Wean Lê: Tôi bớt tự ti nhờ Trấn Thành, Đen Vâu

Rapper Wean Lê nói học hỏi sự tự tin từ Trấn Thành, phong cách viết nhạc giàu trải nghiệm của Đen Vâu để làm nghề tốt hơn.

Hôm 22/3, Wean cùng 26 "anh trai say hi" khuấy động sân khấu concert 5 của chương trình ở TP HCM trước hàng chục nghìn khán giả. Nhờ hiệu ứng sau show, rapper ra mắt một số sản phẩm âm nhạc, tạo hiệu ứng tích cực. Dịp này, anh nói về chặng đường vào showbiz.

- Cuộc sống của anh thay đổi ra sao sau khi nổi tiếng?

- Tôi vừa trải qua dấu mốc đáng nhớ của tuổi trẻ, đồng thời thấy biết ơn vì chương trình như thay đổi cuộc đời tôi. Nhiều tháng qua, tôi có nhiều cơ hội phát triển nghề, tần suất chạy show nhiều hơn, thu nhập tăng đáng kể.

Điều tôi vui nhất là cho công chúng thấy góc nhìn khác của bản thân. Trước khi vào show, nhiều người nhận xét tôi hướng nội. Qua các cuộc gặp gỡ, làm việc cùng dàn "anh trai", tôi bộc lộ cá tính nhiều hơn. Tôi bước ra khỏi vùng an toàn như lần đầu thể hiện vũ đạo, thử sức thể loại nhạc mới.

Giờ mỗi lần kết thúc sự kiện, fan đứng đợi tôi ở cổng. Tôi nhớ có lần đang chạy xe trên đường, một cô bán trái cây dạo hô to "Wean Lê kìa". Lần khác khi chạy show ở Đà Nẵng, một cô lao công lớn tuổi cũng nhận ra tôi. Cảm giác hân hoan đó thật sự rất khó diễn tả.

Wean, Hurrykng ra MV sau 'Anh trai say hi' Wean Lê mời dàn sao "Anh trai say hi" góp mặt trong MV "Thờ ơ", phát hành cuối năm 2024. Video: Nhân vật cung cấp

- Anh từng trải qua khó khăn nào trên con đường đến với âm nhạc?

- Tôi xuất thân tại miền quê ở Quảng Ngãi, gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật. Từ nhỏ, tôi đã thích âm nhạc, từng tham gia một số cuộc thi trên truyền hình nhưng thất bại. Lúc đầu, bố mẹ tôi ủng hộ nhưng khi thấy con đường này không dễ dàng, họ khuyên tôi dừng lại, chọn nghề an nhàn hơn.

Thời thơ ấu của tôi không dễ dàng khi từng đối mặt chuyện bị coi thường về ngoại hình. Hồi cấp hai, tôi từng nặng hơn 80 kg, mẹ chẳng dám cho mặc quần cài cúc vì sợ tôi không thở được. Bạn bè chế giễu tôi "không có cổ vì mặt quá bự", môi dày, da đen. Đến khi chuẩn bị bước lên cấp ba, tôi mới bắt đầu giảm cân. Ngày xưa, tôi mến mộ nhóm nhạc 356, có động lực thay đổi diện mạo sau khi xem các anh trình diễn. Mỗi ngày, tôi mặc áo mưa rồi nhảy dây khoảng 1.000 cái. Sau vài tháng, tôi cải thiện ngoại hình nhưng vẫn chưa thể thoát hẳn cảm giác tự ti.

Giai đoạn đầu vào nghề, tôi loay hoay với định hướng phát triển, không nhiều mối quan hệ. Sau một số bản rap đầu tiên, tôi lại "mắc kẹt" trong sự cũ kỹ. Cho đến khi tham gia Anh trai say hi, tôi mới dần gỡ bỏ phần nào áp lực, tìm lại cảm hứng sáng tác, biểu diễn.

Wean Lê thường gây chú ý với fan bằng biểu cảm chu môi khi đang trình diễn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Anh dần cải thiện khuyết điểm nhờ điều gì?

- Ngày đầu tiên ghi hình chương trình âm nhạc lớn, tôi sốc khi đứng trước khoảng 30 máy quay, không nói được câu nào ra hồn. Sau tiết mục solo chào sân, anh Trấn Thành - host của show - đến bên cạnh và cho tôi nhiều lời khuyên. Anh nhận xét tôi không thoải mái khiến phần thi gượng gạo. Về nhà, tôi suy ngẫm rất nhiều và thấy đúng. Quá trình tiếp xúc anh Thành qua các vòng, tôi học được sự tự tin.

Trong nghề, tôi còn học hỏi nhiều từ anh Đen Vâu và các sáng tác của anh. Ca khúc đầu tiên của anh - Ta và nàng - truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều để tìm đến rap. Tôi cảm nhận trong các nhạc phẩm anh viết không chỉ có chất thơ mà còn chứa đựng sự từng trải. Tôi đang thu nạp kinh nghiệm sống để đưa vào âm nhạc của mình. Tương lai, tôi rất muốn hợp tác với anh trong một sản phẩm nào đó.

