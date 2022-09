Woody Allen sắp giải nghệ

Đạo diễn gạo cội Woody Allen cho biết sẽ ngừng hoạt động điện ảnh sau khi hoàn tất bộ phim thứ 50 của ông.

Trong cuộc phỏng vấn với La Vanguardia ngày 18/9, đạo diễn người Mỹ nói muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc viết lách. Bộ phim cuối cùng của Woody Allen sẽ lấy bối cảnh ở Paris và được quay hoàn toàn bằng tiếng Pháp trong vài tuần nữa. Ông mô tả dự án lần này có nhiều điểm tương đồng với Match Point (2005). "Nó thú vị, kịch tính và đầy chết chóc", Allen nói.

Đạo diễn Woody Allen trong một cuộc phỏng vấn truyền hình năm 2021. Ảnh: CBS News

Những năm gần đây, Woody Allen chủ yếu hoạt động ở châu Âu sau khi bị Hollywood tẩy chay vì những cáo buộc quấy rối tình dục con gái nuôi Dylan Farrow. Năm 2020, ông mở màn liên hoan phim San Sebastian với tác phẩm Rifkin’s Festival.

Bộ phim trước đó của ông - A Rainy Day in New York - bị Amazon Studio ghẻ lạnh trong khâu phát hành vì cho rằng Allen có nhiều phát biểu gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng dự án. Đạo diễn kiện đòi hãng bồi thuờng 68 triệu USD vì phá vỡ hợp đồng. Hai bên sau đó đạt được thỏa thuận hòa giải bên ngoài tòa án.

Woody cũng tập trung nhiều thời gian hơn cho việc viết sách. Ông mới hoàn thành tập truyện cười Zero Gravity, dự kiến xuất bản tại Tây Ban Nha và Mỹ cuối tháng 9. Đầu năm 2020, đạo diễn cho ra mắt tự truyện Apropos of Nothing. Tác phẩm từng gây tranh cãi một thời gian dài liên quan đến các chi tiết về mối quan hệ giữa ông với con gái nuôi (Soon-Yi) của tình cũ (Mia Farrow).

A Rainy Day in New York (Chuyện ngày mưa ở New York) Trailer "A Rainy Day in New York". Video: CGV

Woody Allen sinh năm 1935, là nhà làm phim kỳ cựu với 24 đề cử Oscar, bốn lần thắng giải ở các hạng mục đạo diễn và biên kịch. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Annie Hall, Bullets over Broadway, Midnight in Paris... Những năm qua, sự nghiệp của ông trắc trở vì những bê bối đời tư khi bị Dylan Farrow - con gái của tình cũ - kiện quấy rối tình dục.

Phương Mai (theo Variety)