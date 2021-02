Những sao Hollywood đón tuổi 40

Tài tử Joseph Gordon-Levitt sẽ sang tuổi 40 ngày 17/2. Gần đây, anh gây chú ý với phim "The Trial of the Chicago 7", được giới phê bình nhận định là ứng viên của mùa Oscar tới. Bên cạnh diễn xuất, Gordon- Levitt tập trung phát triển HitRecord, nền tảng trực tuyến kết nối các nghệ sĩ khắp thế giới trị giá hàng triệu USD. Ảnh: Deadline.