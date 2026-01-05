Những sai lầm khi tập gym có thể hại tim

Gắng sức, tập quá tải, mất nước, sai kỹ thuật và bỏ qua tín hiệu cơ thể là 5 sai lầm tập luyện có thể gây rủi ro tim mạch.

Vận động là "chìa khóa" để cải thiện hệ tim mạch, giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, nếu tập luyện sai cách, bạn vô tình biến những giờ đổ mồ hôi tại phòng gym thành mối đe dọa trực tiếp cho trái tim mình.

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến đã được khoa học chứng minh là có thể gây rủi ro cho sức khỏe tim mạch:

Gắng sức quá mức

Ép cơ thể hoạt động vượt ngưỡng chịu đựng mà không có lộ trình nâng cấp cường độ dần dần là một cái bẫy nguy hiểm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng vận động cường độ cao đột ngột có thể làm tăng tạm thời nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch cấp tính.

Hãy dành ít nhất 10 đến 15 phút khởi động nhẹ nhàng để "đánh thức" trái tim trước khi bước vào các bài tập nặng.

Động tác Bulgarian split squat. Ảnh: Huấn luyện viên Phan Hường

Tập luyện quá tải và thiếu nghỉ ngơi

Không cho cơ thể thời gian phục hồi là một "dấu hiệu đỏ" đáng báo động. Theo báo cáo từ hệ thống dữ liệu y khoa PMC, việc duy trì khối lượng tập luyện dày đặc mà thiếu ngủ hoặc nghỉ ngơi sẽ làm thay đổi phản ứng của nhịp tim và huyết áp. Đây là minh chứng cho thấy hệ thống tim mạch đang bị căng thẳng quá độ.

Hãy lên lịch nghỉ ngơi ít nhất 1-2 ngày mỗi tuần để cơ thể tái tạo năng lượng.

Mất nước và mất cân bằng điện giải

Khi tập luyện, cơ thể mất đi một lượng lớn nước và khoáng chất qua mồ hôi. Điện giải đóng vai trò sống còn trong việc duy trì nhịp đập ổn định của tim. Các nghiên cứu khẳng định bất kỳ sự xáo trộn nào về điện giải cũng có thể gây áp lực lớn lên cơ tim.

Nên uống đủ nước trước, trong và sau khi tập. Nếu buổi tập kéo dài, hãy cân nhắc bổ sung các thức uống giàu điện giải (với lượng vừa phải).

Sai kỹ thuật và nhịp thở

Tập sai tư thế không chỉ gây chấn thương cơ xương khớp mà còn tạo áp lực không cần thiết cho tim. Nghiên cứu cho thấy ngay cả kỹ thuật hít thở không đúng khi nâng tạ nặng cũng ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp động mạch.

Đừng ngần ngại tham vấn huấn luyện viên chuyên nghiệp để chuẩn hóa tư thế và học cách kiểm soát nhịp thở đúng khoa học.

"Phớt lờ" các tín hiệu cầu cứu của cơ thể

Đây là sai lầm nguy hiểm nhất. Tập thể dục cường độ cao có thể là "ngòi nổ" kích hoạt các biến cố tim mạch cấp tính ở những người có bệnh lý tiềm ẩn. Cố gắng chịu đựng cơn đau để hoàn thành bài tập đôi khi phải trả giá bằng tính mạng.

Hãy ngưng tập ngay lập tức nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau thắt hoặc khó chịu vùng ngực; khó thở bất thường, hụt hơi quá mức; chóng mặt, choáng váng hoặc đứng không vững; nhịp tim loạn, trống ngực đánh liên hồi; cảm giác mệt mỏi rã rời một cách cực độ.

Mỹ Ý (Theo Times of India)