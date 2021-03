'Tom và Jerry' thu 13,7 triệu USD trong ba ngày

Phim hoạt hình "Tom và Jerry" của Warner Bros. thu 13,7 triệu USD dịp cuối tuần ở Mỹ, là dấu hiệu khởi sắc của phòng vé thời dịch.

Trong tin phòng vé sáng 28/2, Variety đánh giá thành tích của Tom và Jerry gây bất ngờ, sau khi chiếu ở 2.475 rạp tại Mỹ. Theo công ty nghiên cứu thị trường Comscore, 42% số rạp nước này đã mở cửa trở lại. Ở nước ngoài, phim hiện thu được 25 triệu USD từ 33 quốc gia, nâng doanh thu toàn cầu lên 38,8 triệu USD. Đây là con số khả quan so với kinh phí sản xuất 79 triệu USD.

Ngoài ra, Tom và Jerry được công chiếu trên dịch vụ trực tuyến của HBO Max, tương tự Wonder Woman 1984. Hãng Warner Bros. đã ấn định chiến lược phát hành 18 phim đồng thời ở định dạng online và rạp truyền thống.

Phim là dự án điện ảnh có người đóng, làm mới từ series hoạt hình kinh điển của Mỹ, do Joseph Barbera và William Hanna sáng tạo năm 1940. Tom, Jerry cùng các động vật trong phim được vẽ bằng vi tính, sau đó lồng vào ngoại cảnh thực.

Phim người đóng 'Tom and Jerry" ra mắt trailer Trailer "Tom và Jerry". Lần đầu hai nhân vật hoạt hình kinh điển xuất hiện trong phim người đóng. Video: Warner Bros.

Trong phim mới, Tom và Jerry khăn gói đến thành phố New York bắt đầu cuộc sống mới. Jerry "ở trọ" trong bức tường của một khách sạn xa hoa, khiến người chủ (Michael Peña đóng) rất khó chịu. Ông cùng một nhân viên nữ (Chloë Grace Moretz) thử đủ cách để bắt chú nhưng đều thất bại. Họ bèn nhờ đến Tom, khi chú mèo tự nhận là chuyên gia bắt chuột. Nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra trong cuộc rượt đuổi giữa hai nhân vật.

Chloë Grace Moretz diễn xuất cùng mèo Tom và chuột Jerry trong phim. Ảnh: Warner Bros.

Thành tích của Tom và Jerry đứng sau Wonder Woman 1984, ra mắt tháng 12 năm ngoái, thu 16,7 triệu USD sau ba ngày. Phim được coi là điểm sáng của phòng vé thế giới trong thời dịch, phá vỡ 10 tháng ảm đạm khi không có phim nào vượt mốc 10 triệu USD khi ra rạp. The Croods: A New Age và Tenet lần lượt đạt 9,7 triệu USD và 9,35 triệu USD.

Shawn Robbins - chuyên gia phân tích của Box Office Pro - đánh giá thành công bước đầu của Tom và Jerry rộng đường cho tác phẩm hoạt hình sắp ra rạp - Raya and the Last Dragon của Disney. "Khi các ca nhiễm nCoV giảm, vaccine ra mắt và nhiều phim chính thống được phát hành, các gia đình sẽ cân nhắc ra rạp xem phim với các biện pháp an toàn cho sức khỏe như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội", Shawn Robbins nói.

Giới phát hành phim Mỹ tuần này cũng đón nhận tin vui khi Thống đốc New York - ông Andrew Cuomo - cho phép các rạp chiếu trong năm quận mở cửa trở lại từ ngày 5/3, với các suất chiếu hạn chế. Dù chỉ được hoạt động 25% công suất, các nhà làm phim tin rằng thị trường New York sẽ góp phần tích cực trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh đang đi xuống vì dịch.

Hà Thu