Những sai lầm phổ biến khi ăn sáng

Tắm ngay sau ăn, ăn quá muộn, bỏ bữa hoặc ăn quá ít là những sai lầm phổ biến cần tránh khi ăn sáng để đảm bảo sức khỏe, duy trì năng lượng.

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Bữa sáng giúp khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể và giúp duy trì năng lượng suốt cả ngày.

Theo tiến sĩ Hansaji Yogendra, Viện Yoga (Ấn Độ), bất kỳ cách ăn sáng không lành mạnh nào cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cả ngày của bạn.

Bún mọc - một món ăn sáng yêu thích của người dân TP HCM. Ảnh: Hà Lâm

Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải khi ăn sáng.

Tắm ngay sau khi ăn sáng

Tắm ngay sau bữa sáng có thể cản trở quá trình tiêu hóa của bạn. Khi bạn tắm sau khi ăn sáng, "lửa tiêu hóa" sẽ bị mất đi. Việc mất đi lửa tiêu hóa có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và thậm chí dẫn đến chứng khó tiêu.

Ăn sáng quá muộn

Bữa sáng nên ăn trong vòng 2 giờ kể từ khi bạn thức dậy. Tốt nhất, bạn nên ăn sáng trước 9h. Cơ thể cần nước và thức ăn do đã nhịn ăn qua đêm. Ăn sáng sớm giúp giảm căng thẳng cho cơ thể. Ăn sáng muộn đặt cơ thể bạn vào tình trạng chịu nhiều áp lực hơn.

Bữa sáng nên được dùng trước khoảng 12 giờ so với bữa tối.

Nếu bạn tập thể dục buổi sáng, nên dùng một số thức ăn lỏng, nước ép hoặc trái cây như chuối hoặc táo trước khi tập, tốt nhất là 30 phút trước khi tập. Chuối có carbohydrate dễ tiêu hóa để cung cấp năng lượng cho buổi tập và cũng giúp giảm chuột rút cơ bắp.

Bỏ bữa sáng

Nhiều người không cảm thấy đói vào buổi sáng, do đó bỏ bữa sáng hoàn toàn. Tuy nhiên không ăn sáng có thể ảnh hưởng đến mức đường huyết. Sự sụt giảm lượng đường trong máu sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và năng lượng của bạn. Các nghiên cứu cho thấy bỏ bữa sáng có thể gây bệnh tiểu đường type 2, tăng huyết áp, các vấn đề về tim và béo phì.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một người bỏ bữa sáng có chỉ số BMI cao hơn so với những người ăn sáng đúng giờ. Bỏ bữa sáng có thể làm chậm quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Ăn quá ít

Chúng ta thường ăn quá ít do vội vàng đi làm. Điều này có thể tước đi các chất dinh dưỡng cần thiết cho cả ngày, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Bữa sáng nên thịnh soạn, bao gồm carbohydrate, protein và các vi chất dinh dưỡng bởi đây là bữa ăn có thể quyết định trạng thái tinh thần của bạn trong ngày.

Thói quen ăn sáng đúng cách cũng có thể giúp tránh xa bệnh tiểu đường, các vấn đề về tim, tăng huyết áp và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Đồng thời có thể cải thiện khả năng tập trung và trí nhớ của bạn.

Vì vậy, hãy đảm bảo ăn đủ trong bữa sáng và ăn đúng lúc.

Mỹ Ý (Theo Times of India)