Những phụ nữ trung niên 'lỡ chuyến đò' khó tìm chồng

Tôi có vài người bạn ly hôn đã lâu, nay bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn khó tìm chồng dù được nhiều người mai mối.

Đối với mỗi người phụ nữ, việc lấy được một tấm chồng tốt , hết mực yêu thương mình, luôn đặt gia đình ở vị trí ưu tiên số một là một việc vô cùng khó khăn, thậm chí có những người cả đời cũng không tìm được.

Đối với những phụ nữ đã từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân thì việc ấy lại càng khó khăn muôn phần. Người thông minh, tài giỏi thì lại chỉ đam mê phấn đấu sự nghiệp, mải làm việc kiếm tiền.

Người biết chia sẻ việc nhà, có thời gian cho gia đình thì lại không có ý chí phấn đấu, không biết kiếm tiền. Lựa chọn một người như thế nào để bạn có thể nắm tay người ấy đi đến cuối cuộc đời chính là điều trăn trở của rất nhiều chị em.

Một số người bạn nữ từ thời học cấp 3, đại học của tôi đã ly hôn 5-7 năm nay nhưng vẫn chưa thể tìm được một người phù hợp để tái hôn. Có thể, vẫn có ai đó để yêu nhưng để đi đến cái kết có hậu, để có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc thì vẫn còn là một vấn đề không hề dễ dàng.

Sáng chủ nhật tuần này, cô bạn thân của tôi hẹn đi cà phê và chia sẻ về chuyện nên lựa chọn người đàn ông phù hợp như thế nào để yêu và kết hôn trong tương lai. Cô ấy là một phụ nữ có nhiều ưu điểm, có công việc và thu nhập ổn định, chịu thương chịu khó, đảm đang, nuôi dạy con tốt và cũng có khá nhiều anh theo đuổi.

Chỉ có điều là, cô ấy không cảm thấy ưng mắt với ai. Anh thì thành đạt, kiếm tiền giỏi, kinh tế vững, con đã trưởng thành nhưng lại hơn nhiều tuổi quá, chặt chẽ về tiền bạc, không bao giờ tự giác chi tiền mua thứ gì cho bạn gái dù chỉ là một bông hoa.

Anh thì trình độ học vấn cao, kiếm tiền giỏi, con đều đi du học ở nước ngoài nhưng lại yếu. Có anh trẻ hơn 5-6 tuổi, khỏe mạnh, đẹp trai, kiếm tiền giỏi, chăm con tốt nhưng lại không có nhu cầu tái hôn, chỉ thích yêu không ràng buộc. Anh thì các con lớn định cư bên nước ngoài, sẵn sàng đi chợ, nấu cơm, đưa đón con đi học nhưng thu nhập của anh không đủ để đảm bảo lo cho con cô.

Anh thì chỉ quan tâm đến cô mà không đoái hoài gì đến con riêng của cô. Đại loại là các tiêu chí cứng để chọn đàn ông mà cô ấy vẫn đặt ra như độc thân, có trình độ từ đại học trở lên, có công việc và thu nhập ổn định đủ nuôi gia đình, có nhà riêng tự mua, không phụ thuộc bố mẹ, yêu thương con riêng của cô....họ đều đạt cả, thậm chí là thừa so với mong muốn của cô ấy.

Nhưng cô vẫn không thể chọn được một người để yêu bởi họ không đạt được các tiêu chí mềm của cô.

Gần đây, cô được bạn bè giới thiệu một anh chàng kém vài tuổi, trình độ đại học, đã ly hôn, có một con gái nhỏ nhưng sống cùng với vợ cũ, đang làm việc trong một công ty nước ngoài có thu nhập cao.

Sau vài lần hẹn đi cà phê trò chuyện, cô phần nào hiểu được tính cách của người đàn ông ấy. Anh rất nghiêm túc, chân thành, chia sẻ với cô mọi điều về đời sống riêng tư, công việc trong quá khứ và hiện tại, yêu thương và có trách nhiệm với con gái, chăm chỉ làm việc kiếm tiền lo cho bố mẹ, em trai và con gái.

Ngoài công việc chính ở công ty nước ngoài ra, anh còn nhập khẩu máy móc phục vụ nông nghiệp từ nước ngoài về để bán, tối về vẫn ngồi bóc dự toán khối lượng công trình về điện cho mấy công ty tư nhân, cuối tuần thi thoảng vẫn đi dịch hội thảo cần thuê phiên dịch.

Có lẽ, ai cũng nói anh ấy có rất nhiều ưu điểm như thế, có người phụ nữ nào mà không thích. Nhưng cô bạn tôi vẫn băn khoăn một điều là anh ấy quá khô khan, không biết lãng mạn và cuồng công việc. Tất cả các cuộc hẹn của hai người chủ đề nói chuyện chỉ xoay quanh chuyện công việc của anh ấy, không hề có những câu nói ngọt ngào, yêu thương hay những câu chuyện hài hước để cười.

Cô chỉ luôn cảm nhận thấy anh ấy đang làm quá nhiều việc một lúc, chịu quá nhiều áp lực, cuộc sống chỉ toàn mệt mỏi, lo lắng và trách nhiệm. Anh luôn đem chuyện công việc ra để nói với cô, với anh dù ở hoàn cảnh hay vị trí nào cũng đều là công việc.

Gặp nhau giữa hai người họ ít khi có chút thời gian nào để nói chuyện của cả hai đứa. Nhiều lúc tủi thân, cần có một chỗ dựa, cô chỉ muốn gần anh nhưng cô sợ nếu đến gần anh thì lại phải nghe chuyện công việc. Nhiều lúc, cô ghen với thời gian anh ấy dành cho công việc. Bởi, việc anh ấy đưa cô đi chơi xa ở những nơi lãng mạn như các cặp tình nhân khác là một điều quá xa xỉ.

