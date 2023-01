'Puss in Boots: The Last Wish': Khi mèo đi hia trưởng thành

Còn mạng sống cuối cùng, mèo Puss đi tìm ngôi sao điều ước, vươn lên sống tích cực trong "Puss in Boots: The Last Wish".

* Bài tiết lộ nội dung phim

Trailer Puss in Boots: The Last Wish Trailer "Puss in Boosts: The Last Wish", chiếu ngày 30/12/2022. Video: CGV

Mèo đi hia lần đầu xuất hiện trong loạt phim Shrek (từ phần hai đến bốn), sau đó vào vai chính trong Puss in Boots (2011). Ở phần hậu truyện mới nhất, Puss quyết định "rửa tay gác kiếm" sau khi biết anh chỉ còn một mạng cuối cùng và bị The Big Bad Wolf truy đuổi.

Tại trại nuôi mèo, Puss gặp gỡ và làm quen với chú chó Perrito. Không lâu sau, Puss phát hiện về ngôi sao điều ước - thứ có thể giúp anh khôi phục tám mạng sống đã mất. Đồng hành cùng đồng đội cũ Kitty Soft Paws và Perrito, Puss đối đầu băng nhóm Goldilocks và Three Bears - những người muốn sử dụng điều ước với lý do riêng.

Bộ ba Puss in Boosts, Perrito, Kitty Soft Claws (từ phải qua). Ảnh: DreamWorks Animation

Puss in Boosts: The Last Wish là sự pha trộn giữa yếu tố giải trí và thông điệp nhân văn. Qua lối kể chuyện hóm hỉnh, tác phẩm dẫn dắt người xem vào thế giới tràn đầy màu sắc. Phát huy thế mạnh từ phần trước, tạo hình các nhân vật, những cảnh thi triển phép thuật và phân đoạn chiến đấu được phác họa sinh động.

Phim miêu tả chân thực tính cách các loài động vật. Không chỉ mang phong cách mạnh mẽ, Puss được xây dựng gần gũi với những hành động giống mèo ở đời thực: Ăn hạt, đi vệ sinh vào chậu cát...

Bên cạnh bầu không khí tươi sáng và đáng yêu, phim còn tạo dựng thành công nét u ám, đen tối - chất liệu ít được sử dụng trong các tác phẩm hoạt hình nhãn P. Nhân vật The Big Bad Wolf toát lên vẻ nguy hiểm, đe dọa tới mạng sống cuối của Puss. Sau nhiều năm phiêu bạt, lần đầu tiên Puss biết sợ hãi trước cái chết khi đối diện kẻ thù không có điểm yếu. Mỗi lúc xuất hiện, The Big Bad Wolf đều huýt vang giai điệu đặc trưng, gợi sự đáng sợ.

Bộ phim truyền tải thông điệp về ý nghĩa sống, tầm quan trọng của việc trân trọng cuộc sống cũng như người thân yêu.

Mở đầu bằng hàng loạt cái chết trong những kiếp trước, tác phẩm phơi bày tính cách ngông cuồng của Puss. Anh thờ ơ nhiều điều xung quanh, không trân trọng những thứ từng trải qua. Khi bác sĩ hỏi anh đã chết bao nhiêu lần, Puss không nhớ và thể hiện thái độ cười cợt. Những lúc sợ hãi, Puss để lộ sự hèn nhát, không dám đối diện vấn đề: Bỏ đi và không vào lễ đường với Kitty, chạy trốn khi gặp The Big Bad Wolf...

Trên hành trình tìm ngôi sao điều ước, Puss thay đổi, dần cảm nhận được những điều đáng quý xung quanh như tình bạn với Kitty và Perrito. Lần chạm trán cuối phim cùng The Big Bad Wolf, Puss làm điều anh chưa bao giờ thực hiện: Đối mặt và chiến đấu với nỗi sợ. Hành trình phát triển của Puss đánh dấu sự trưởng thành và tái sinh. Anh vượt qua con người cũ, thoát khỏi những nỗi ám ảnh giày vò bản thân. Không còn là chú mèo khinh thường cái chết, Puss hiểu trọn vẹn giá trị cuộc sống, học cách yêu thương chính mình và trân trọng người thân yêu.

Tạo hình The Big Bad Wolf nhận về nhiều lời khen từ người xem. Ảnh: DreamWorks Animation

Với tuyến truyện Three Bears và Goldilocks, tác phẩm nhấn mạnh bài học về trân trọng giá trị cốt lõi. Goldilocks được gia đình gấu nhận nuôi từ nhỏ, luôn ước tìm lại cha mẹ ruột và về bên họ. Three Bears sẵn sàng làm mọi chuyện nhằm giúp cô đạt được mong muốn, kể cả khi điều đó sẽ khiến họ chia xa. Cuối cùng, Goldilocks từ bỏ điều ước, chọn cứu em trai gấu. Dù không chung huyết thống, cô nhận ra Three Bears mới thật sự là gia đình - những người yêu thương và chăm sóc cô vô điều kiện.

Chú chó Perrito thổi làn gió tươi sáng, luôn bộc lộ sự ấm áp và vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Cậu đại diện cho tâm hồn thuần khiết, không bị vấn đục bởi thời gian và điều xấu xa. Dù từng bị bỏ rơi bởi chủ cũ, Perrito không để bản thân đắm chìm trong sự tiêu cực mà nhìn nhận mặt tốt của vấn đề. Qua đó, tác phẩm đề cao lối suy nghĩ tích cực.

Puss in Boosts: The Last Wish được đánh giá cao từ giới phê bình và khán giả. Dù kịch bản chưa có nhiều đột phá hay kết thúc bất ngờ, bộ phim phù hợp với những giây phút giải trí nhẹ nhàng bên cạnh gia đình, nhất là dành cho trẻ em. Ở mỗi độ tuổi, tác phẩm đều mang đến những giá trị và bài học riêng.

Thanh Giang