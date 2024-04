Những runner nhí đầu tiên cán đích

06h45 Huế dịu mát ngày đua Kun Marathon

Thành phố Huế buổi sáng dịu mát. Nhiệt độ lúc thi đấu khoảng 26 độ C. Thêm vào đó, hai hàng cây xanh phủ bóng xuống đường đua cũng giúp 2.000 em nhỏ tận hưởng tiết trời mát mẻ trong suốt quá trình chạy.

Các em nhỏ tập trung ở trước khu xuất phát.

Để đảm bảo an toàn cho runner nhí, đường đua được lắp rào an ninh 100% từ đêm hôm trước. Phụ huynh chỉ có thể theo dõi từ bên ngoài. Khoảng 100 tình nguyện viên, an ninh và hàng chục điều dưỡng, y bác sĩ hỗ trợ 2.000 bé. Ngoài ra, trước và sau khi chạy, các em được tiếp nước, điện giải, sữa Kun.

Một nhóm 4 em nhỏ nhiều độ tuổi.

Anh Nguyễn Hữu Nam, TP Huế lần thứ hai cho con trai Nguyễn Đức Minh, 9 tuổi tham gia giải đấu. Theo anh Nam, công tác tổ chức Kun Marathon luôn chỉn chu, an toàn. Các con được hướng dẫn, chăm sóc ngay từ khi đến khu vực tập trung, đến lúc hoàn thành. "Giải miễn phí nhưng các con được chơi rất vui, chăm sóc chu đáo và giao lưu với nhiều nghệ sĩ. Hy vọng tôi có thể cho con tham gia thêm nhiều giải thời gian tới", anh Nam chia sẻ.