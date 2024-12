Những sao Hollywood nuôi tóc bạc

Sarah Jessica Parker được bắt gặp với tóc muối tiêu trong các sự kiện quảng bá phim Sex and the City, ngoại truyện And Just Like That. Trong một bài phỏng vấn với Vogue, diễn viên nói về sự phân biệt mà nghệ sĩ nữ phải đối mặt ở Hollywood: "Có cảm giác như nhiều người không muốn chúng tôi hạnh phúc. Dù bạn chọn cách già đi tự nhiên hay cố gắng trở nên đẹp hơn, bạn vẫn bị người khác soi mói. Tuy nhiên, hãy làm điều mình thích và tin vào lựa chọn của mình".

Diễn viên 59 tuổi, nổi tiếng với vai Carrie Bradshaw trong series Sex in the City. Ngoài truyền hình, Parker thành lập công ty sản xuất Pretty Matches vào năm 2005. Cô và chồng, Matthew Broderick, kết hôn năm 1997 và có ba con. Ảnh: Dimitrios Kambouris