Những rủi ro khi gửi xe các bãi tự phát ngoài trời

Mất cắp chi tiết, thất lạc chìa khóa, giấy tờ hoặc va quệt ngoài ý muốn thậm chí mất xe là những điều các chủ xe cần quan tâm.

Việc gửi xe, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM luôn là vấn đề nhức nhối, tình trạng này trở nên căng thẳng hơn ở các quận trung tâm. Lượng xe cá nhân ngày càng nhiều trong khi không gian cho dịch vụ bãi đỗ ngày càng thu hẹp.

Khi các khu chung cư, hoặc các khu vực đỗ xe thuộc khai quản lý của nhà nước bị quá tải, nhiều người tìm đến các bãi đỗ do cụm dân cư quản lý hoặc tự phát, không được cấp phép. Những điểm gửi xe này sẽ tồn tại và phát sinh một số rủi ro như:

Mất cắp

Tình trạng này xảy ra cả ở trong và ngoài xe, đặc biệt với các bãi gửi xe ngoài trời, điều kiện trông đêm thiếu ánh sáng, bảo vệ không quan soát được dẫn tới mất cắp. Những bộ phận bị mất cắp thường khá nhỏ như logo ở la-zăng, logo đầu xe, gạt mưa trước, sau hoặc đắt hơn như gương. Thậm chí, nguy hiểm nhất là mất cắp toàn bộ xe như vụ 100 ôtô mới đây tại Hà Nội.

Chủ xe nên có hợp đồng gửi cam kết rõ ràng với bãi xe hoặc người nhận trông về trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Chủ xe nên kiểm tra kỹ xe trước khi bàn giao cho đơn vị trông và sau khi lấy xe, bởi những mất cắp nhỏ thường khó phát hiện do chủ xe không chú ý, gây khó khăn trong vấn đề bồi thường.

Xe gửi tại bãi xe dưới chân một tòa nhà tại Hà Nội. Ảnh: Đoàn Dũng

Nhiều chủ xe còn bị mất cắp ở nội thất do nhiều bãi xe yêu cầu để lại chìa khóa. Đó có thể là giấy tờ, tiền, USB hoặc những vật dụng có giá trị khác bên trong xe... Có thể do chính người trông xe lấy cắp hoặc do người khác trà trộn vào bãi xe lục lọi khi bảo vệ không chú ý hoặc giả làm chủ xe vào lấy đồ.

Va quệt

Ở những bãi tự phát, do nhu cầu nhiều người gửi, chủ bãi muốn kiếm lợi nên thường cho các xe xếp chen chúc, vì vậy, bảo vệ sẽ yêu cầu chủ xe gửi lại chìa khóa để chủ động đánh xe sang chỗ khác khi có xe cần ra, vào. Bảo vệ có thể tay lái yếu, thậm chí chưa có bằng lái cộng với tâm lý không phải xe của mình, chủ xe không thể giám sát nên thường đánh xe không cẩn thận, dễ gây va quệt, xước sát.

Tuy nhiên, khi chủ xe yêu cầu bồi thường, sẽ lấy lý do bị từ trước đó hoặc từ chối không thanh toán khoản va chạm do mình hoặc xe khác gây ra. Trong các trường hợp này, chủ xe nên làm việc trực tiếp chủ bãi hoặc phải có cam kết ngay từ đầu, tránh trường hợp va chạm quá nặng nhiều bảo vệ chủ động bỏ việc để trốn bồi thường.

Rủi ro từ bên ngoài

Đây là các sự cố chủ quan có thể do thiên tai, địa hình hoặc một số yếu tố khác gây ra. Điển hình nhất là sự cố liên quan đến thiên tai, khi đa số các bãi xe tư nhân hoặc tự phát thường nằm ngoài trời, cây đổ, tường sập sẽ dẫn đến hư hại cho xe và rất khó trong vấn đề quy trách nhiệm để bồi thường.

Ngay cả khi xe có bảo hiểm thân vỏ nhưng sự cố như vậy cũng sẽ gặp khó trong vấn đề bồi thường do cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Tường đổ tại một bãi xe ở Hà Nội hôm 8/7. Ảnh: Huy Mạnh

Ngoài ra, chủ xe còn có thể gặp rắc rối với một số bãi xe tự phát không được cấp phép, khi để xe có thể bị lực lượng chức năng lập biên bản hoặc đưa về trụ sở để xử lý.

Các chủ xe nên tìm các bãi xe có cấp phép, có vé gửi xe đầy đủ. Nên quan sát và tìm hiểu kỹ khu vực đỗ xe tránh những rủi ro do yếu tố bên ngoài gây ra.

Đối với trường hợp cần để lại chìa khóa, nên kiểm tra xe trước và sau khi vào bãi. Các đồ vật có giá trị hoặc giấy tờ nên cầm về và nên bàn giao tình trạng xe (chụp ảnh) để có thể đòi quyền lợi trong trường hợp mất cắp hoặc va chạm.

Đoàn Dũng