Những quy tắc dừng, đỗ xe trên đường cao tốc

Chủ xe chỉ dừng, đỗ trong trường hợp thực sự cần thiết, quan sát xung quanh, bật đèn cảnh báo và chỉ đỗ tại khu vực được phép.

Nhiều chủ xe có thói quen dừng, đỗ trên cao tốc giống như khi đi phố, tuy nhiên sẽ tồn tại nhiều rủi ro hơn, mất an toàn cho bản thân và các phương tiện khác. Dưới đây là các quy tắc cần nhớ khi dừng, đỗ xe trên cao tốc.

Không đỗ xe ở làn chạy

Dù xe gặp sự cố gì, hãy cố gắng đưa xe nằm trọn vẹn trong làn dừng khẩn cấp, không "thò" ra làn xe chạy. Nếu xe hết xăng giữa đường hay vì một lý do nào đó động cơ không thể khởi động thì thậm chí phải đẩy xe vào lề đường. Khi một phần thân xe vẫn nằm trên làn xe chạy thì rất khó cho các phương tiện khác để điều tiết tốc độ cũng như chuyển làn.

Trên cao tốc thường có những nơi mở rộng hơn hẳn so với làn dừng khẩn cấp thông thường, tài xế nên đưa xe tới vị trí này để an toàn nhất.

Tài xế dừng xe để trò chuyện, hút thuốc. Ảnh: cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Bật đèn khẩn cấp

Đây là một trong những trường hợp đèn khẩn cấp phát huy tác dụng tốt nhất. Việc nháy đều hai đèn xi-nhan sẽ giúp tài xế khác nhận biết nhanh nhất xe của bạn đang gặp vấn đề. Nhiều người chỉ bật xi-nhan bên phải như dừng bình thường trên phố, như vậy là sai lầm.

Bất cứ khi nào phải đỗ xe trên lề đường, dù là đường quốc lộ hay cao tốc, cũng nên bật tín hiệu. Đây còn là quy định trong luật giao thông, khi dừng khẩn cấp trên cao tốc phải có đèn cảnh báo cho các phương tiện khác.

Hạn chế người trên xe

Nếu xe gặp sự cố có thể khắc phục tại chỗ như thay lốp, những người có kỹ năng xuống xe xem xét, những người còn lại cũng không nên ngồi lại mà ra khỏi xe. Cách tốt nhất là bước ra phía sau lan can đường hoặc khu vực càng xa làn đường xe chạy càng tốt.

Nên đứng xa xe và lưu ý khi xuống xe nên xuống ở phía bên phải (hoặc bên trong gần lan can). Nhiều người nghĩ nên đứng phía sau vì nếu có xảy ra va chạm thì có xe chống đỡ, nhưng thực tế đứng trước điểm xe bị nạn sẽ tăng độ an toàn vì xe khác sẽ nhận thấy, và nguy cơ bị đâm khi đứng sát lan can cũng giảm đi đáng kể.

Những vật dụng cảnh báo nguy hiểm

Ở nhiều nước trên thế giới, xe bán ra thường đi kèm một số vật dụng cảnh báo nguy hiểm như tam giác phản quang. Nhưng tại Việt Nam, dụng cụ này chỉ xuất hiện trên xe sang, xe nhập khẩu, xe phổ thông lắp ráp thường không có.

Nếu xe không có, tài xế nên trang bị thêm những vật dụng sau: tam giác phản sáng, cọc tiêu hình nón, đèn nháy, áo phản quang. Những người thường xuyên đi đêm đường dài có thể tự chuẩn bị cả loại đèn dựng đứng phát sáng nhấp nháy dạng cột.

Cách sử dụng các vật dụng cảnh báo nguy hiểm

Sau khi bật đèn cảnh báo trên xe, tài xế tiến hành mặc bộ đồ phản quang, ngay cả ban ngày cũng nên mặc áo này để tăng khả năng nhận biết.

Tùy thuộc tốc độ lưu thông trên đường, tài xế đặt tam giác phản quang cách xe từ vài chục tới 100-150 m. Dọc đường từ tam giác phản quang tới xe xếp cọc tiêu hình nón cách đều nhau, tạo thành một barrier di động, ngăn xe khác lao vào vùng có xe gặp vấn đề.

Nếu trời tối, đặt thêm loại đèn nháy ở nơi có tam giác phản quang và cả nơi đỗ xe khẩn cấp. Nếu trên xe có nhiều người thì nên cử vài người cầm đèn tại điểm đầu tiên và một vài vị trí tới gần xe để tăng khả năng nhận biết.

Các chuyên trang về xe khuyến cáo, tốt nhất nên có vài chiếc tam giác phản quang, 5-6 cọc tiêu, 2 đèn nháy và một vài bộ phản quang. Những vật dụng này khi xếp gọn tốn rất ít diện tích ở cốp xe.

Không cố sửa xe bằng mọi cách

Sau khi thử kiểm tra tình trạng, nếu thấy không thể sửa chữa thì không nên cố gắng. Thời gian ngồi trên lòng đường cao tốc càng lâu, rủi ro càng tăng, nhất là trong đêm tối, tầm nhìn giảm. Cách tốt nhất là tìm nơi an toàn cách xa làn xe chạy và gọi cứu hộ.

Khi trời mưa tầm nhìn hạn chế, tài xế khi bắt buộc phải dừng xe, nên đỗ ở khu vực dễ quan sát như gần cọc tiêu, hay cột phản quang của cao tốc để các tài xế khác dễ nhận biết. Tuyệt đối tài xế không đi lùi trên cao tốc trong mọi tình huống.

Đoàn Dũng