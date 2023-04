Những runner lần đầu lọt Top 100 VnExpress Marathon

Lê Thái Hòa, Nguyễn Thị Hải Yến, Hoàng Tấn Việt là ba gương mặt lần đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng Top 100 của VnExpress Marathon Huế 2023.

Năm 2022, Lê Thái Hòa (Gia Lai) không tham gia VnExpress Marathon. Tuy nhiên anh vẫn có tên trong danh sách Top 100 VnExpress Marathon Imperial Huế 2023. Thành tích 2 tiếng 52 phút 12 giây, đứng thứ 5 lứa tuổi dưới 30, cự ly 42 km tại giải chạy đêm TP HCM hồi tháng 2 đã giúp Thái Hòa có một vị trí trên bảng xếp hạng.

Anh cho biết tại VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2022, nhiều VĐV phong trào mạnh song thiếu may mắn nên anh mới có được kết quả này. "Tôi bất ngờ với vị trí trong top 100, vì năm 2022, tôi chỉ tham gia hệ thống VM với vai trò pacer. Năm nay, tôi mới trở lại với tư cách runner từ giải chạy đêm TP HCM", runner quê Gia Lai nói.

Lê Thái Hòa trên đường chạy VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight. Ảnh: VM

Lê Thái Hòa tham gia VnExpress Marathon từ giải đầu tiên, năm 2019 tại Quy Nhơn. Khi đó, Hòa vẫn là một người chạy theo bản năng, chưa biết gì về các kỹ thuật chạy bộ. Sau chấn thương nặng, anh nhận ra bản thân cần có giáo án tập bài bản, nghiêm túc. Từ đó nam runner bắt đầu tìm hiểu các khái niệm liên quan đến marathon và luyện tập theo kế hoạch.

"Càng luyện tập tôi càng thấy bộ môn này thú vị. Đây không chỉ là một cuộc đua về thể lực, đây là cuộc đua ý chí", Thái Hòa cho biết. Với anh, chạy bộ không phải để phân thắng bại với bất kỳ ai, chiến thắng lớn nhất là chiến thắng bản thân. "Luyện tập để giải sau tốt hơn giải trước, phá vỡ kỷ lục của chính mình là một niềm vui", anh nói.

"Năm nay tôi sẽ tham gia tất cả giải đấu của VnExpress Marathon, bất kể có ở trong Top 100 hay không. Chinh phục những dấu mốc với tôi là niềm vui", Lê Thái Hòa nói.

Trong số những cái tên mới xuất hiện trong top 100 VM Huế, Nguyễn Thị Hải Yến (Hà Nội) là VĐV nữ duy nhất. Yến chạy bộ từ năm 2020, nhưng phải đến VM Hanoi Midnight 2022, khi đạt thành tích sub4 full marathon, đứng thứ tám nhóm tuổi 30 đến 39, cô mới bắt đầu tìm hiểu đến bảng xếp hạng này.

"Tôi đã tính toán thành tích của mình, dự đoán sẽ lọt top 100 ở giải VM Quy Nhơn 2023. Tuy nhiên, kết quả tại giải chạy đêm TP HCM tốt nên top 100 đến sớm hơn dự định", chị Yến chia sẻ.

Nguyễn Thị Hải Yến giơ cờ CLB khi cán đích VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight. Ảnh: VM

Yến cho biết, kết quả này có được là nhờ sự kỷ luật của bản thân. Cô thường tập theo giáo án. Trước mỗi giải một tháng, Yến duy trì các bài chạy dài từ 30 - 35 km để cơ thể thích nghi với tốc độ và cường độ.

Ngoài yếu tố kỷ luật cá nhân, đồng đội là nguồn cảm hứng, nguồn động viên giúp Yến vững tin hơn trước những mục tiêu. CLB Rùa Runner, nhóm chạy 365 là chỗ dựa tinh thần và hỗ trợ cô tiến bộ về mặt chuyên môn. Năm 2023, cô đăng ký tất cả giải đấu trong hệ thống VnExprses Marathon, mục tiêu duy trì vị trí trên bảng xếp hạng Top 100 và đứng bục nhiều giải nhất trong khả năng.

Năm 2022 là năm đầu tiên Hoàng Tấn Việt (Quảng Bình) tham gia các cuộc đua marathon chính thức. Trong đó có bốn giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon. Giải đấu gần nhất Việt tham gia là VM Ho Chi Minh City Midnight. "Ban đầu tôi định không tham gia giải này vì một số lý do cá nhân. Nhưng sau khi thấy đồng đội ráo riết luyện tập, mua Bib và tính toán thấy chỉ cần đạt thành tích dưới 3 tiếng 5 giây sẽ lọt top 100 tôi quyết định tham gia", anh Việt chia sẻ.

Hoàng Tấn Việt trên đường chạy giải VM Ho Chi Minh City Midnight. Ảnh: VM

Tuy nhiên không may cho Việt, trước giải chạy đêm TP HCM, runner này dính chấn thương, đến ngày đua chân vẫn còn đau. "Lúc ấy tôi nghĩ có thể sẽ từ bỏ mục tiêu sub3:05 để đảm bảo an toàn đến khi về đích". Trên đường chạy có những lúc runner Quảng Bình có ý định bỏ cuộc vì những cơn đau. "May mắn khi ở 3 km cuối, xem đồng hồ thấy vẫn còn hy vọng với mốc sub3:05 nếu duy trì tốc độ trung bình 4:10. Vì thế tôi dồn hết sức để về đích", Tấn Việt nhớ lại.

Kết quả này đã giúp anh có được 759 điểm, xếp vị trí 30 trên bảng xếp hạng top 100. "Việc lọt top 100 của hệ thống VM cũng hấp dẫn, như cạnh tranh đứng bục. Năm nay tôi đặt mục tiêu lọt top 100 tất cả các giải của hệ thống VM", anh nói.

Top 100 là bảng xếp hạng 100 runner có thành tích xuất sắc, được công bố trước thềm mỗi giải đấu của VnExpress Marathon. Đây là "đặc sản" được rất nhiều chân chạy chờ đợi. Danh sách phần nào thể hiện năng lực, tài năng và nỗ lực của các runner.

Điểm dùng làm cơ sở đánh giá dựa trên hai tiêu chí: thành tích chiptime và điểm thứ hạng thành tích thi đấu tại các giải trong 12 tháng gần nhất. Ngoài ra, kết quả tại giải đấu gần nhất phải ở trong mức quy định, FM nam là 3 tiếng 5 phút, nữ là 4 tiếng; HM nam là 1 tiếng 25 phút, nữ là 1 tiếng 45 phút.

Thanh Lan