Oppo ra smartphone sạc không dây nhanh nhất thế giới

Reno Ace 2 là smartphone đầu tiên dùng sạc không dây AirVOOC, nạp đầy 100% pin trong vòng 56 phút.

Thời gian sạc không dây của Oppo Reno Ace 2 nhanh hơn cả sạc nhanh có dây trên iPhone 11 Pro Max hay nhiều smartphone cao cấp khác. Công nghệ mới mang tên AirVOOC, đẩy công suất sạc không dây lên tới 40 W, gần gấp ba lần công suất sạc nhanh của iPhone với cable type-C Lighting. Vì thế, viên pin 4.000 mAh có thể sạc đầy trong chưa đầy một giờ.

Reno Ace 2 nằm trong dòng smartphone chuyên về sạc nhanh của Oppo.

Ngoài AirVOOC, smartphone mới của Oppo vẫn giữ công nghệ sạc siêu tốc quen thuộc Super VOOC 2.0 với công suất 65 W giống Find X2 Pro. Vì thế, nếu dùng cáp, thời gian nạp đầy pin rút xuống còn 30 phút, nhanh gấp đôi so với thời gian sạc nhanh không dây. Dù thời gian sạc nhanh được rút ngắn và công suất được đẩy lên cao, nhiệt độ khi sạc được giữ dưới 39 độ C, một mức an toàn đối với các thiết bị di động.

Ngoài công nghệ sạc, Reno Ace 2 kế thừa cấu hình của dòng Find X2 với chip Snapdragon 865. Màn hình độ phân giải FHD+ nhưng có tần số quét nhanh 90Hz và tần số lấy mẫu cảm ứng 180Hz, hỗ trợ HDR10+. Mặt trước là màn hình 6,5 inch với thiết kế đục lỗ cho camera 16 megapixel.

Reno Ace 2 không dùng cụm camera ống kính tiềm vọng như trên Find X2 hay Reno series. Máy được trang bị hệ thống camera 4 ống kính với camera chính 48 megapixel sử dụng cảm biến Sony IMX586 cùng một camera góc siêu rộng 8 megapixel và hai camera 2 megapixel để tạo các hiệu ứng đặc biệt.

Sản phẩm sẽ được bán tại Trung Quốc từ ngày 20/4 với giá 570 USD cho bản 8 GB RAM bộ nhớ 128 GB và 650 USD cho bản 12 GB RAM bộ nhớ 256 GB. Bộ sạc không dây AirVOOC được bán riêng với giá 35 USD.

(theo Engadget)

Tuấn Anh