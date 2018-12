Rami Malek - ứng viên nam chính Oscar với 'Bohemian Rhapsody'

'Bohemian Rhapsody' - phần đời nổi loạn, cô đơn của thủ lĩnh nhóm Queen / Dấu ấn âm nhạc Queen trên phim ảnh

Sau thành công của phim tiểu sử Bohemian Rhapsody, Malek được nhiều người biết tới. Các trang Vulture, Deadline, Goldderby, Indiewire nhận định tài tử có triển vọng ở đường đua giải nam chính Oscar 2019. Diễn viên sinh năm 1981 có nhiều thuận lợi khi hóa thân nhân vật có thật, biến đổi hình thể cho vai diễn và tạo điểm nhấn ở các cảnh ca hát.

Trước đó, anh nhiều năm loay hoay tìm kiếm thành công. Rami Malek sinh năm 1981 tại Los Angeles, trong một gia đình gốc Ai Cập không có truyền thống nghệ thuật. Người em song sinh Sami là một giáo viên, trong khi chị gái Yasmine của anh là một bác sĩ. Theo trang IMDb, phần lớn tuổi thơ của nam diễn viên "được dành để chơi một mình và cố thử tưởng tượng ra những nhân vật, tính cách khác nhau".

Bohemian Rhapsody (Bohemian Rhapsody: Huyền thoại ngôi sao nhạc rock) Trailer "Bohemian Rhapsody".

Anh đam mê xem những bộ phim kinh điển và nhận được cái gật đầu từ người cha làm hướng dẫn viên du lịch khi bày tỏ nguyện vọng theo đuổi môn nghệ thuật thứ bảy. Malek chia sẻ với tạp chí GQ: "Ông thường nói với ba chị em tôi rằng chúng tôi là những đứa trẻ đặc biệt, do vậy hãy bước ra cuộc đời và chứng tỏ sự đặc biệt của mình đi".

Để thành công tại Hollywood không phải một điều dễ dàng, nhất là với một diễn viên gốc châu Phi như Rami Malek. Gương mặt anh không thuộc dạng điển trai bắt mắt, dẫn tới việc hơn 10 năm đầu sự nghiệp của anh chỉ xoay quanh những vai phụ. Trên tờ Guardian, Malek thừa nhận mình đã có "một khởi đầu chậm chạp". Trong một thời gian dài, vai diễn điện ảnh đáng nhớ nhất của anh là xác ướp Pharaoh trong loạt phim hài Night at the Museum. Không lâu sau, anh được mời tham gia loạt phim truyền hình hành động 24 trong vai một kẻ khủng bố đánh bom cảm tử.

Dù góp mặt thêm nhiều dự án được chú ý như series The Pacific và các bộ phim Battleship, The Master, Twilight: Breaking Dawn 2 hay Need for Speed... Malek vẫn nhận thấy showbiz là một chốn "quá khó để thành công". Bước ngoặt bất ngờ tới với Malek khi nhà sản xuất Sam Esmail cần nam diễn viên chính cho loạt phim truyền hình mang tên Mr. Robot.

Nhân vật chính Elliot Anderson được mô tả là một cao thủ máy tính nhưng theo trường phái hướng nội với diễn biến tâm lý phức tạp. Elliot như được viết riêng cho Rami Malek, khi gương mặt góc cạnh và đôi mắt to, sâu của anh đúng như những gì Esmail tưởng tượng về gã hacker xa lánh xã hội. Cùng mang trong mình dòng máu Ai Cập, Esmail sớm "chấm" Malek cho dự án mà ông đã ấp ủ suốt 15 năm liền.

Rami Malek nhận giải Emmy.

Ngay từ khi những tập đầu tiên lên sóng vào tháng 6/2015, Mr. Robot đã tạo được ấn tượng mạnh nhờ câu chuyện hấp dẫn và sát thực tế về hacker. Sức hấp dẫn của Mr. Robot giúp Sam Esmail được "bật đèn xanh" để phát triển series này sang tới mùa thứ ba. Với Malek, sự nghiệp của anh đã thực sự bước sang trang. Nam diễn viên hồi tưởng trên tờ The Guardian: "Lần đầu tiên thấy gương mặt mình được in trên tấm biển quảng cáo to tại Los Angeles, tôi đã sốc và phanh gấp tới mức bị chiếc xe đằng sau tông phải. Khoảnh khắc thấy hình ảnh mình được phổ biến tại nơi mình sinh ra và lớn lên khiến tôi thấy mình đã đạt được một thành tựu nào đó".

Diễn xuất của Malek là một trong những điểm sáng của Mr. Robot và đem về cho anh đề cử tại những giải thưởng danh giá như Quả Cầu Vàng, SAG hay People’s Choice Awards. Tại giải Emmy 2016 – vốn được coi như "Oscar của truyền hình", Malek đã đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Kevin Spacey hay Bob Odenkirk để giành giải "Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc".

Hóa thân thành Freddie Mercury

Dù Mr. Robot phải tới mùa thứ tư mới kết thúc, Malek hiểu rằng mình không thể dựa mãi vào thành công của loạt phim truyền hình này. Anh trưởng thành tại Los Angeles, nơi "nền công nghiệp như một cánh cửa xoay và gương mặt bạn trên tấm biển quảng cáo sẽ sớm bị thay bởi một gương mặt khác chỉ sau hai tuần". Đó là lý do Malek gạt qua những thách thức và nhận lời thủ vai giọng ca huyền thoại Freddie Mercury của nhóm nhạc Queen.

