Đánh giá Huawei P40 Pro - smartphone chụp ảnh tốt nhất

Thiết kế, pin và camera của P40 Pro tốt, nhưng việc không có kho ứng dụng Play Store sẽ khiến người dùng gặp khó khăn.

Điểm trừ duy nhất khi nhìn bề ngoài của P40 Pro là cụm camera trước. Được đặt dưới màn hình, nhưng do chứa hai camera và cảm biến TOF 3D nhận diện sinh trắc học nên phần bị khuyết khá lớn, dễ gây sự chú ý khi sử dụng. Còn lại, độ mỏng viền màn hình tương đương Galaxy S20 Ultra và mỏng hơn iPhone 11 Pro Max mới. Thậm chí, do được làm vát cong mạnh hơn ở hai bên, P40 Pro còn cho cảm giác viền mỏng hơn đối thủ đến từ Samsung.

Không giống Mate 30 Pro, P40 Pro cải thiện được rất nhiều trong khâu xử lý đặc biệt ở khung cảnh rộng và chụp chân dung. Ở điều kiện đủ sáng, máy cho độ chi tiết rất tốt, vượt các đối thủ, nhưng màu sắc vẫn kém tươi và rực rỡ hơn so với dòng Galaxy S của Samsung do đặc thù của cảm biến RYYB.

Với chế độ chụp chân dung, P40 Pro thực sự có màn "lột xác" ngoạn mục, đặc biệt là so với Mate 30 Pro. Trong khi model cũ xử lý, làm mịn quá nhiều và màu sắc đều bị lệch đáng kể so với thực tế, P40 Pro đem đến các bức hình với khả năng cân chỉnh xuất sắc. Ở bài so sánh trực tiếp với đối thủ Galaxy S20 Ultra - vốn rất mạnh về chụp chân dung, P40 Pro tỏ rõ sự khác biệt về cách xử lý làn da người. Da được làm mịn vừa phải, không bệt dù điều kiện ánh sáng không tốt, việc xử lý màu da và ánh sáng cũng được làm vừa phải, đủ hấp dẫn nhưng không bị "giả".

Ở điều kiện chụp thiếu sáng, P40 Pro thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ. Ngay cả khi chụp chế độ tự động, máy tái tạo chi tiết tốt hơn, ảnh sáng hơn so với S20 Ultra và sáng hơn nhiều so với iPhone 11 Pro Max. Nhà sản xuất cũng làm riêng một chế độ chụp đêm nhưng cần giữ máy trong vài giây để cho ra các bức hình kiểu phơi sáng trên máy ảnh chuyên nghiệp với ISO thấp cho độ chi tiết cao hơn. Máy có zoom quang 5x, cho zoom kỹ thuật số tối đa là 50x nhưng ở cùng mức zoom này, ảnh chụp được từ P40 Pro thậm chí có phần chỉnh hơn so với S20 Ultra dù smartphone của Samsung có zoom tối đa tới 100x.