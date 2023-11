Những phụ huynh cứ 30 phút là soi camera lớp mẫu giáo

Những bà mẹ trẻ - bạn tôi cứ chốc chốc là bật ứng dụng camera để xem cô giáo dạy con thế nào.

Đọc bài Nhiều người hồn nhiên lắp camera trong phòng ngủ, tôi thấy bên dưới bình luận có một độc giả nêu vấn đề phụ huynh soi mói camera nhà trẻ. Tôi cũng đã gặp trường hợp này, rất băn khoăn cho các cô giáo nên muốn viết đôi dòng trao đổi.

Nhóm bạn đại học mà tôi chơi bao gồm vài bà mẹ bỉm sữa. Đến tuổi đi nhà trẻ, mỗi lần tụ họp, ngoài nói chuyện phím thì mỗi bà mẹ trẻ lấy điện thoại, vào ứng dụng camera để xem con đang làm gì, hôm nay cô giáo dạy gì, cho ăn cơm chưa, các con có đi ngủ không.

Nếu không gặp nhau để khoe trực tiếp thì họ chụp ảnh màn hình lại rồi gửi vào nhóm chat chung. Đến nỗi, có người còn nói giờ hành chánh, đang làm việc nhưng 30-40 phút là phải vào ứng dụng camera một lần để xem cho an tâm.

Có dịp về quê, tôi kể câu chuyện này cho một bạn cấp 3, hiện làm giáo viên mầm non và hỏi: "Có bị soi cam không?", bạn tôi cười và nói: Phụ huynh dưới quê bận đi làm tối mặt, ít ai soi cam.

Tôi hiểu rằng, một số điểm giữ trẻ, lớp mầm non lắp camera trong lớp học là để phụ huynh tiện theo dõi và yên tâm gửi con. Việc này xuất phát từ nhiều trường hợp giáo viên mầm non bạo hành trẻ, hoặc trẻ con bắt nạt lẫn nhau...

Nhưng hiện đại quá thì cũng "hại điện". Tôi thấy việc soi camera và sơ hở một chút là gọi điện phàn nàn sao mà cảm thông cho các giáo viên mầm non quá.

Đừng nhầm lẫn giám sát và săm soi những điều nhỏ nhặt. Lắp camera trong lớp mầm non, mẫu giáo là một việc tốt. Để tránh những trường hợp trẻ em bị bạo hành và để trích xuất xem vết thương, vết đỏ trên người con của bạn từ đâu mà có: do cô giữ trẻ hay do bị bạn đánh, từ đó tìm ra hướng xử lý phù hợp. Nhưng không thể vin vào đó và soi camera suốt ngày. Đừng vì những con sâu mà làm các cô giáo tận tâm khác phải tâm tư.

Thử tưởng tượng, chỗ làm việc của bạn ở công ty bị sếp lắp camera và dí vào đấy mỗi ngày. Dù ở đâu, sếp cũng có thể giám sát xem bạn làm gì, có lơ là hay không... thì bạn có chịu nổi hay không?

An Thế