Kể từ năm 2010, Hollywood đã rục rịch làm phim tiểu sử về Queen – một trong những nhóm nhạc thành công nhất lịch sử. Hai diễn viên danh tiếng người Anh là Sacha Baron Cohen và Ben Whishaw từng được đưa vào tầm ngắm cho vai thủ lĩnh nhóm nhạc nhưng Malek mới là người được chọn. Vốn hâm mộ Queen từ khi còn nhỏ, Malek từng choáng váng khi được trao cơ hội. Anh thổ lộ với tờ The Guardian: "Mọi thứ giống như bạn bị dí súng vào đầu vậy. Tôi rơi vào một tình huống phải lựa chọn giữa chiến đấu hay bỏ chạy và tôi chọn chiến đấu. Từ trước tới nay, những thành quả rực rỡ nhất cuộc đời tôi đều tới từ những lựa chọn gai góc, và Bohemian Rhapsody không phải ngoại lệ".

Rami Malek truyền tải được thần thái khi trình diễn của thủ lĩnh nhóm Queen.

Trong một lần đi ăn tối cùng nhà sản xuất Brian May - cũng là thành viên nhóm nhạc, Malek được gặp rocker Ray Davies của nhóm The Kinks. Bữa tối trở thành buổi hàn huyên tâm sự giữa những huyền thoại âm nhạc về Freddie Mercury - người qua đời năm 1991 do căn bệnh AIDS. Với Malek, đó là một cơ hội vàng. "Tôi ngồi đó, cố gắng ‘hấp thụ’ mọi câu chuyện để hiểu về ấn tượng Freddie để lại trong mắt mọi người. Làm thế nào ông ấy có thể kiệm lời khi ở nhà và biến thành một con người hoàn toàn khác khi ở trên sân khấu: quyền lực và bùng nổ", anh nói.

Càng tìm hiểu, Malek càng ngưỡng mộ Freddie Mercury: "Ông ấy là một đứa trẻ nhập cư gốc Ấn Độ với cái tên Farrokh Bulsara và một hàm răng hô. Khi tôi lần đầu mang thử hàm răng giả, tôi cảm thấy thật thiếu tự tin. Thế rồi tôi giật mình: ‘Freddie đã tìm ra rất nhiều cách để bù đắp cho những khiếm khuyết của bản thân’. Freddie đã mất nhiều thời gian để tìm ra con người thật của mình. Ông ấy luôn tồn tại một ngọn núi lửa bên trong và sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào. Sân khấu với hàng chục nghìn con người vây quanh chính là nơi Freddie có thể là chính mình nhất".

Theo tờ Vanity Fair, Malek cùng biên đạo Polly Bennett đã dành nhiều ngày xem các tư liệu về Freddie Mercury trên Youtube. Malek chú ý từ cách ông hút thuốc, dựa vào người khác, nghịch ngợm cùng chiếc micro trên sân khấu... cho tới cách đôi môi của ông cử động khi hát. Anh còn xem tư liệu về những nghệ sĩ ảnh hưởng lớn tới Mercury là Jimi Hendrix và Liza Minnelli để hiểu thêm về "phong cách biểu diễn nhiệt huyết đặc trưng của Freddie Mercury". Dù đã theo học nhiều lớp âm nhạc, Malek vẫn quyết định phiên bản hát cuối cùng lên phim sẽ là giọng của chính Freddie Mercury bởi "sau 30 năm, người ta tìm tới Bohemian Rhapsody để được nghe Freddie Mercury hát chứ không phải Rami Malek".

Rami Malek cùng Brian May (trái) và Roger Taylor - các thành viên nhóm Queen - ở buổi ra mắt "Bohemian Rhapsody".

Malek cũng đặt cảm xúc bản thân vào để không trở thành bản sao vô hồn của cố danh ca. Anh tâm sự với tờ Vanity Fair: "Chúng tôi có thể kể lại trọn vẹn từng chi tiết về cuộc đời của ông ấy. Nhưng bộ phim chỉ dài có hai tiếng và mục tiêu là tôn vinh người đàn ông vĩ đại này. Nếu không cẩn thận và quá tập trung vào tiểu tiết, khán giả có thể sẽ không bao giờ biết được Freddie là một người hay ho, hào sảng và lớn lao đến nhường nào".

Nỗ lực của Rami Malek đã được tưởng thưởng. Với 50 triệu USD trong tuần đầu ra rạp tại Mỹ, Bohemian Rhapsody là phim tiểu sử - âm nhạc có khởi đầu tốt thứ nhì trong lịch sử, chỉ xếp sau hiện tượng Straight Outta Compton năm 2015. Trên toàn cầu, phim hiện đạt tổng doanh thu 141,7 triệu USD - con số vượt quá dự đoán ban đầu của giới chuyên môn.

Dù còn bất đồng trong đánh giá về chất lượng phim, cả hai phe gồm giới phê bình và khán giả đều nhất trí ở một điểm: Rami Malek đã tái hiện hoàn hảo hình ảnh cố danh ca.

Cinema Blend dẫn lời tay guitar huyền thoại Brian May: "Chúng tôi phần nào thấy được Freddie trong Rami và cảm nhận được niềm đam mê của cậu ấy. Lần đầu chúng tôi gặp Rami là tại nhà của Roger, thật tội nghiệp cho anh chàng khi bị chúng tôi ‘soi’ từng cử chỉ. Nhưng chúng tôi thực sự sững sờ bởi khả năng diễn xuất của Rami. Cậu ấy thực sự tuyệt vời".

Thịnh Joey