Vì tâm trí anh ấy chỉ có công việc nên khi cô nhìn dòng người hối hả ngược xuôi mà cảm thấy trống rỗng đến mức tựa như chưa một lần cô thuộc về nơi ấy. Cô cũng luôn phải cố gắng thật mạnh mẽ, vì chỉ khi đó cô mới có thể chấp nhận sự thật rằng cô không được đặt ở vị trí ưu tiên.

Cô chỉ luôn hy vọng anh biết cân bằng giữa tình cảm và công việc. Vì thời gian dành cho công việc của anh chiếm rất nhiều, còn thời gian gặp cô thì đếm trên đầu ngón tay. Cô thật sự mệt mỏi, cô muốn được yêu thương như những đôi tình nhân khác. Họ có thời gian bên nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống chứ không như người đàn ông mà cô đang tìm hiểu.

Nhiều khi cô tự hỏi mình, có nên yêu một người đàn ông khô khan, không lãng mạn và cuồng công việc như anh ấy không? Cô cứ suy nghĩ, trăn trở mãi về điều này trong một thời gian dài, tự chất vấn trái tim mình và cô tự trả lời cho chính mình.

Cuộc sống luôn có quá nhiều sự lựa chọn. Điều cô thực sự cần là gì? Là một tình yêu đẹp, lãng mạn như cổ tích hay một gia đình đầm ấm, hạnh phúc với người chồng tử tế, yêu thương, luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô? Cô cần có chồng, cần có người cùng cô chăm sóc các con khôn lớn. Vậy thì, anh ấy chính là một sự lựa chọn tốt. Anh ấy phù hợp làm chồng hơn là làm người yêu.

Thế nên, nếu có lúc nào cảm thấy cô đơn, nhung nhớ mà anh ấy không có ở bên, hãy tự nhủ rằng người ta là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm với gia đình, có ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, không cờ bạc, không hút thuốc, không rượu chè, không lăng nhăng, xứng đáng là một người chồng tốt, người bố tốt của con mình. Đừng vội vàng bỏ lỡ anh ấy. Đơn giản chỉ vì chỉ có bên người đó, cô mới hiểu được... thế nào là an yên...

Qua câu chuyện của cô bạn, tôi chợt nhận ra nhiều điều, ai cũng có ưu điểm và nhược điểm, không có ai hoàn hảo cả, mình chỉ có cách chọn người phù hợp với mình nhất và một điểm quan trọng không thể thiếu được là người ấy thật sự yêu thương mình và luôn khiến mình cảm thấy tin tưởng, hạnh phúc.

Với phụ nữ, chân tình của đàn ông là món quà khiến họ tự hào nhất, cũng là động lực lớn nhất để họ hy sinh. Đàn ông chân tình, phụ nữ không tiếc hy sinh. Đàn ông yêu thương, phụ nữ không ngại cực khổ. Có lẽ, mong muốn lớn nhất của phụ nữ chỉ đơn giản là muốn được yêu thương, được tự hào về người đàn ông mình đã chọn.

Phụ nữ chỉ muốn dẫu cuộc sống này nhiều khó khăn thì chồng luôn là điểm tựa cho họ. Phụ nữ hơn nhau không phải ai lấy chồng đẹp trai hơn, giàu có hơn, mà là ai có chồng yêu thương, chiều chuộng nhiều hơn. Phụ nữ có thể vì tấm chân tình của đàn ông mà chịu khổ. Sự quan tâm, sẻ chia của chồng là điều làm trái tim của những người vợ bị tan chảy. Bởi thế, mong muốn lớn nhất mà phụ nữ muốn đàn ông dành cho mình là chân tình, chứ không phải là tiền như đàn ông vẫn nghĩ.

Chọn người yêu, chọn chồng cũng như chọn giày, không chọn được cái vừa ý thì chỉ mong được đôi vừa chân. Duyên do trời định. Phận do người tạo. Hạnh phúc do mình tự nắm bắt. Hãy biết cách trân trọng điều đó và cố gắng giữ gìn nó. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường dài.

Đối với tôi, hạnh phúc đơn giản là một ngày hoàng hôn đẹp trời, tan làm với niềm háo hức được về nhà sớm, dù đường đông đúc thường xuyên bị tắc, dù ví chẳng còn nhiều tiền, nhưng may mắn thay ta đang còn khỏe, vẫn có một công việc để làm, có một người để yêu, cùng ta chăm sóc, nuôi dạy con cái và luôn chờ ta ở nhà. Thế là lòng lại tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.

Hy vọng bạn luôn mang theo bên mình một trái tim thuần khiết, một tâm hồn thảnh thơi, một phong thái ung dung trước cuộc đời nhiều bão tố và một niềm tin xanh biêng biếc với cuộc đời này. Mong có người cùng bạn lang thang khắp nơi, nếu như không có, vậy bạn hãy trở thành mặt trời của chính mình.

Mong bạn "Hãy sống như một trái dứa: Đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang - Bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào."

Cũng giống như một trái dứa, khi một người phụ nữ đủ bản lĩnh để chống đỡ và vượt qua nghịch cảnh, đủ tĩnh tại để tận hưởng trọn vẹn niềm vui cuộc sống thì đó chính là lúc họ đội lên đầu chiếc vương miện và trở thành nữ hoàng trong thế giới của chính mình. Chúc bạn luôn vững tin, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ở chặng đường phía trước.

Vũ Thị Minh Huyền

