cô gái được nhà khoa học Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) hồi sinh từ cõi chết.

Ở Hollywood, Lanthimos là số ít nhà làm phim châu Âu giữ được phong cách riêng biệt. Tại liên hoan phim Venice, đạo diễn từng thắng giải Golden Osella cho Kịch bản xuất sắc năm 2011 với Alps, giải đặc biệt của ban giám khảo Venince 2018 cho The Favourite.

Emma từng nhận đề cử Oscar 2019 cho Nữ phụ xuất sắc (The Favourite), Nữ chính xuất sắc giải Quả Cầu Vàng 2022 (Cruella). Trang Variety nói diễn viên có khả năng biến hóa đa dạng, màn tái xuất này giúp cô khẳng định tên tuổi ở Hollywood.

Dogman

Trailer 'Dogman' Trailer phim "Dogman". Video: EuropaCorp

Dogman nằm trong danh sách tranh giải cao nhất, kể về Douglas (Caleb Landry Jones) bị cha bạo hành từ nhỏ. Suốt năm tháng trưởng thành, cậu làm bạn với những chú chó. Trailer phát hành hôm 10/7 có cảnh Caleb giả gái, dửng dưng khi đối thoại với thanh tra cảnh sát (Jojo T. Gibbs đóng).

Theo CineChronicle, diễn xuất của Caleb mang đến không khí đen tối, kịch tính cho màn tranh giải năm nay. Caleb từng đoạt giải Nam chính xuất sắc tại Cannes 2021 khi góp mặt trong tác phẩm Nitram. Còn đạo diễn Luc Besson từng chỉ đạo Léon: The Professional (1994), Lucy (2014), Valerian (2017).

Evil Does Not Exist

Một cảnh trong phim "Evil Does Not Exist". Ảnh: Neopa

Dự án tranh giải Sư Tử Vàng do Ryusuke Hamaguchi đạo diễn, từng thắng giải Phim nước ngoài hay nhất ở Quả Cầu Vàng và Oscar năm 2022 với Drive My Car. Tác phẩm đề cập đến Takumi (Hitoshi Omika) và con gái Hana (Ryo Nishikawa), sống ở làng Mizubiki, gần Tokyo. Một ngày nọ, cư dân trong làng nghe tin một địa điểm cắm trại sẽ được xây dựng ở nơi họ sống. Bất đồng xảy ra khi mọi người nghe tin dự án tác động tiêu cực đến nguồn nước trong làng.

Theo trang The Coming Up, tác phẩm sẽ góp phần củng cố danh tiếng của Hamaguchi, mổ xẻ vấn đề của xã hội Nhật đương đại để kể những câu chuyện sâu sắc. Trong tháng 10, phim Gift của đạo diễn người Nhật Hamaguchi ra mắt tại Film Fest Gent ở Bỉ, được phát triển song song với Evil Does Not Exist, cùng cảnh quay, kịch bản nhưng có cách tiếp cận khác.

The Wonderful Story of Henry Sugar

Đạo diễn Wes Anderson trên trường quay tác phẩm tranh giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2023, "Asteroid City". Ảnh: Roger Do Minh

Tác phẩm có thời lượng 37 phút, dựa trên tuyển tập truyện ngắn cùng tên của nhà văn Roald Dahl. Phim ngắn gồm bốn phần, kể về Henry Sugar (Benedict Cumberbatch đóng), có khả năng nhìn xuyên qua các vật thể và dự đoán tương lai nhờ sự trợ giúp của một cuốn sách đã bị anh ta đánh cắp.

Wes Anderson vừa có tác phẩm đề cử giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2023 tổ chức hồi tháng 5, Asteroid City. Hai tháng sau, đạo diễn tiếp tục công chiếu tác phẩm khác tại Venice, thuộc mục không tranh giải.

Coup de Chance

Trailer "Coup de Chance' Trailer "Coup de Chance". Video: Cosmopolitan Films

Tác phẩm nói tiếng Pháp của đạo diễn Woody Allen góp mặt trong hạng mục không tranh giải, xoay quanh mối quan hệ tay ba giữa Fanny (Lou de Laâge) và hai chàng trai Jean (Melvil Poupaud), Alain (Niels Schneider). Fanny dường như có tình yêu lãng mạn với người chồng Jean. Nhưng khi gặp lại Alain, bạn cũ thời trung học, Fanny vô tình cuốn theo dòng suy nghĩ của mình, ngày càng thân thiết hơn với cậu bạn.

Trong cuộc phỏng vấn với La Vanguardia tháng 9/2022, Woody Allen nói sẽ giải nghệ sau khi hoàn tất tác phẩm này, dành nhiều thời gian hơn cho việc viết lách. Ông mô tả dự án có nhiều điểm tương đồng với Match Point (2005). "Nó thú vị, kịch tính và đầy chết chóc", Allen nói.

The Palace

Trích đoạn 'The Palace' Trích đoạn one-shot của phim "The Palace". Video: 01Distribution

Phim do Roman Polanski đạo diễn, đồng biên kịch với Ewa Piaskowska và Jerzy Skolimowski. The Palace lấy bối cảnh vào ngày 31/12/1999, tại một khách sạn sang trọng trên dãy núi Alps ở Thụy Sĩ. Những vị khách triệu phú từ khắp nơi trên thế giới chuẩn bị bước vào thiên niên kỷ mới, với những điều kỳ quặc, tệ nạn và sự xa hoa.

Năm 2019, An Officer and a Spy của Roman thắng giải ban giám khảo Liên hoan phim Venice lần thứ 86. Sau đó, đạo diễn bị giới phê bình chỉ trích vì scandal ấu dâm vào năm 1978. Tuy nhiên, ban tổ chức cho rằng chuyện đời tư không ảnh hưởng đến thành quả nghệ thuật của nhà làm phim 90 tuổi.

Liên hoan phim Venice lâu đời nhất tại châu Âu, lần đầu tổ chức năm 1932. Năm nay, đạo diễn người Mỹ gốc Pháp Damien Chazelle - từng lập kỷ lục nhà làm phim trẻ nhất thắng Đạo diễn xuất sắc Oscar với La La Land - làm chủ tịch ban giám khảo. Tài tử Hong Kong Lương Triều Vỹ và đạo diễn Italy Liliana Cavani sẽ được trao giải Sư Tử Vàng Thành tựu trọn đời. Ngoài hai mục chính, một số tác phẩm khác góp mặt trong phần phụ của sự kiện, ở chương trình Orizzonti, Orizzonti Extra, Venice Classics, Venice Impressive, Biennale College Cinema và Special Screening.

Quế Chi