Hiện tôi vẫn trên con đường đi tìm sự tự tin tuyệt đối và loại bỏ hoàn toàn cảm giác tự ti. Tôi luôn cho rằng mỗi người là cá thể riêng, do đó không nên đặt lên bàn cân so sánh. Khi đặt mình vào tình huống không an toàn hoặc chấp nhận thử thách khó, tôi thấy thú vị, học thêm những điều mới.

- Anh tìm cảm hứng viết rap theo cách nào?

- Ngày nhỏ, tôi hay theo bà lên các chuyến tàu từ Quảng Ngãi ra Huế. Khi nằm trên sàn hoặc ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa, tôi cứ lẩm nhẩm câu hát tự nghĩ ra. Có lúc, tôi rơi nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc xúc động nào đó. Lớn lên, tôi mới nhận ra đó là sự rung động.

Tôi từng có thời gian không đả động đến âm nhạc do chai sạn cảm xúc và bị tác động bởi các yếu tố xung quanh. Có lúc, tôi chạy theo thị trường, sáng tác theo công thức, chẳng hạn thấy người khác làm gì hay ho hoặc kiểu nhạc nào đang hút khán giả thì bắt chước. Chính điều này khiến tôi dần đánh mất chất riêng. Dần dần, tôi hiểu âm nhạc quan trọng nhất là phải tạo ra sự kết nối. Để làm điều đó, người viết phải dùng cảm xúc thật, sự chân thành thì mới mong chinh phục người nghe.

Khoảng 80% bài hát tôi từng viết xuất phát từ tâm trạng buồn. Chuyện tình yêu cũng tác động đến tôi khá nhiều. Tôi từng yêu rồi chia tay, không đến mức bi lụy nhưng cảm giác đau cho mình trải nghiệm đáng giá. Badbye là bài hát duy nhất đến nay mỗi lần nghe tôi vẫn nguyên vẹn cảm xúc như ngày đầu đặt bút viết.

Tôi vẫn thích cách sống tĩnh lặng, đi vào bên trong hơn là sự ồn ào. Thỉnh thoảng, tôi tự cho phép mình yếu đuối, xem đó là đặc quyền không chỉ dành riêng cho phụ nữ.

- Đến nay, ba mẹ nói gì về thành công bước đầu của anh?

- Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười, sự hồ hởi hiện rõ trên gương mặt của họ. Lúc show Anh trai say hi diễn ra, ba mẹ mang hình của tôi đi khoe với họ hàng, hàng xóm hoặc thông báo lịch lên sóng để mọi người theo dõi.

Ba mẹ tôi vốn không khắt khe hay áp đặt định hướng nghề nghiệp lên con cái. Gia đình tôi ai cũng yêu văn nghệ, thích hát hò. Việc họ từng khuyên tôi ngưng theo đuổi âm nhạc phần lớn do tôi chưa tạo dựng được niềm tin vào thời điểm đó.

Hiện tôi bắt đầu cho ba mẹ thấy sự quyết tâm lẫn thay đổi. Gần đây, trong một cuộc trò chuyện lúc đi quay hình, ba nói trông đợi chương trình lên sóng. Còn mẹ theo sát tôi, thấy con đăng gì lên Facebook đều chia sẻ lại. Thỉnh thoảng, mẹ nhắn tin khen kiểu "Dạo này trông con dễ thương và trưởng thành quá", khiến tôi vui, có thêm nhiều động lực.

Rapper có gu mặc sành điệu nhờ từng có thời gian làm công việc liên quan đến thời trang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Áp lực của anh hiện tại là gì?

- Tôi muốn cho khán giả thấy mình ở một vị trí nâng cấp hơn về mọi mặt. Tôi nghĩ, thách thức của bản thân hiện tại là cần chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, tôi cần học thêm sự kiên trì, làm việc có kế hoạch thay vì dạo chơi như thời còn trong giới underground.

Tôi không nghĩ quá nhiều về chuyện phải nổi tiếng hay hào quang showbiz. Mục đích lớn nhất của tôi là truyền cảm hứng qua âm nhạc, kết nối mọi người nhiều hơn.

Hồi trước, tôi chỉ sống cho bản thân, giờ có thêm hai em từ quê vào TP HCM học tập. Ba mẹ đã rất vất vả để nuôi chúng tôi đến tuổi này. Giờ đến lượt tôi phải có trách nhiệm, thay họ làm trụ cột. Tương lai nếu dư dả, tôi muốn báo hiếu cho gia đình nhiều hơn.

Captain Boy Captain Boy biểu diễn "Chân thành" tại "Anh trai say hi" Tiết mục "Chân thành" do Wean Lê, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Ali Hoàng Dương, Captain thể hiện tại show "Anh trai say hi". Video: Ban tổ chức cung cấp

Wean Lê tên thật là Lê Thượng Long, 27 tuổi, được nhiều bạn trẻ biết đến với phong cách kết hợp giữa rap, hip-hop và các thể loại nhạc hiện đại. Các ca khúc như Ai biết, Một người vì em, Đâu có hay, I Don't Know của anh hút triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.

Tân Cao