Những sao trẻ có gu mặc ấn tượng năm 2025

Gu mặc của Hồ Thu Anh đại diện cho thẩm mỹ phá cách nhưng vẫn có sự tiết chế và chiều sâu nội tâm - nét hiếm thấy trong cách ăn mặc của sao Việt hiện nay. Diễn viên sinh năm 1994 không chạy theo xu hướng hot mà trung thành với bảng màu trầm, tập trung vào đường cắt, chất liệu mộc, đề cao tính thủ công. Trang phục của cô thường được phối nhiều lớp, kín đáo, tạo nên những cấu trúc lạ mắt.
Sơn Tùng M-TP là hình mẫu ngôi sao đại chúng Việt Nam, xây dựng được bản sắc thời trang nhất quán từ phong cách đường phố đến thời trang cao cấp. Ca sĩ ưa chuộng phom dáng phóng khoáng, phụ kiện đắt giá và tinh thần phi giới tính vừa đủ để gây chú ý nhưng không phản cảm. Điểm mạnh của Sơn Tùng nằm ở khả năng biến trang phục thành nhận diện thương hiệu cá nhân, tạo ảnh hưởng mạnh mẽ tới giới trẻ Việt.
Sơn Tùng M-TP diện mốt váy trùm quần, biểu diễn ở Hà Nội hôm 11/10. Video: YouTube son998xz
Ca sĩ AMEE xây dựng hình ảnh ngọt ngào, trong trẻo, lấy cảm hứng từ Y2K, preppy. Váy ngắn, phom dáng gọn gàng và chi tiết đáng yêu trở thành "ngôn ngữ" thời trang riêng của người đẹp 25 tuổi.
Rapper Wean Lê (phải), 27 tuổi, gây chú ý trong năm qua nhờ Anh trai say hi. Ngoài khả năng trình diễn, anh còn ghi điểm bằng gu mặc sành điệu. Anh theo đuổi phong cách đường phố bụi bặm pha cao cấp, ưa chuộng phom oversized, phối layer có chủ ý và bảng màu trầm, lạnh. Cách mặc của anh đôi khi tạo cảm giác bất cần, ngầu, được tiết chế vừa phải.
Phong cách của Juky San toát lên vẻ nữ tính pha chút anime. Ca sĩ 27 tuổi xây dựng hình ảnh dựa trên phong cách pop idol (đa dạng, năng động, nổi loạn), pha trộn giữa Y2K, preppy và hiện đại.
Cô tên thật là Trần Thị Dung, được biết đến khi tham gia Giọng hát Việt mùa 6. Juky San nổi tiếng với các ca khúc như Phải chăng em đã yêu, Nghĩ đến anh, Em là Coffee, Xe đạp ơi.
Mỹ Anh - con gái diva Mỹ Linh - cũng được đánh giá cao về gu mặc. Phong cách của cô mang đậm nét indie, pha chút R&B, nhấn vào sự tự do, sáng tạo, không chạy theo số đông, kết hợp đồ vintage, second-hand, thủ công. Đời thường, ca sĩ ưu tiên những bộ đồ thoải mái, có thể "dìm dáng". Người đẹp 23 tuổi cho biết đối với cô, quần áo chỉ là công cụ hỗ trợ cảm xúc, không phải là điểm chính để tập trung.
Hiếu Thứ Hai ghi điểm bằng streetwear hiện đại pha hơi thở hip-hop. Trang phục của anh thường có phom dáng rộng vừa phải, được phối linh hoạt, nhấn vào phụ kiện, tạo nên tổng thể dễ nhìn và áp dụng.
Gu thời trang của Đức Phúc hướng đến vẻ trẻ trung và thân thiện. Đời thường, ca sĩ luôn chọn quần jeans rộng thùng thình, pha trộn giữa unisex, Y2K. Trên sân khấu, anh ưu tiên những bộ cánh cầu kỳ, thay đổi linh hoạt từ phong cách thư sinh đến tinh nghịch, cổ tích.
Sao Mai
Ảnh: Nhân vật cung cấp