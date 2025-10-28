Đầu bếp Nhật 100 tuổi: 'Liều thuốc tốt nhất cho sức khỏe là làm việc'

Nhật BảnJiro Ono, người được gọi là huyền thoại sushi, đã bước sang tuổi 100 nhưng vẫn muốn làm việc thêm vài năm nữa.

Ông Jiro Ono, người sáng lập Sukiyabashi Jiro, một quầy sushi nhỏ 10 chỗ ngồi dưới tầng hầm một tòa nhà trong khu phố thượng lưu Ginza ở Tokyo, kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi hôm 27/10.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike tháng trước chúc mừng sinh nhật và tặng quà ông Ono nhân kỷ niệm Ngày Kính Lão ở Nhật Bản. Khi được hỏi bí quyết giữ gìn sức khỏe, ông nói: "Làm việc".

"Tôi dự định làm tiếp 5 năm nữa", ông nói. "Bây giờ tôi không thể đến nhà hàng mỗi ngày, nhưng ngay cả khi đã 100 tuổi, tôi vẫn cố gắng làm việc nếu đủ sức. Tôi tin rằng liều thuốc tốt nhất cho sức khỏe là làm việc".

Ông Jiro phát biểu nhân kỷ niệm Ngày Kính Lão trước nhà hàng của ông ở Tokyo ngày 18/9. Ảnh: AP

Ông Ono là một trong số gần 100.000 người 100 tuổi trở lên ở Nhật Bản, quốc gia có tốc độ già hóa dân số hàng đầu thế giới. Sinh ra tại thành phố Hamamatsu ở miền trung Nhật Bản năm 1925, ông Ono bắt đầu học việc năm 7 tuổi tại nhà hàng của một quán trọ địa phương.

Ông chuyển đến Tokyo, trở thành đầu bếp sushi ở tuổi 25 và mở nhà hàng riêng Sukiyabashi Jiro sau 15 năm, vào năm 1965. Ông dành cả đời để hoàn thiện kỹ thuật chế biến sushi.

"Tôi vẫn chưa đạt tới sự hoàn hảo", ông Ono nói ở tuổi 85 trong phim tài liệu Giấc mơ sushi của Jiro phát hành năm 2012. "Tôi sẽ tiếp tục cố gắng đạt tới đỉnh cao".

Ông Ono luôn tận tâm phục vụ khách quen, thậm chí từ chối chính phủ Nhật Bản khi họ gọi điện đặt chỗ cho Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe năm 2014.

"Tôi từ chối vì nhà hàng đã kín chỗ. Sau đó họ đồng ý đặt lịch muộn hơn vào buổi tối", ông cho hay. "Ông Obama rất thích sushi, tôi rất phấn khởi".

Con trai ông Ono, Yoshikazu, người hiện là bếp trưởng nhà hàng ở Ginza, cho biết ông Obama đã mỉm cười và nháy mắt với họ khi nếm thử sushi cá ngừ.

Nhà hàng của ông Ono giành được ba sao Michelin, thứ hạng cao nhất trong hệ thống sao Michelin, vào năm 2007. Ông trở thành đầu bếp sushi đầu tiên đạt thành tích này. Năm 2019, ông được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là bếp trưởng lớn tuổi nhất của một nhà hàng ba sao Michelin, ở tuổi 93 và 128 ngày.

Năm 2020, Sukiyabashi Jiro bị loại khỏi hệ thống Michelin vì nhà hàng chỉ nhận đặt chỗ từ khách quen hoặc nhận đơn từ các khách sạn hàng đầu. Trong những năm gần đây, ông Ono chỉ phục vụ sushi cho khách hàng đặc biệt vì "tay tôi không còn linh hoạt".

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike chúc mừng sinh nhật 100 tuổi của ông Jiro Ono trước nhà hàng của ông ở Tokyo ngày 18/9. Ảnh: AP

Nhưng ông vẫn không nghỉ hưu. Khi xem tin tức trên tivi về người đàn ông lớn tuổi nhất Nhật Bản qua đời ở tuổi 113, ông Ono cho rằng có thể mình vẫn sống thêm được hơn 13 năm nữa.

"Tôi sẽ hướng đến tuổi 114," ông Ono nói. "Tôi chú ý giữ gìn sức khỏe để có thể làm việc lâu dài".

Ông không uống rượu, đi bộ thường xuyên và ăn uống điều độ. Khi được hỏi về món sushi yêu thích, ông Ono cho biết đó là cá ngừ, cá trích và cá chình.

David Gelb, đạo diễn phim tài liệu về ông Ono, đã gửi lời chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Nhật, đồng thời bày tỏ: "Thật đáng kinh ngạc khi ông ấy vẫn làm việc và giữ phong độ ở tuổi 100. Ông ấy là nguồn cảm hứng cho mọi người".

Hồng Hạnh (Theo AP)