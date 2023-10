Vợ chồng Meryl Streep ly thân

Diễn viên Meryl Streep và chồng - Don Gummer - lần đầu công bố đã ly thân sáu năm qua, sau khi gắn bó hơn 40 năm.

Theo Page Six, đại diện cặp sao cho biết "dù vẫn luôn quan tâm đến nhau, họ chọn cuộc sống tách biệt". Nhiều năm qua, cả hai được xem là một trong những đôi vợ chồng hạnh phúc của Hollywood. Hôm 20/10, tại lễ trao giải Princesa de Asturias, Meryl Streep vẫn đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên, lần cuối diễn viên kỳ cựu và chồng xuất hiện cùng nhau là lễ trao giải Oscar năm 2018.

Meryl Streep, 74 tuổi, và Don Gummer, 76 tuổi, kết hôn 45 năm qua, có chung bốn người con và 5 người cháu. Trước khi đến với Don Gummer, Meryl Streep từng trải qua cú sốc mất người yêu - John Cazale vì ung thư xương. Don giúp bà xoa dịu nỗi đau, họ quyết định làm đám cưới tháng 9/1978.

Trong cuốn tự truyện Her Again: Becoming Meryl Streep (2016), minh tinh từng cho biết bạn bè đặt câu hỏi về cuộc hôn nhân quá chóng vánh, còn mẹ bà lo lắng, sợ con gái quyết định sốc nổi. Meryl Streep cho rằng không còn lựa chọn nào k khác: "Tôi không biết sẽ làm gì nếu không có chồng mình. Ít nhất về mặt cảm xúc, tôi xem như đã chết nếu không gặp anh ấy. Tôi không thể vượt qua cái chết của John nhưng tôi phải sống và Don đã chỉ cho tôi phải làm điều đó thế nào".

Hơn 40 năm, Don là hậu phương vững chắc cho con đường sự nghiệp của vợ. Các lễ trao giải, các sự kiện Meryl Streep tham dự đều có bóng dáng Don đứng sau. Trên thảm đỏ, Meryl tạo dáng, cười rạng rỡ cho phóng viên chụp ảnh, còn Don đứng một góc đợi vợ.

Meryl hiểu những đóng góp thầm lặng của Don cho sự nghiệp của mình. Trong bài phát biểu khi lên nhận giải Oscar năm 2012 cho phim The Iron Lady, bà nói: "Đầu tiên tôi phải cảm ơn Don, bởi nếu nói lời cảm ơn chồng tôi cuối cùng, những lời nói của tôi sẽ bị chìm trong tiếng nhạc người ta phát lên. Tôi muốn anh ấy biết rằng tôi trân trọng mọi thứ Don mang đến cho cuộc sống của chúng tôi".

Meryl Streep cảm ơn chồng ở Oscar 2012 (phút 0:45) Meryl Streep cảm ơn chồng ở Oscar 2012 (phút 0:45). Video: Oscar

Meryl Streep sinh năm 1949, được đánh giá là một trong những diễn viên xuất sắc nhất điện ảnh Mỹ. Bà nhận kỷ lục 21 đề cử Oscar và giành chiến thắng ba lần. Tổng thống Barack Obama từng trao tặng Meryl Streep Huân chương Nghệ thuật Quốc gia năm 2010 và Huân chương Tự do của Tổng thống năm 2014. Bà ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như Out of Africa, Devil Wears Prada, Little Women, The Iron Lady, Mamma Mia!. Gần đây nhất, Meryl Strepp góp mặt trong series phim hài ăn khách Only Murders in the Building (2023).

Meryl Streep hát "Slipping Through My Fingers" trong "Mamma Mia!" Meryl Streep hát "Slipping Through My Fingers" trong "Mamma Mia!". Video: Movieclips

Tam Kỳ