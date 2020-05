Những smartphone sạc nhanh nhất thế giới

Oppo Find X2 (38 phút)

Mẫu smartphone cao cấp Find X2 có thời gian sạc đầy pin là 38 phút. So với đàn em Reno Ace 2, pin của X2 có dung lượng cao hơn 200 mAh nhưng đều dùng công nghệ Super VOOC 2.0 và có công suất 65 W. Oppo và Find X2 vẫn dùng cable USB “A to C” thay vì “C to C”, khác với sạc nhanh của nhiều smarphone Android khác. Vì thế, để duy trì được đúng tốc độ sạc, máy cần sử dụng đúng loại cable và sạc của hãng.

Tại Việt Nam, Find X2 có giá niêm yết 24 triệu đồng, ngang Galaxy S20+. Máy dùng chip Snapdragon 865, hỗ trợ kết nối 5G, đi kèm RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. So với Ace 2, màn hình 6,7 inch trên Find X2 có độ phân giải và tần số làm tươi cao hơn, QHD+ và 120 Hz. Ảnh: Verge