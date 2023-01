Những phim về mèo được yêu thích

Phim “Tom & Jerry”, ‘Puss in Boots”... có nhân vật chính là mèo, được khán giả nhiều độ tuổi trên thế giới yêu thích.

"Tom & Jerry" (1940-1968)

Loạt phim kể về cuộc đối đầu giữa cặp kỳ phùng địch thủ mèo Tom và chuột Jerry. Sự láu cá của Jerry khiến Tom - chú mèo với tính cách có phần ngờ nghệch, hậu đậu - rơi vào nhiều tình huống bi hài. Tác phẩm mang đến nhiều tiếng cười nhờ lối kể chuyện sáng tạo, tuyến nhân vật đa dạng cùng các mảng hài được sử dụng xuyên suốt. Trên nền câu chuyện phiêu lưu và vui nhộn, phim còn lồng ghép những bài học về tình bạn, tình yêu.

Phim nhận 9.0 điểm trên IMDb. Theo YouGov Ratings, Tom & Jerry là một trong những loạt phim nổi tiếng nhất mọi thời với người xem ở mọi độ tuổi, 95% người từng nghe hoặc biết tới. Trong đó, bảy tập từng đoạt giải Oscar hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc.

Bên cạnh bản gốc do William Hanna và Joseph Barbera sản xuất, nhiều phim ngắn và dài tập được tạo nên dựa trên hai nhân vật Tom và Jerry.

"The Aristocats" (1970)

Gia đình mèo quý tộc là bộ phim hoạt hình lãng mạn, phiêu lưu, hài hước do Walt Disney Productions sản xuất. Tác phẩm xoay quanh gia đình gồm mèo mẹ Duchess và ba mèo con Marie, Berlioz và Toulouse. Họ đều có tài năng riêng như hát hay, chơi đàn giỏi, vẽ đẹp. Bốn mẹ con được quý bà tên Bonfamille nhận nuôi. Mọi chuyện thay đổi khi bà Bonfamille cảm thấy sắp qua đời và viết di chúc để dành toàn bộ tài sản cho những chú mèo. Người quản gia lên kế hoạch hãm hại, bỏ gia đình mèo ở vùng nông thôn. Sau đó, bốn mẹ con Duchess bước vào hành trình khó khăn để sinh tồn.

Bằng lối kể chuyện hài hước, phim tạo bầu không khí đáng yêu và giải trí. Những chú mèo quý tộc có ngoại hình sang chảnh bị đẩy vào thế giới khắc nghiệt - nơi xa rời vòng tay bao bọc của chủ cũ. Trên hành trình ấy, họ học được cách phát triển bản thân và đương đầu sóng gió, tìm được chính mình và ý nghĩa sống.

The Aristocats nhận nhiều đánh giá tích cực từ khán giả với 7.1 điểm trên IMDb. Cây bút Stefan Kanfer của Time Magazine nhận xét: " Sự hào hứng của các nhân vật có sức lan tỏa lớn, hành động của mẹ con mèo rất chân thực và gần gũi với cuộc sống con người. The Aristocats thực sự khiến người xem phải suy ngẫm và nhìn nhận lại bản thân".

"The Cat Returns" (2002)

Loài mèo trả ơn là phim anime do hãng Studio Ghibli thực hiện, được chuyển thể từ loạt manga cùng tên của Hiiragi Aoi. Nội dung kể về cô bé 17 tuổi Haru. Một ngày nọ, Haru cứu một con mèo - chính là hoàng tử của vương quốc mèo - khỏi bị xe tải cán khi băng qua đường. Để trả ơn, đức vua quyết định đưa Haru tới vương quốc - nơi cô bắt đầu phát triển những tính cách và ngoại hình của loài mèo. Haru gặp phải nhiều tình huống trớ trêu, buộc phải cưới hoàng tử cô đã cứu mạng.

Tác phẩm ghi dấu ấn bởi màu sắc hiện đại hơn so với các phim khác của Studio Ghibli. Người xem được dẫn dắt vào thế giới kỳ lạ, dí dỏm của loài mèo. Ở đó, mỗi chú mèo giống như con người, đều có tính cách và ngoại hình riêng.

The Cat Returns nhận 88 điểm trên Rotten Tomatoes với nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Lisa Nesselson của Variety viết: "Một bộ phim giải trí và thu hút dành cho trẻ em lẫn người lớn". Tờ BBC nói tác phẩm là câu chuyện ngụ ngôn ma thuật đầy mê hoặc.

"Puss in Boots" (2011)

Mèo đi hia lần đầu xuất hiện trong loạt phim Shrek (từ phần hai đến bốn), sau đó vào vai chính trong phim lẻ đầu tiên. Câu chuyện xoay quanh trận chiến giành hạt đậu thần và con ngỗng vàng giữa Puss và Humpty Dumpty. Xuất hiện cùng vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ, Puss gây ấn tượng bởi kỹ năng chiến đấu điêu luyện. Các mảng hài được lồng ghép mang đến tính giải trí.

Puss in Boots nhận 86 điểm trên Rotten Tomatoes. Tờ Guardian nói bộ phim đáng yêu tới từng chi tiết, kịch bản hoàn hảo và đem tới nhiều tràng cười sảng khoái.

"Puss in Boots: The Last Wish" (2022)

Ở phần hậu truyện mới nhất, Puss quyết định "rửa tay gác kiếm" sau khi biết anh chỉ còn một mạng cuối cùng và bị The Big Bad Wolf truy đuổi. Tại trại nuôi mèo, Puss gặp gỡ và làm quen với chú chó Perrito. Không lâu sau, Puss phát hiện về ngôi sao điều ước - thứ có thể giúp anh khôi phục tám mạng sống đã mất.

Cùng đồng đội cũ Kitty Soft Paws và Perrito, Puss đối đầu băng nhóm Goldilocks và Three Bears - những người muốn sử dụng điều ước với lý do riêng. Tác phẩm dẫn dắt người xem vào thế giới tràn đầy màu sắc, từ đó truyền tải thông điệp về ý nghĩa sống, tầm quan trọng của việc trân trọng cuộc sống cũng như người thân yêu.

Puss in Boots: The Last Wish nhận "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình và khán giả với 96 điểm trên Rotten Tomatoes. Collin Garbarino của trang WORLD nhận xét phim có hình ảnh và chuyển động mượt mà, đẹp mắt, đậm chất hành động.

