Những phụ nữ cơ bắp thách thức vẻ đẹp truyền thống Nhật Bản

Yuka Moriya, 30 tuổi, nhân viên tại Muscle Girls, biểu diễn hít xà trên thanh kim loại treo trên trần nhà hồi tháng 7.
Muscle Girls nằm dưới lòng đất trong một khu phố sầm uất ở Tokyo, khai trương giữa năm 2020 với mục tiêu thách thức chuẩn mực về vẻ đẹp nữ tính truyền thống ở Nhật Bản. Mỗi ngày quán đón tiếp khoảng 100 khách hàng, đa số là khách du lịch nước ngoài.
Yuka Moriya, 30 tuổi, nhân viên tại Muscle Girls, biểu diễn hít xà trên thanh kim loại treo trên trần nhà hồi tháng 7.
Muscle Girls nằm dưới lòng đất trong một khu phố sầm uất ở Tokyo, khai trương giữa năm 2020 với mục tiêu thách thức chuẩn mực về vẻ đẹp nữ tính truyền thống ở Nhật Bản. Mỗi ngày quán đón tiếp khoảng 100 khách hàng, đa số là khách du lịch nước ngoài.
Moriya và Eri Maeda, 28 tuổi, nâng bổng một khách hàng nam lên để chụp ảnh.
"Đa số người Nhật Bản quan niệm là phụ nữ có bộ ngực nhỏ, lưng mảnh mai và chân gầy mới hấp dẫn", Hitomi Harigae, 38 tuổi, quản lý của quán bar Muscle Girls, nói. "Những khách hàng đến đây lại khác".
Aubrey Lee, du khách đến từ Los Angeles, cho rằng "nữ tính cũng có thể là cơ bắp, không nhất thiết là nhỏ bé, trầm lặng".
Moriya và Eri Maeda, 28 tuổi, nâng bổng một khách hàng nam lên để chụp ảnh.
"Đa số người Nhật Bản quan niệm là phụ nữ có bộ ngực nhỏ, lưng mảnh mai và chân gầy mới hấp dẫn", Hitomi Harigae, 38 tuổi, quản lý của quán bar Muscle Girls, nói. "Những khách hàng đến đây lại khác".
Aubrey Lee, du khách đến từ Los Angeles, cho rằng "nữ tính cũng có thể là cơ bắp, không nhất thiết là nhỏ bé, trầm lặng".
Một nữ du khách Trung Quốc dùng điện thoại ghi hình màn biểu diễn trong quán. Vé vào cửa là 6.000 yen (40 USD) cho 80 phút bao gồm thức uống chứa bột đạm và nước giải khát không giới hạn.
Các nhân viên thể hiện sức mạnh bằng cách dùng tay không ép nước hoa quả hay hít xà, múa cột. Khách hàng cũng có thể trả thêm tiền để trải nghiệm dịch vụ ăn tát vào mặt hoặc được nhân viên nâng bổng khỏi mặt đất.
Một nữ du khách Trung Quốc dùng điện thoại ghi hình màn biểu diễn trong quán. Vé vào cửa là 6.000 yen (40 USD) cho 80 phút bao gồm thức uống chứa bột đạm và nước giải khát không giới hạn.
Các nhân viên thể hiện sức mạnh bằng cách dùng tay không ép nước hoa quả hay hít xà, múa cột. Khách hàng cũng có thể trả thêm tiền để trải nghiệm dịch vụ ăn tát vào mặt hoặc được nhân viên nâng bổng khỏi mặt đất.
Nhân viên trong quán tạo dáng chụp ảnh cùng khách hàng nữ.
Nhân viên trong quán tạo dáng chụp ảnh cùng khách hàng nữ.
Khay đựng thức uống bổ sung protein trong quán.
Khay đựng thức uống bổ sung protein trong quán.
Trong số các quốc gia phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Nhật Bản có tỷ lệ phụ nữ trưởng thành thiếu cân cao nhất, khoảng 9%, gấp gần 5 lần so với phụ nữ ở Mỹ, Đức, tính theo chỉ số khối cơ thể (BMI).
Năm nay, một hội đồng bác sĩ và học giả Nhật Bản cảnh báo quan niệm đánh đồng sự gầy gò của phụ nữ với vẻ đẹp đang dẫn đến suy dinh dưỡng và nhiều vấn đề sức khỏe.
Trong ảnh là Kurumi Yonezawa, 36 tuổi (phải), cùng đồng nghiệp trong quán bar, tranh thủ luyện tập trong giờ nghỉ.
Trong số các quốc gia phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Nhật Bản có tỷ lệ phụ nữ trưởng thành thiếu cân cao nhất, khoảng 9%, gấp gần 5 lần so với phụ nữ ở Mỹ, Đức, tính theo chỉ số khối cơ thể (BMI).
