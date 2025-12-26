Những sao trẻ có gu mặc ấn tượng năm 2025

Mỹ Anh - con gái diva Mỹ Linh - cũng được đánh giá cao về gu mặc. Phong cách của cô mang đậm nét indie, pha chút R&B, nhấn vào sự tự do, sáng tạo, không chạy theo số đông, kết hợp đồ vintage, second-hand, thủ công. Đời thường, ca sĩ ưu tiên những bộ đồ thoải mái, có thể "dìm dáng". Người đẹp 23 tuổi cho biết đối với cô, quần áo chỉ là công cụ hỗ trợ cảm xúc, không phải là điểm chính để tập trung.