Những phụ nữ cơ bắp thách thức vẻ đẹp truyền thống Nhật Bản

Moriya và Eri Maeda, 28 tuổi, nâng bổng một khách hàng nam lên để chụp ảnh.

"Đa số người Nhật Bản quan niệm là phụ nữ có bộ ngực nhỏ, lưng mảnh mai và chân gầy mới hấp dẫn", Hitomi Harigae, 38 tuổi, quản lý của quán bar Muscle Girls, nói. "Những khách hàng đến đây lại khác".

Aubrey Lee, du khách đến từ Los Angeles, cho rằng "nữ tính cũng có thể là cơ bắp, không nhất thiết là nhỏ bé, trầm lặng".