Năm nay, một hội đồng bác sĩ và học giả Nhật Bản cảnh báo quan niệm đánh đồng sự gầy gò của phụ nữ với vẻ đẹp đang dẫn đến suy dinh dưỡng và nhiều vấn đề sức khỏe.
Trong ảnh là Kurumi Yonezawa, 36 tuổi (phải), cùng đồng nghiệp trong quán bar, tranh thủ luyện tập trong giờ nghỉ.
Miwako Yokoyama, 40 tuổi, nhân viên Muscle Girls, chạy bộ trong công viên Toyama ở Tokyo, hồi tháng 8.
Miwako Yokoyama, 40 tuổi, nhân viên Muscle Girls, chạy bộ trong công viên Toyama ở Tokyo, hồi tháng 8.
Harigae, quản lý quán bar, nâng tạ trong phòng gym ở Tokyo ngày 4/8.
"Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tôi nhận ra mình ổn với chính con người mình, và lòng tự trọng của tôi đã tăng vọt như thế nào", cô nói về những ngày đầu làm việc tại quán bar.
Harigae, quản lý quán bar, nâng tạ trong phòng gym ở Tokyo ngày 4/8.
"Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tôi nhận ra mình ổn với chính con người mình, và lòng tự trọng của tôi đã tăng vọt như thế nào", cô nói về những ngày đầu làm việc tại quán bar.
Harigae đi làm móng ở Tokyo ngày 30/9. Đối với cô, Muscle Girls là món quà trời ban, nơi nuôi dưỡng tình chị em khi các cô gái trao đổi chế độ dinh dưỡng và tập luyện. Vào ngày nghỉ, Harigae vẫn cùng đồng nghiệp đi ăn buffet và đi làm móng.
Harigae đi làm móng ở Tokyo ngày 30/9. Đối với cô, Muscle Girls là món quà trời ban, nơi nuôi dưỡng tình chị em khi các cô gái trao đổi chế độ dinh dưỡng và tập luyện. Vào ngày nghỉ, Harigae vẫn cùng đồng nghiệp đi ăn buffet và đi làm móng.
Harigae (thứ ba từ trái sang) tham gia giải đấu thể hình Muscle Gate ở Saitama, ngày 11/10. Cô cho hay thể hình nữ đã trở nên phổ biến ở Nhật Bản trong những năm gần đây, với các cuộc thi được tổ chức tại nhiều thành phố. Nhưng bên ngoài giới thể hình, các quan niệm cũ vẫn thống trị.
"Khi tôi nói chuyện với bạn bè từ thời đi học, tôi nhận thấy rõ là họ bị ràng buộc bởi những quan niệm cố hữu, họ luôn muốn bản thân phải thật gầy", Harigae nói.
Harigae (thứ ba từ trái sang) tham gia giải đấu thể hình Muscle Gate ở Saitama, ngày 11/10. Cô cho hay thể hình nữ đã trở nên phổ biến ở Nhật Bản trong những năm gần đây, với các cuộc thi được tổ chức tại nhiều thành phố. Nhưng bên ngoài giới thể hình, các quan niệm cũ vẫn thống trị.
"Khi tôi nói chuyện với bạn bè từ thời đi học, tôi nhận thấy rõ là họ bị ràng buộc bởi những quan niệm cố hữu, họ luôn muốn bản thân phải thật gầy", Harigae nói.
Tuy nhiên, những quan điểm đó, một phần bắt nguồn từ định kiến giới, có thể đang dần thay đổi. Một khảo sát năm 2023 của tổ chức tư vấn Dentsu Soken cho thấy 38,2% số người được hỏi đã nói "đàn ông nên nam tính, còn phụ nữ nên nữ tính", giảm so với mức 43,7% trong khảo sát năm 2021.
"Cái đẹp ở phụ nữ không chỉ là sự gầy gò", Yuka Moriya, người gia nhập quán bar năm 2023, nói. "Tôi ước gì có nhiều người sẽ trân trọng vẻ đẹp của cơ bắp hơn".
Tuy nhiên, những quan điểm đó, một phần bắt nguồn từ định kiến giới, có thể đang dần thay đổi. Một khảo sát năm 2023 của tổ chức tư vấn Dentsu Soken cho thấy 38,2% số người được hỏi đã nói "đàn ông nên nam tính, còn phụ nữ nên nữ tính", giảm so với mức 43,7% trong khảo sát năm 2021.
"Cái đẹp ở phụ nữ không chỉ là sự gầy gò", Yuka Moriya, người gia nhập quán bar năm 2023, nói. "Tôi ước gì có nhiều người sẽ trân trọng vẻ đẹp của cơ bắp hơn".
Hồng Hạnh (Theo Reuters)