Công ty Nhật chiêu mộ lực sĩ chăm sóc người cao tuổi

Visionary, công ty có trụ sở tại Nagoya, thu hút người yêu thể hình tham gia chăm sóc người cao tuổi bằng trợ cấp bột protein, tập gym miễn phí.

Mặc áo ba lỗ màu đen khoe làn da rám nắng cùng đôi tay cơ bắp cuồn cuộn, Takuya Usui nhẹ nhàng bế bà Madoka Yamaguchi, 65 tuổi, lên xe lăn trong viện dưỡng lão dành cho người khuyết tật của công ty Visionary ở gần thành phố Nagoya.

Usui đỡ bà Yamaguchi ngồi trên giường trong viện dưỡng lão của Visionary ở Ichinomiya, tỉnh Aichi, ngày 29/9. Ảnh: AFP

"Trước đây tôi thấy ngành chăm sóc người cao tuổi không hấp dẫn", Usui, cựu huấn luyện viên thể hình, chia sẻ hôm 29/9. "Nhưng sau đó, người ta nói với tôi rằng tôi có thể tận dụng cơ bắp của mình trong công việc nên tôi nghĩ, 'Hãy thử xem sao'".

Anh phục vụ bà bữa trưa, đánh răng và nhỏ thuốc mắt. "Cậu ấy rất vạm vỡ nên tôi không lo cậu ấy vô tình làm tôi rơi xuống đất", bà Yamaguchi, người không thể cử động tay chân, nói.

Tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng đang làm tê liệt ngành chăm sóc người cao tuổi ở Nhật Bản, quốc gia có dân số già thứ hai thế giới sau Monaco, theo Ngân hàng Thế giới. Cứ một người tìm việc thì có tới 4 vị trí đang cần người.

Bộ Lao động Nhật Bản ước tính thiếu khoảng 570.000 nhân viên chăm sóc vào năm 2040. Nguyên nhân là mức lương thấp không tương xứng với tính chất công việc đòi hỏi thể lực.

Nam giới có xu hướng tránh xa ngành này do định kiến xã hội, khiến phụ nữ, chủ yếu là người từ 40 tuổi trở lên, chiếm hơn 70% vị trí tại các cơ sở chăm sóc, theo dữ liệu của Bộ Lao động Nhật Bản.

Tuy nhiên, Visionary, công ty có trụ sở tại thành phố Nagoya ở miền trung Nhật Bản, đã tìm ra một giải pháp độc đáo là thu hút nam vận động viên thể hình bằng phúc lợi như cho phép tập gym trong giờ làm việc nhưng vẫn trả lương, đồng thời cung cấp bột protein.

"Thời đó tôi nổi bật trong ngành vì là nam giới và còn trẻ", Yusuke Niwa, 40 tuổi, CEO của Visionary, nhớ lại công việc đầu tiên gần 20 năm trước.

Anh nhận ra chìa khóa để thu hút sự quan tâm của nam thanh niên là "độ ngầu", nên bắt đầu tìm kiếm những người có ngoại hình giống mình. Niwa quyết định tập trung vào vận động viên thể hình.

"Các vận động viên thể hình cực kỳ ăn ảnh, ngầu, là hiện thân của sự nỗ lực không ngừng", Niwa nói.

Usui (trái) luyện thể hình cùng đồng nghiệp Hokuto Tatsumi trong phòng gym ở Ichinomiya, tỉnh Aichi, ngày 29/9. Ảnh: AFP

Năm 2018, một thập kỷ sau khi thành lập công ty, Niwa công bố chiến dịch "Nhân viên chăm sóc cơ bắp" nhằm xóa bỏ thái độ kỳ thị của xã hội đối với ngành chăm sóc người cao tuổi.

Trước đó, công ty từng chật vật mới thu hút được một người đến nộp đơn xin việc. Với ý tưởng mới, họ tuyển dụng 168 người riêng trong năm tài chính 2024.

Visionary dự kiến doanh thu năm nay đạt 2,2 tỷ yên (14,4 triệu USD), gấp 10 lần so với giai đoạn trước năm 2018. Đa số nhân viên mới là người đam mê thể dục thể thao.

Tất cả nhân viên đều được tập gym miễn phí, nhưng đãi ngộ cao nhất như mỗi ngày hai tiếng tập tạ được trả lương chỉ dành cho đội ngũ vận động viên thể hình chuyên nghiệp.

Trong số này có Hokuto Tatsumi, 27 tuổi, cựu quân nhân Lực lượng Phòng vệ Biển bị thu hút bởi "môi trường làm việc thân thiện với cơ bắp nhất mà tôi có thể kỳ vọng".

Tatsumi cho hay các vận động viên thể hình có tính nhẫn nại cao, chịu đựng được sự đơn điệu trong luyện tập và chế độ ăn uống khắt khe hàng ngày. Kỷ luật này là lợi thế để họ chăm sóc khách hàng mỗi ngày.

"Nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực tế, công việc này rất nhiều thách thức", anh nói.

Tatsumi giúp một phụ nữ tập kháng lực trong viện dưỡng lão ở Ichinomiya, tỉnh Aichi, ngày 29/9. Ảnh: AFP

Tại Nhật Bản, nhu cầu chăm sóc cha mẹ ốm yếu hoặc người thân khiến mỗi năm có khoảng 100.000 người phải nghỉ việc. Theo dự đoán, 300.000 người sẽ phải vừa làm việc vừa chăm sóc người thân tại nhà vào năm 2030.

"Việc những người lao động này không thể phát huy hết giá trị con người là tổn thất vô cùng to lớn", Niwa nói, lưu ý ngành điều dưỡng cần cải thiện.

Trong hai năm qua, bà Yamaguchi, người phải ngồi xe lăn và thích vẽ tranh, làm hạt cườm, đã xây dựng tình bạn với Usui. "Bà Madoka không dùng tay được nhưng có khả năng dùng miệng điều khiển cọ vẽ. Điều đó thật truyền cảm hứng", Usui nói, mỉm cười với người bạn vong niên.

Anh cho hay động lực ban đầu để làm việc là xây dựng cơ bắp nhưng sau này, "tôi nhận ra công việc chăm sóc còn mang lại nhiều ý nghĩa hơn".

Hồng Hạnh (Theo AFP)